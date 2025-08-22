অ্যাপলের আসন্ন আইফোন এবং আইপ্যাড আপডেটগুলি সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানার জন্য

সম্ভবত এক মাসেরও কম সময়ে, বার্ষিক অ্যাপল আইফোন ইভেন্টটি এখানে থাকবে, আমাদের আইফোন 17 লাইনআপে প্রথম নজর দেবে। এর সাথে সর্বশেষতম সফ্টওয়্যার আপডেট ডাউনলোড করার জন্য সরকারী তারিখটি আসা উচিত, আইওএস 26। আপনি অপেক্ষা করার সময় আপনি সদ্য প্রকাশিত পাবলিক বিটা 4 ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে পারেন (বা আইওএস 26 বিকাশকারী বিটা 7 বিকাশকারীদের জন্য)। আমি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এটির সাথে চারপাশে খেলছি, এবং এটি পেয়েছি স্ক্রিনশট নিচ্ছে নতুন অপারেটিং সিস্টেমে উপায় আরও ভাল – উদাহরণস্বরূপ, গুগল এবং চ্যাটজিপিটি অনুসন্ধানের বিকল্পগুলি এখন স্ক্রিনশট সম্পাদকটিতে রয়েছে। আইওএস 26 পাবলিক বিটা রিলিজের আমাদের প্রাকদর্শনটিতে আপনি নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির আরও সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখতে পারেন, যা ফ্রেশ হোম এবং লক স্ক্রিন পুনরায় নকশা বন্ধ করে দেয়। লিকুইড গ্লাস নামে পরিচিত, ট্রান্সলুসেন্ট চেহারাটি অ্যাপলের আসন্ন সমস্ত অপারেটিং সিস্টেম জুড়ে প্রসারিত হবে। ওভারহল আইওএস, ম্যাকোস, আইপ্যাডোস এবং অ্যাপলের বাকী সফটওয়্যার স্যুটে আসা বেশ কয়েকটি বড় পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি, যার সবগুলিই 9 ই জুন কোম্পানির ডাব্লুডাব্লুডিসি মূল বক্তব্য চলাকালীন প্রদর্শিত হয়েছিল।
গত বছর এআই পরিকল্পনাগুলিতে অতিরিক্ত প্রচারের পরে, অ্যাপল তার আইওএস রোডম্যাপটি এই বছর জীবনের উন্নতির মূল মানের দিকে আরও বেশি মনোনিবেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ: আপনার আইফোনে ফোন এবং বার্তা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে একাধিক দরকারী সংযোজন রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: অ্যাপল এক্সিকিউটিস স্প্যাম পাঠ্য বা অন্যান্য অজানা প্রেরকদের আগাছা আউট করার ক্ষমতা এবং কোনও প্রতিনিধির জন্য অপেক্ষা করার সময় আপনি যখন কোনও প্রতিনিধির জন্য অপেক্ষা করছেন তখন কোনও ফোন কলটিতে আপনার স্পটটি ধরে রাখার একটি বিকল্পের রূপরেখা তৈরি করেছেন। এছাড়াও, আমরা মঞ্জুর করা একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ফিরে আসছে (ইঙ্গিত: এটি ফটো অ্যাপে রয়েছে)।
ইতিমধ্যে সিরি একটি হোল্ডিং প্যাটার্নে রয়েছে। অ্যাপল এর আগে উল্লেখ করেছে যে এর স্মার্ট ভয়েস সহকারী – প্রথমে ডাব্লুডাব্লুডিসি 2024 -এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া – “আসন্ন বছরে” কিছুটা অবধি বিলম্বিত হয়েছে, সুতরাং আপনার বর্তমান বিটাগুলিতে কোনও বড় পরিবর্তন আশা করা উচিত নয়। তবে এমন কিছু প্রতিবেদন রয়েছে যে অ্যাপল সিরিকে আরও বড় মস্তিষ্কের প্রতিস্থাপনের লক্ষ্য রেখেছে এটি তৃতীয় পক্ষের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলিতে ভিত্তি করে ওপেনাইয়ের চ্যাটজিপ্ট বা অ্যানথ্রোপিকের ক্লডের মতো, যা 2026 কে একটি মূল বছর তৈরি করতে পারে। সংস্থাটি চ্যাটজিপিটি-র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য একটি ‘স্ট্রিপড-ডাউন’ এআই চ্যাটবোটেও কাজ করছে বলে জানা গেছে।
প্রতিটি বিটা সহ, দেখে মনে হচ্ছে অতিরিক্ত নতুন উন্নতিগুলি পপ আপ করছে, এই নতুন এয়ারপডস অঙ্গভঙ্গির মতো আমরা সকলেই কৌতূহলী, এবং এই ফেসটাইম বৈশিষ্ট্যটি যা আপনার ভিডিওটি নগ্নতা সনাক্ত করে তবে হিমশীতল করবে। মুক্তির সাথে আইওএস 26 বিকাশকারী বিটা 5আমরা পাসকোড স্ক্রিনে এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে একটি নতুন বাউন্সি অ্যানিমেশনের মতো আরও যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেছি, ম্যাক্রুমারস রিপোর্ট। এই পরিবর্তনগুলির কিছু বা সমস্ত সম্ভবত শীঘ্রই পৃথক পাবলিক বিটাতে স্থানান্তরিত হবে (নীচে দেখুন)। বেশিরভাগ নতুন আইফোন মডেল আইওএস 26 (বিটা এবং চূড়ান্ত সংস্করণ উভয়) ডাউনলোড করার যোগ্য। এই শরত্কালে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে চান? পড়ুন।
আইওএস 26 কী?
বর্তমান আইফোন অপারেটিং সিস্টেমটি আইওএস 18, এবং অ্যাপল এখনও সক্রিয়ভাবে এটি আপডেট করছে – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপল ওয়াচ ব্লাড অক্সিজেন পর্যবেক্ষণের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে 18.6.1 সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে, অ্যাপল চিত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত একটি দুর্বলতা মোকাবেলায় 18.6.2 প্রকাশ করেছে। অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে আইওএস 18.6 স্বাক্ষর করা বন্ধ করে দিয়েছে, ম্যাক্রুমার্স রিপোর্টযার অর্থ “সার্ভার-সাইড সফ্টওয়্যার যাচাইকরণ চেক” এর কারণে এটি আপনার আইফোনে আর ইনস্টল করা যাবে না। নতুন সংস্করণগুলি ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ হলে এটি বেশ স্বাভাবিক।
তবে শীঘ্রই আইওএস 19 – বা কখনও দেখার আশা করবেন না। পরিবর্তে, অ্যাপল এই বছরের শেষের দিকে আইওএস 26 এর সামনে নম্বরটি এড়িয়ে চলেছে। সংস্থাটি গাড়ি মডেল বছরের মতো এক বছর ভিত্তিক সিস্টেমের সাথে তার আইওএস সংস্করণ নম্বরগুলি লাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আইওএস এবং এর ভাইবোন অপারেটিং সিস্টেমগুলি 2025 সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে, তারা সামনের বছরটি প্রতিফলিত করার জন্য তারা সকলেই “26” মনোনীত হয়েছে।
তরল কাচের নকশা কী?
আসুন সত্য কথা বলা যাক। এই বছর ডাব্লুডাব্লুডিসিতে ঘোষিত সমস্ত কিছুর মধ্যে, নতুন তরল গ্লাস ডিজাইনটি শোয়ের তারকা ছিল। আইফোনের হোম এবং লক স্ক্রিনগুলি বছরের পর বছর একই বছর দেখতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে – শেষ উত্তেজনাপূর্ণ জিনিসটি (আমার মতে) আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং উইজেটগুলি কাস্টমাইজ করে আপনার হোম স্ক্রিনে আপনার নিজের নান্দনিক যুক্ত করার বিকল্প ছিল। সুতরাং বাড়ি এবং লক স্ক্রিনগুলির নতুন ফেসলিফ্টটি সতেজ হয়।
তাহলে তরল গ্লাস ঠিক কী? অ্যাপল এটিকে একটি “বলে।নতুন স্বচ্ছ উপাদান“যেহেতু, ভাল, অ্যাপ্লিকেশনগুলি এবং উইজেটগুলি পরিষ্কার। তবে, পর্দাটি এখনও চারপাশের উপর নির্ভর করে অন্ধকার এবং হালকা মোডগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে You আপনি ফোন এবং মানচিত্রের মতো বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে একটি নতুন ভাসমান নকশার সাথে বোতামগুলিও লক্ষ্য করবেন। এগুলি বর্তমান বোতামগুলির চেয়ে কম বিভ্রান্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তবে কিছু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দিকনির্দেশ, এমনকি যদি এটি প্রায় বিশ বছর আগে থেকে মাইক্রোসফ্টের ট্রান্সলুসেন্ট উইন্ডোজ ভিস্তা এয়ারো ডিজাইনের কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেয়।
এটি বলেছিল, আইওএস 26 বিটা 2 প্রকাশের হিসাবে, অ্যাপল ইতিমধ্যে কিছু ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়াটিকে নকশায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, কমপক্ষে কিছু জায়গায় স্বচ্ছতা ডায়াল করে। এবং যখন এটি বিকশিত হতে থাকবে, অ্যাপল ব্যবহারকারীরা এটি এড়াতে সক্ষম হবেন না: তরল গ্লাস অ্যাপলের সমস্ত ওসকে আরও সম্মিলিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। আপনার ডেস্কটপে নতুন ম্যাকোস তাহো 26 এর সাথে কীভাবে স্বচ্ছ নান্দনিক দেখবে তা এখানে দেখুন।
আইওএস 26 এর নতুন এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
আইওএস 26 এর নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির একটি লন্ড্রি তালিকা রয়েছে। সবচেয়ে সার্থক মধ্যে:
ফোন অ্যাপ পুনরায় নকশা: আপনি অবশেষে একটি স্ক্রিনে পরিচিতি, সাম্প্রতিক কল এবং ভয়েসমেইল বার্তাগুলির মাধ্যমে স্ক্রোল করতে সক্ষম হবেন। এটি হোল্ড অ্যাসিস্ট নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে যা কোনও এজেন্ট ফোনে আসে তখন আপনাকে অবহিত করবে যাতে আপনি লিফট সংগীত এড়াতে পারেন এবং অন্যান্য কাজগুলি চালিয়ে যেতে পারেন।
ফোন, ফেসটাইম এবং বার্তাগুলিতে লাইভ অনুবাদ: আইওএস 26 অন্য কোনও ভাষায় কথা বলে এমন কারও সাথে ফোন কল বা পাঠ্য বার্তার মাধ্যমে কথোপকথন করার ক্ষমতা নিয়ে আসছে। লাইভ অনুবাদ আপনার কথোপকথনটি রিয়েল টাইমে অনুবাদ করবে, যার ফলস্বরূপ অ্যাপল উপস্থাপনার সময় ভাগ করা উদাহরণগুলিতে কিছু স্টপ-অ্যান্ড-গো ইন্টারঅ্যাকশন তৈরি করে।
গ্রুপ চ্যাটে পোলস: আপনার গ্রুপ চ্যাটে শত শত বার্তাগুলির মতো মনে হচ্ছে তা বাছাই করে ক্লান্ত? আপনি এবং আপনার বন্ধুরা শীঘ্রই আপনি কোন ব্রাঞ্চ স্পট খাচ্ছেন বা কার গাড়ি আপনি রাস্তায় ভ্রমণে যাচ্ছেন তার মতো জিনিস সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গ্রুপ বার্তাগুলিতে পোল তৈরি করতে সক্ষম হবেন।
বার্তাগুলিতে অজানা প্রেরকদের ফিল্টার করা: আপনি যদি অবৈতনিক টোল বা অন্যান্য উদ্ধৃতি সম্পর্কে স্প্যাম পাঠ্য না পেয়ে থাকেন তবে আপনি ভাগ্যবান। আমাদের মধ্যে যাদের কাছে রয়েছে তাদের জন্য, সেই বিরক্তিকর বার্তাগুলি শীঘ্রই একটি পৃথক ফোল্ডারে ফিল্টার করা হবে।
ভিজ্যুয়াল বুদ্ধি: বিপরীত গুগল চিত্র অনুসন্ধানের মতো, এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে আপনার আইফোনের স্ক্রিনে থাকা কোনও কিছুর সন্ধান করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনও ইনস্টাগ্রাম ফটোতে কেউ পোশাক পরেন এমন এক জোড়া জুতা দেখেন তবে আপনি পারেন এটি স্ক্রিনশট করুন এবং ভিজ্যুয়াল বুদ্ধি ব্যবহার করুন অনলাইনে সেই জুতা (বা অনুরূপ) সন্ধান করতে।
ফটো ট্যাব ফিরে এসেছে: গত বছর যে কেউ ফটো পরিবর্তনগুলি নিয়ে এখনও হতাশ হয়ে পড়েছে তার জন্য আপনি জেনে খুশি হবেন যে আপনার ট্যাবগুলি ফিরে আসছে। গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহগুলির নিজস্ব পৃথক স্পেস থাকবে যাতে আপনি যা খুঁজছেন তা খুঁজে পেতে আপনাকে অনন্তে স্ক্রোল করতে হবে না।
ফেসটাইম “যোগাযোগ সুরক্ষা” বৈশিষ্ট্য: আইওএস 26 এর একটি নতুন সংযোজন ফেসটাইম “যোগাযোগ সুরক্ষা” বৈশিষ্ট্য হিসাবে উপস্থিত বলে মনে হয় যা যোগাযোগকে বিরতি দেয় যদি এবং কখন নগ্নতা সনাক্ত হয়। বৈশিষ্ট্যটি একটি শিশু সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য হিসাবে উপস্থিত বলে মনে হয় যা অন-ডিভাইস সনাক্তকরণ ব্যবহার করে, এইভাবে ক্লাউড-ভিত্তিক কোনও গোপনীয়তার সমস্যাগুলি অবলম্বন করে।
নতুন লক স্ক্রিন বিকল্প:: আইফোন লক স্ক্রিনটি কুলার ক্লক, থ্রিডি ওয়ালপেপার এফেক্টস, আরও উইজেট এবং আরও ভাল ফোকাস মোড বিকল্পগুলির সাথে আইওএস 26 এ আরও কাস্টমাইজযোগ্য হয়ে উঠেছে।
আইপ্যাডোস 26 এ নতুন পরিবর্তন আসছে
আপনার আইপ্যাডটি যখন বড় আপডেটের কথা আসে তখন পিছনে পিছনে যায় না। এই পতন কি আসছে তা এখানে।
মাল্টিটাস্কিং এবং আসল উইন্ডোয়িং: আপনি যখন নতুন আপডেটটি ডাউনলোড করেন, আপনি একই সাথে আপনার স্ক্রিনে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন চলতে সক্ষম হবেন। একবার আপনি কোনও অ্যাপ্লিকেশন খোলার পরে, এটি আপনার স্ক্রিনে স্বাভাবিক হিসাবে উপস্থিত হবে তবে আপনি অন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য জায়গা তৈরি করতে পুনরায় আকার দিতে এবং এটি আপনার স্ক্রিন জুড়ে সরাতে সক্ষম হবেন। এই বৈশিষ্ট্যটি al চ্ছিক যাতে আপনি এটি পছন্দ না করলে এটি বন্ধ করতে পারেন।
ভিজ্যুয়াল আপডেট: অন্যান্য নতুন ওএসএসের পাশাপাশি, আইপ্যাডোস 26 তরল কাচের নান্দনিকতার সাথে আসছে। এই নতুন চেহারাটি লক এবং হোম স্ক্রিনগুলিতে, পাশাপাশি ড্রপ-ডাউন মেনুগুলিতে উপস্থিত হবে।
নতুন মেনু বার: আপনি যখন আপনার স্ক্রিনে সোয়াইপ করেন, নতুন মেনু বারটি ফাইল, সম্পাদনা, উইন্ডোজ এবং আরও অনেক কিছুর মতো বিকল্পগুলির সাথে উপস্থিত হবে। আপনি যদি নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছেন তবে একটি অনুসন্ধান বিকল্পও রয়েছে।
আইপ্যাডোস 26 এর আমাদের প্রথম ছাপগুলি দেখুন।
এয়ারপড সম্পর্কে কি?
এয়ারপডগুলি আইওএস 26 এর সাথেও আপডেট হচ্ছে। এখানে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফাংশন রয়েছে।
বর্ধিত অডিও রেকর্ডিং: অ্যাপল এটিকে “স্টুডিও-মানের” অডিও রেকর্ডিং বলে এবং এটির সাথে আপনি কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে থাকাকালীন আরও স্পষ্টতা লক্ষ্য করবেন।
ক্যামেরা রিমোট কন্ট্রোল: এটি ব্যবহার করে, আপনি একটি ফটো তুলতে পারেন বা আপনার এয়ারপডগুলিতে কেবল একটি প্রেস দিয়ে ভিডিও রেকর্ডিং শুরু করতে এবং বন্ধ করতে পারেন। ছবি তোলার সময়, আপনার আইফোন বা আইপ্যাড ছবিটি স্ন্যাপ করার আগে আপনি একটি তিন সেকেন্ডের কাউন্টডাউন পাবেন।
লাইভ অনুবাদ বৈশিষ্ট্য: আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত বা নিশ্চিত না হলেও, এটি প্রদর্শিত হয় যে এয়ারপডগুলির জন্য দীর্ঘ-গুজব লাইভ অনুবাদ আইওএস 26 এর সাথে আসতে পারে। আইওএস 26 বিটাতে চিহ্নিত একটি সিস্টেম সম্পদ থেকে প্রমাণ এসেছে যা একই সময়ে উভয় ইয়ারবড স্টেমগুলি চাপ দিয়ে ট্রিগার করা হয়েছে। ফটোতে বিভিন্ন ভাষায় শব্দগুলিও দেখায়।
কোন আইফোনগুলি আইওএস 26 এ আপগ্রেড করতে সক্ষম হবে?
আইওএস – আইফোন এক্সআর, এক্সএস এবং এক্সএস ম্যাক্সের বর্তমান সংস্করণ চালানো কয়েকটি আইফোন মডেল সর্বশেষ আপগ্রেডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। তবে 2019 বা তার পরে প্রকাশিত যে কোনও আইফোন আইওএস 26 আপডেটের জন্য যোগ্য হবে।
আইফোন এসই (দ্বিতীয় প্রজন্ম বা তার পরে)
এখানে তালিকাভুক্ত নয় অনুমিত নতুন আইফোন 17 মডেলগুলি (বা সম্ভবত আইফোন 26?) যা সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করা এবং প্রকাশ করা নিশ্চিত।
আইওএস 26 বিটা কীভাবে ইনস্টল করবেন
আইওএস 26 পাবলিক বিটা এখন ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ অ্যাপল বিটা সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম। আপনি যদি ইতিমধ্যে সদস্য না হন তবে সর্বশেষতম বৈশিষ্ট্যগুলি চেষ্টা করার জন্য আপনাকে সাইন আপ করতে হবে। শুধু দেখুন বিটা.এপল.কম এবং আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা দিয়ে সাইন আপ করুন। এটা বিনামূল্যে।
একবার আপনি প্রবেশ করার পরে, আপনি এটি ইনস্টল করতে পারেন সেটিংস > সাধারণ > সফ্টওয়্যার আপডেট এবং নির্বাচন আইওএস 26 পাবলিক বিটা।
সতর্কতার একটি শব্দ: আপনার মূল আইফোনের সাথে সাইন আপ করবেন না যদি না আপনি চূড়ান্ত হয় না এমন কোনও ওএস ব্যবহার করে এমন কোনও ঝুঁকি নিয়ে ঠিক থাকেন।
আইওএস 26 এর চূড়ান্ত সংস্করণ কখন প্রকাশিত হবে?
আইওএস 26 এই শরত্কালে জনসাধারণের কাছে মুক্তি পাবে। এটি সাধারণত সেপ্টেম্বরে, অ্যাপল আইফোন ইভেন্টের এক সপ্তাহের মধ্যে আসে। গত বছর, এটি 16 সেপ্টেম্বর আইফোন ব্যবহারকারীদের কাছে রোল আউট হয়েছে – আইফোন 16 লাইনআপ ঘোষণার ঠিক এক সপ্তাহ পরে।
আপনি যদি অ্যাপল বুদ্ধি বৈশিষ্ট্যগুলি আসার বিষয়ে আরও আগ্রহী হন তবে ডাব্লুডাব্লুডিসির সময় অ্যাপল আইওএস, ম্যাকোস এবং আরও অনেক কিছুর জন্য অ্যাপল প্রকাশিত সমস্ত কিছু এখানে। এছাড়াও, আইওএস 26 স্ক্রিনশটগুলি কীভাবে অ্যাপলের বিলম্বিত সিরি পুনর্নির্মাণের একটি আকর্ষণীয় পূর্বরূপ হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখুন।
