অ্যাপলের আইপ্যাড এয়ার এম 3 একটি নতুন রেকর্ড-কম দামে নেমে আসে

আপনি ক্যাম্পাসে ফিরে আসছেন বা না থাকুক না কেন, স্কুলের মৌসুমে টেক -এ সংরক্ষণের জন্য ভাল সময়। কিছু ছাড় শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও অন্যরা সবার জন্য উপলব্ধ। এখনই সেরাগুলির মধ্যে একটি অ্যাপলের এম 3 চালিত আইপ্যাড এয়ারযা কিছুটা গোল্ডিলকস ট্যাবলেট – এটি প্রায় প্রত্যেকের জন্য দুর্দান্ত বিকল্প হবে। আপনি এখনই এটি অ্যামাজনে 150 ডলারে ছাড়তে পারেন।
এই চুক্তিটি সর্বাধিক সাম্প্রতিক আইপ্যাড এয়ারের 11 ইঞ্চি এবং 13 ইঞ্চি সংস্করণগুলির প্রতিটি কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, 11 ইঞ্চি মডেল 449 ডলার হিসাবে কম, যখন 13 ইঞ্চি মডেল নিচে $ 649 এ। একই ডিলগুলি পাওয়া যাবে সেরা কিনুন এবং লক্ষ্য আপনি যদি অ্যামাজন ব্যতীত অন্য কোথাও কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন। এটি একটি সর্বকালের কম দাম এবং প্রাইম ডে-তে আমরা যে চুক্তিটি দেখেছি তা 30 ডলারে মারধর করে।
এম 3 আইপ্যাড এয়ার এখনই সর্বকালের কম দামে নেমে এসেছে।
আইপ্যাড এয়ার এম 3 একটি গ্র্যান্ড ওভারহোলের চেয়ে পুনরাবৃত্ত রিফ্রেশের চেয়ে বেশি, তবে স্পেস বাম্পের অর্থ এটি ট্যাবলেটের পারফরম্যান্স কোনও সমস্যা হওয়ার আগে এটি আপনাকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করবে। এই আইপ্যাডটি আমাদের আইপ্যাড ক্রয় গাইডে “সর্বাধিক সেরা” এর অবস্থান দখল করে, সেই গোল্ডিলকস সাদৃশ্যটিকে শক্তিশালী করে। এম 3 চিপটি এখানে মূল অঙ্কন, গীকবেঞ্চ 6 স্কোরগুলি এম 2 আইপ্যাড এয়ারের চেয়ে প্রায় 16 শতাংশ বেশি শক্তিশালী ঘোষণা করে, এটি নিজেই কোনও ঝোঁক নয়।
চিপের বাইরে, এটিতে একটি উচ্চতর প্রদর্শন এবং এন্ট্রি-লেভেল মডেলের স্পিকার এবং আরও বিস্তৃত আনুষঙ্গিক সমর্থন রয়েছে। আপনি 13 ইঞ্চি ডিসপ্লেটির বিকল্পও পান, যা শিল্পী বা যে কেউ আইপ্যাডকে একটি কার্যকর ল্যাপটপ প্রতিস্থাপন হিসাবে দেখেন তাদের জন্য দুর্দান্ত।
যদি আইপ্যাড এয়ার এম 3 এর একটি স্পষ্ট নেতিবাচকতা থাকে তবে এটি আইপ্যাড প্রো এর সুন্দর 120Hz OLED ডিসপ্লে নেই। এটি খুব কমই আশ্চর্যজনক, কারণ অ্যাপল প্রায়শই তার প্রো এবং নন-প্রো ডিভাইসগুলিকে আলাদা করার জন্য ডিসপ্লে টেকের দিকে মনোনিবেশ করে, তবে সম্ভবত এটি সম্ভবত মধ্যম-দ্য-রোড আইপ্যাডের রিফ্রেশ রেট কমপক্ষে প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফেস আইডিও দীর্ঘ সময়সীমা। আপনি যদি এই সতর্কতাগুলির সাথে বাঁচতে পারেন তবে আইপ্যাড এয়ার একটি দুর্দান্ত বিকল্প, বিশেষত এই মূল্যে।
