অ্যাপলের এয়ারপডস প্রো 2 বাছাই করার সময় তারা 169 ডলারে বিক্রি হয়

এমনকি লঞ্চের কয়েক বছর পরেও, দ্য এয়ারপডস প্রো 2 আপনি পেতে পারেন এমন সেরা ওয়্যারলেস ইয়ারবডগুলির মধ্যে কিছু থাকুন – বিশেষত যদি আপনি প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন অন্যান্য অ্যাপল ডিভাইস ব্যবহার করেন। আপনি যদি কোনও পুরানো জুড়ি থেকে আপগ্রেড করতে চান বা নতুন স্কুল বছরের জন্য একটি নতুন সেট চান, আপনি এখনই 169 ডলারে এয়ারপডস প্রো 2 বাছাই করতে পারেন। এটি তাদের স্বাভাবিক দামের 32 শতাংশ এবং এই বছর আমরা দেখেছি এমন সেরা দামগুলির মধ্যে একটি।
প্রাইম ডে চলাকালীন অ্যাপলের ফ্ল্যাগশিপ এয়ারপডগুলি ছিল 100 ডলার ছাড়-একটি রেকর্ড-লো $ 149-তাই আমরা এগুলির চেয়ে আরও সস্তা দেখেছি, তবে একটি বিক্রয় অ-সময়ের জন্য, অ্যামাজনের বর্তমান চুক্তিটি বিবেচনা করার মতো। এয়ারপডস প্রো 2 হ’ল আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য ওয়্যারলেস ইয়ারবড খুঁজছেন, মূল মডেল, রক সলিড এএনসি এবং স্বচ্ছতা মোডগুলির চেয়ে অনেক বিফায়ার শব্দ এবং অ্যাপল ডিভাইসের মধ্যে বিরামবিহীন স্যুইচিংয়ের জন্য আমাদের শীর্ষ পছন্দ।
স্থানিক অডিও সমর্থন, হ্যান্ডস-ফ্রি সিরি এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাটারি লাইফের চেয়ে বেশি নিক্ষেপ করুন এবং এয়ারপডস প্রো 2 শীর্ষে থাকা শক্ত। প্রত্যেকে কখনও কখনও মজাদার স্পর্শের অঙ্গভঙ্গিগুলির সাথে এগিয়ে যায় না, তবে প্রচুর ওয়্যারলেস হেডফোনগুলি এটির সাথে লড়াই করে। যদি আপনাকে বিরতি দেওয়ার মতো কিছু থাকে তবে এটি আমরা পেতে পারে এয়ারপডস প্রো 3 এর চেয়ে শীঘ্রই। তবে যদি এটি হয় তবে আপনি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন যে আপনি সুযোগ -সুবিধার জন্য 169 ডলারের বেশি অর্থ প্রদান করবেন।
এয়ারপডস প্রো এখনই কেবলমাত্র ছাড়যুক্ত এয়ারপড নয়। দ্য এয়ারপডস 4 (এএনসি ছাড়াই) নিচে 100 ডলারে। সাধারণত 129 ডলার মূল্যের দাম, আপনি অনেক উন্নত এন্ট্রি-লেভেল এয়ারপডস অফারটিতে 29 ডলার সঞ্চয় করছেন। এগুলি তাদের আগে যে কোনও প্রো-প্রো-এয়ারপডগুলির চেয়ে ফিট এবং আরও ভাল শোনাচ্ছে এবং এইচ 2 চিপকে ধন্যবাদ পূর্বে কেবলমাত্র প্রো-প্রো-বৈশিষ্ট্যগুলির উত্তরাধিকারী। আপনি যদি প্রচুর ভ্রমণ করেন তবে আপনি অবশ্যই এএনসির অভাবকেও বাড়িয়ে তুলবেন, তবে এটি যদি আপনার জন্য কোনও ডিল ব্রেকার না হয় তবে $ 100 মূল্য পয়েন্টটি লোভনীয় হতে পারে।
