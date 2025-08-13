অ্যাপলের ‘ট্যাবলেটপ রোবট’ সহচর 2027 লঞ্চের জন্য গুজব

অ্যাপল এখনও এআই -তে প্রাসঙ্গিক খেলোয়াড় হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। মার্ক গুরম্যান এ থেকে সর্বশেষতম মিসাইভ পরামর্শ দেয় যে অ্যাপল তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লক্ষ্যগুলি নতুন ডিভাইস বিভাগগুলিতে কেন্দ্রে স্থানান্তর করছে। সূত্রগুলি প্রকাশনাকে জানিয়েছে যে অ্যাপলের কাজগুলিতে নতুন স্মার্ট হোম পণ্যগুলির একটি স্লেট রয়েছে যা তার পিছিয়ে থাকা এআই কৌশলটি পিভট করতে সহায়তা করতে পারে।
নতুন লাইনআপের কেন্দ্রটি একটি ট্যাবলেটপ এআই সহচর যা একটি অস্থাবর রোবোটিক বাহুতে আইপ্যাড হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি কোনও ব্যবহারকারী তাদের বাড়ি বা অফিসের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর সাথে সাথে পর্দার মুখোমুখি হতে সক্ষম হবে। সূত্র জানিয়েছে যে বর্তমান প্রোটোটাইপটি একটি অনুভূমিক প্রদর্শন ব্যবহার করে যা প্রায় সাত ইঞ্চি এবং মোটরযুক্ত বাহুটি কোনও দিক থেকে বেস থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে স্ক্রিনটি সরিয়ে নিতে পারে। সিরি ভয়েস সহকারীকে এ দিয়ে সজ্জিত, এই ডিভাইসটি অতিরিক্ত ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, তথ্য স্মরণ করে, পরামর্শ দেওয়া এবং কথোপকথনে অংশ নিতে পারে। অনুযায়ী ব্লুমবার্গঅ্যাপল এই পণ্যটির জন্য 2027 রিলিজকে লক্ষ্য করছে।
অ্যাপলের নতুন লাইনআপটি একটি স্মার্ট হোম হাব অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও গুজব রয়েছে যা কোনও চলমান স্ট্যান্ড ছাড়াই রোবোটিক বন্ধুর একটি সহজ সংস্করণ। ডিভাইসের জন্য 2026 রিলিজের সাথে আমরা এটি শীঘ্রই দেখতে পাচ্ছি। এই হাব ডিভাইসটি সঙ্গীত প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করতে, নোট নিতে, ওয়েব ব্রাউজ করতে এবং হোস্ট ভিডিও কনফারেন্সিং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। রোবট সহচর এবং স্মার্ট হোম হাব উভয়ই ক্যারিশম্যাটিক নামে একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম চালাচ্ছে যা একাধিক ব্যবহারকারীদের সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডিভাইসে চলমান সিরি একটি বিশেষ আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্ব দেওয়া হবে এবং এটি একটি ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনাও পেতে পারে। ব্লুমবার্গএর সূত্র জানিয়েছে যে নান্দনিকতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি; অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলিতে সিরি একটি অ্যানিমেটেড ফাইন্ডার আইকনের মতো এবং একটি মেমোজির মতো দেখাচ্ছে।
আজকের স্কটলেটব্যাট গুরমানের পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করেছে যা এই বিভাগগুলিতে অ্যাপলের আগ্রহের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। একটি স্মার্ট হোম হাবের ধারণাটি স্পষ্টতই 2022 হিসাবে সংস্থায় ভাসমান হয়েছিল এবং অবশেষে এই বছর কিছু সময় একটি আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটবে। রোবটগুলি কিছু সময়ের জন্য কাপের্টিনোর প্রতি আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, দাবি করে যে অ্যাপল ব্যক্তিগত রোবট ডেটিংয়ের বিকাশ করছে। যখন এই ব্লুমবার্গ পিস সেই অনুমানমূলক পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে আরও বিশদ সরবরাহ করে, সর্বদা একটি সুযোগ থাকে যে অ্যাপল দিক পরিবর্তন করবে বা কোনও প্রকল্প স্ক্র্যাপ করবে।