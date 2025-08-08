অ্যাপলের আইপ্যাড এয়ার এম 3 হ’ল 150 ডলার অফ এবং নীচে একটি নতুন সর্বকালের নীচে

অনেক লোকের জন্য, আইপ্যাড এয়ারটি অ্যাপলের গোল্ডিলকস ট্যাবলেট। এটি আরও শক্তিশালী এবং এন্ট্রি-লেভেল আইপ্যাডের চেয়ে বৃহত্তর আকারে উপলভ্য, তবে আইপ্যাড প্রো এর চেয়ে অনেক কম ব্যয়বহুল, যা কারও কারও জন্য ওভারকিল হতে পারে। এখনই, অ্যাপলের 2025 আইপ্যাড এয়ার এম 3 অ্যামাজনে 150 ডলারে নেওয়া যেতে পারে।
এই চুক্তিটি সর্বাধিক সাম্প্রতিক আইপ্যাড এয়ারের 11 ইঞ্চি এবং 13 ইঞ্চি সংস্করণগুলির প্রতিটি কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, 449 ডলার হিসাবে কম, যখন নিচে $ 649 এ। একই ডিলগুলি পাওয়া যাবে এবং আপনি যদি অ্যামাজন ব্যতীত অন্য কোথাও কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন। এটি একটি সর্বকালের কম দাম এবং প্রাইম ডে-তে 30 ডলার দ্বারা মারধর করে।
এম 3 আইপ্যাড এয়ার এখনই সর্বকালের কম দামে নেমে এসেছে।
এটি একটি গ্র্যান্ড ওভারহোলের চেয়ে পুনরাবৃত্ত রিফ্রেশের চেয়ে বেশি, তবে স্পেস বাম্পের অর্থ এটি ট্যাবলেটের পারফরম্যান্স কোনও সমস্যা হওয়ার আগে এটি আপনাকে অনেক দিন স্থায়ী করবে। এই আইপ্যাডটি আমাদের মধ্যে “সর্বাধিক সেরা” এর অবস্থান দখল করে, সেই গোল্ডিলকস সাদৃশ্যটিকে শক্তিশালী করে। এম 3 চিপটি এখানে মূল অঙ্কন, গীকবেঞ্চ 6 স্কোরগুলি এম 2 আইপ্যাড এয়ারের চেয়ে প্রায় 16 শতাংশ বেশি শক্তিশালী ঘোষণা করে, এটি নিজেই কোনও ঝোঁক নয়।
চিপের বাইরে, এটিতে একটি উচ্চতর প্রদর্শন এবং স্পিকার রয়েছে এবং আরও বিস্তৃত অ্যাকসেসরিজ সমর্থন রয়েছে। আপনি 13 ইঞ্চি ডিসপ্লেটির বিকল্পও পান, যা শিল্পী বা যে কেউ আইপ্যাডকে একটি কার্যকর ল্যাপটপ প্রতিস্থাপন হিসাবে দেখেন তাদের জন্য দুর্দান্ত।
যদি আইপ্যাড এয়ার এম 3 এর একটি স্পষ্ট নেতিবাচকতা থাকে তবে এটি আইপ্যাড প্রো এর সুন্দর 120Hz OLED ডিসপ্লে নেই। এটি খুব কমই আশ্চর্যজনক, কারণ অ্যাপল প্রায়শই তার প্রো এবং নন-প্রো ডিভাইসগুলিকে আলাদা করার জন্য ডিসপ্লে টেকের দিকে মনোনিবেশ করে, তবে সম্ভবত এটি সম্ভবত মধ্যম-দ্য-রোড আইপ্যাডের রিফ্রেশ রেট কমপক্ষে প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফেস আইডিও দীর্ঘ সময়সীমা। আপনি যদি এই সতর্কতাগুলির সাথে বাঁচতে পারেন তবে আইপ্যাড এয়ার একটি দুর্দান্ত বিকল্প, বিশেষত এই মূল্যে।
আমাদের কভারেজ দেখুন সেরা অ্যাপল ডিল আরও ছাড়ের জন্য, এবং অনুসরণ করুন @এজেজেটডিলস সর্বশেষ প্রযুক্তিগত ডিল এবং কেনার পরামর্শের জন্য এক্স এ।