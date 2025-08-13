অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবার ‘অপেরার ফ্যান্টম’ কে একটি এনিমে মহাকাব্য হিসাবে পরিণত করছেন

প্রথম এসেছিল মাস্ক্রেডan এর নিমজ্জন উত্পাদন অপেরার ফ্যান্টম। এখন অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবারের সত্যই দরকারী গোষ্ঠী সংগীতের মায়েস্ট্রোর মহাবিশ্বের গল্পগুলির জন্য একটি পুনর্নির্মাণ এবং নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্প্রসারণের একটি স্লেট ঘোষণা করেছে। সহ… এনিমে?
সময়সীমা প্রতিবেদনগুলি যে সংস্থাটির এখন এলডাব্লু এন্টারটেইনমেন্ট নামে পরিচিত, এর একটি পরিকল্পনা রয়েছে অপেরার ফ্যান্টম এনিমে, একটি ধারণা এত বুনো এটি কাজ করতে বাধ্য। এবং এটি সম্পূর্ণ বাম ক্ষেত্রের বাইরে নয়: নাবিক চাঁদএর টাক্সেডো মাস্ক ইতিমধ্যে এতটা ফ্যান্টম-কোডেড। (আমরা আশা করি তারা পাবে ফ্যান্টম স্টেজ আইকন রামিন করিমলু 2 ডি এরিক ভয়েস করতে।)
কিউবিক ছবি ‘জাস্টিন লিচ (স্টার ওয়ার্স: দৃষ্টিভঙ্গি, লিভিয়াথন) প্রকল্পটি তদারকি করছে। ডেডলাইনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে লেচ বলেছিলেন, “আমি এলডাব্লু এন্টারটেইনমেন্টের প্রতিভাবান দলের সাথে যোগ দিতে পেরে অবিশ্বাস্যভাবে উচ্ছ্বসিত অপেরা ফ্যান্টম অ্যানিমের মাধ্যমে জীবন। এই প্রকল্পটি জাপানি অ্যানিমেশনের শৈল্পিকতার সাথে মিউজিকাল থিয়েটারের মহিমা একত্রিত করার একটি বিরল সুযোগ – বিশ্বজুড়ে শ্রোতাদের স্পর্শ করেছে এমন দুটি প্রিয় traditions তিহ্য। আমাদের লক্ষ্য হ’ল একটি কালজয়ী এবং আবেগগতভাবে অনুরণিত অভিজ্ঞতা তৈরি করা যা বিশ্বব্যাপী দর্শকদের সাথে কথা বলে এবং এই আইকনিক গল্পের উত্তরাধিকারকে সম্মান করে। “
এনিমে কেবল একটি উপাদান, যেমন এলডাব্লু এন্টারটেইনমেন্ট ট্রেডকে বলেছিল, “উল্লেখযোগ্য, বৈশ্বিক পরিকল্পনাগুলির জন্য অপেরা ফ্যান্টম লাইভ থিয়েটার, ফিল্ম, প্রকাশনা, সংগীত এবং আরও অনেক ক্ষেত্র জুড়ে আসন্ন বছরগুলিতে ” যদি কখনও কোনও সম্পত্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান ওয়াইএ রোমান্টিস ট্রেন্ডের জন্য উপযুক্ত হয় তবে এটি এটি, তাই পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউজের সাথে প্রথম সহযোগিতার সন্ধান করুন আমাদের অদ্ভুত দ্বৈত ” ফ্যান্টম ক্যানন “) পরের বছর।
অপেরানিমের ফ্যান্টানিমে আপনার কী ধারণা? নীচের মন্তব্যে আমাদের জানান।
