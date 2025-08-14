You are Here
অ্যান্ড্রেপল ইউরি সোসনারকে বিদায় জানিয়েছিলেন যিনি তার উপর মারা গিয়েছিলেন
News

অ্যান্ড্রেপল ইউরি সোসনারকে বিদায় জানিয়েছিলেন যিনি তার উপর মারা গিয়েছিলেন

১৩ ই আগস্ট, টিভার অঞ্চলের অ্যান্ড্রেপোলে, একটি বিশেষ সামরিক অভিযানের সময় মারা যাওয়া ইউরি সোসনারকে নিয়ে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শহরের বাসিন্দারা, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা স্বদেশের ডিফেন্ডারকে শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হয়েছিল।

ইউরি সোসনার ১৯63৩ সালের এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সারা জীবন তাঁর জন্ম শহরের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। 18 মে, 2025 -এ, তিনি পিতৃভূমির সত্যিকারের নায়ক এবং রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে মারা যান।

শোক অনুষ্ঠানটি সকাল সাড়ে দশটায় অ্যান্ড্রেপল হাউস অফ কালচারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পৌরসভার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোজেনকা গ্রামের নিকটবর্তী কবরস্থানে একটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অ্যান্ড্রেপল এক্সপ্রেসের বাসিন্দারা পরিবার এবং আত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানায় এবং নায়কের স্মৃতি সম্মান করে। তাঁর সাহস এবং বীরত্ব চিরকাল ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য উদাহরণ হিসাবে থাকবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।