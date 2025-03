অ্যাপলের এআই-চালিত সিরি সহকারী বড় বিলম্ব দ্বারা আঘাত

অ্যাপল নিশ্চিত করেছে এটি একটি নতুন এআই-ইনফিউজড সিরি ডিজিটাল সহকারীকে মুক্তি দিতে বিলম্ব করছে, বলেছে যে সংস্থাটি এখন “আসন্ন বছরে” সফ্টওয়্যারটি রোল আউট করার প্রত্যাশা করছে।

আইফোন নির্মাতা এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই প্রচেষ্টা সিরিকে “আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পর্কে আরও সচেতনতা, পাশাপাশি আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে এবং আপনার কাছে আপনার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা” দেবে। “It’s going to take us longer than we thought to deliver on these features.”

গত জুনে নতুন ক্ষমতাগুলি প্রথম জুনে কোম্পানির বিশ্বব্যাপী বিকাশকারী সম্মেলনে প্রথমবারের মতো করা হয়েছিল। সেই সময়, সংস্থাটি মে ডেবিউয়ের লক্ষ্যে লক্ষ্য করছিল, পূর্বের পরিকল্পনাগুলি থেকে স্থগিতাদেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিচিত লোকেরা জানিয়েছে।

ধীর গতি ভয়েস সহকারী বাজারে অ্যাপলকে আরও অ্যামাজন ডটকমের পিছনে রাখার হুমকি দেয়

নতুন ক্ষমতাগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা সিরি কোয়েরিগুলিতে সহায়তা করার জন্য ব্যবহারকারীর ডেটাতে ট্যাপ করতে দেয় এবং অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলি, অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেমগুলি জুড়ে আরও সুনির্দিষ্টভাবে অ্যাপ্লিকেশন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া।

অ্যাপল যখন ডাব্লুডাব্লুডিসিতে বৈশিষ্ট্যগুলি ঘোষণা করেছিল, তখন এটি সিরি আপগ্রেডের জন্য আগমনের তারিখ সরবরাহ করে না। সংস্থার মধ্যে, যদিও, এপ্রিলে প্রকাশিত আইওএস 18.4 -এ নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনাটি ছিল। কোম্পানির কৃত্রিম গোয়েন্দা দল নেতৃত্বের উদ্বেগ এবং প্রকৌশল সমস্যা সহ বিস্তৃত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করছে।

আরও উন্নত সংস্করণ

নতুন সিরি বৈশিষ্ট্যগুলি কখনই গ্রাহকদের কাছে পৌঁছায় না, সংস্থাটি বেশ কয়েক মাস ধরে টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে তাদের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এখনও সিরি আইওএস 18 এর রোল-আউটের অংশ হিসাবে কিছু পরিমার্জন পেয়েছিল, ওপেনএইয়ের চ্যাটজিপ্ট চ্যাটবোটের সাথে সংহতকরণ এবং টাইপ টু সিরি নামে একটি পাঠ্য-ভিত্তিক বিকল্প সহ।

অ্যাপল সিরির আরও উন্নত সংস্করণেও কাজ করছে। তবে সেই সফ্টওয়্যারটি, যা আরও কথোপকথনের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করবে, তার নিজস্ব বিলম্বের মধ্যে চলছে। ওভারহলটি একসময় 2026 এর জন্য চোখ ছিল তবে এখন 2027 অবধি নাও আসতে পারে।

পড়ুন: অ্যাপলের সর্বশেষ ম্যাকস: দ্রুত চিপস, কম দাম

ধীর গতি ভয়েস সহকারী বাজারে অ্যাপলকে অ্যামাজন ডটকমের পিছনে আরও পিছনে রাখার হুমকি দেয়। এই সংস্থাটি এই মাসে তার উচ্চ প্রত্যাশিত আলেক্সা+ রোলিং শুরু করবে। – (গ) 2025 ব্লুমবার্গ এলপি

হোয়াটসঅ্যাপে টেকসেন্ট্রাল থেকে ব্রেকিং নিউজ পান। এখানে সাইন আপ করুন

মিস করবেন না: