অ্যাপলের পতনের ইভেন্টের আগে কী জানতে হবে তা এখানে

অ্যাপল আইফোন ইভেন্টটি ঠিক কোণার চারপাশে রয়েছে, যার অর্থ বিশাল প্রযুক্তি সংস্থা শেষ পর্যন্ত তার আইফোন 17 লাইনআপ প্রকাশ করবে। সর্বশেষতম আইওএস 26 বৈশিষ্ট্যগুলি নতুন মডেলগুলিতে প্রিন্সটল করা হবে, পাশাপাশি লঞ্চ ইভেন্টে অ্যাপল প্রকাশ করে এমন কোনও অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। তবে যেহেতু আইফোন ইভেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখনও কয়েক সপ্তাহ (সম্ভবত) অপেক্ষা করতে হবে, তাই আমরা কমপক্ষে অনুমান করতে পারি যে নতুন ফোনগুলি কেমন হবে। বেশিরভাগ অপ্রকাশিত আইফোন মডেলগুলির মতো, গুজব এবং ফাঁসগুলি সরকারী পরিচিতির আগে হার্ডওয়্যার দিকটি সম্পর্কে কৌতুক করেছে। আমরা কী প্রত্যাশা করছি এবং আমরা কী যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নিতে পারি যে আমরা সেপ্টেম্বরে কাপার্টিনো থেকে পেয়ে যাব।
সর্বশেষ আইফোন 17 গুজব কি?
একটি আইফোন 17 প্রো প্রোডাকশন ফুটো একটি অল-অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসিস প্রকাশ করেছে বলে মনে হয়, অনুযায়ী ম্যাক্রুমারস। মূলত পোস্ট করেছেন লিকার মজিন বুচিত্রটিতে একটি শেল দেখায় যা ম্যাগস্যাফের চার্জিংয়ের অনুমতি দেওয়ার জন্য পিছনে একটি বড় গোলাকার গর্ত রয়েছে (যেখানে অ্যাপল লোগোটি সাধারণত থাকে)। ম্যাক্রুমারস বলে যে এটি কেবল একটি ছাঁচনির্মাণ হতে পারে তবে নোট করে যে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম (প্রো আইফোন মডেলগুলিতে বর্তমান টাইটানিয়াম বনাম) উল্লেখযোগ্যভাবে কম ওজনের ফলন করবে।
আপাতত, এটি কেবল একটি গুজব এবং আমরা জানতে পারি না যে পরের মাসে অ্যাপলের আইফোন ইভেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আসল আইফোন 17 মডেলগুলি কেমন দেখাচ্ছে।
আইফোন 17 কত খরচ হবে?
অ্যাপলের মার্কিন-ভিত্তিক উত্পাদনকারী অংশীদারদের সম্প্রসারণের ঘোষিত পরিকল্পনাটি মনে হয় এটি কমপক্ষে খাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কগুলি থেকে কিছুটা ield াল দেয় যা ইতিমধ্যে স্যুইচ কনসোল থেকে সোনোস স্পিকারগুলিতে উচ্চ-শেষ ক্যামেরা পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উপর দাম বৃদ্ধি করে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিগুলি সপ্তাহ থেকে সপ্তাহে পরিবর্তিত হতে পারে এবং অ্যাপলের এশিয়া ভিত্তিক সরবরাহ চেইনের উপর ক্রমাগত নির্ভরতা পরিবর্তিত হতে পারে, দামের ধাক্কা একটি চলমান সম্ভাবনা হিসাবে রয়ে গেছে। বড় প্রশ্নটি হ’ল: অ্যাপল কি কোনও উচ্চতর ব্যয় শোষণ করবে, বা সেগুলি গ্রাহকদের কাছে দেবে?
যদি দামগুলি ক্রাইপ হয়ে যায় তবে অ্যাপল এটি “আপগ্রেড” এর সাথে জুড়ি বেছে নিতে পারে। এই সাম্প্রতিক গুজব বিবেচনা করুন পোস্ট করেছেন ম্যাক্রুমারস “নামে পরিচিত একটি ফাঁস থেকে”তাত্ক্ষণিক ডিজিটাল“আইফোন 17 লাইনের ডিফল্ট স্টোরেজটি 256 জিবি থেকে শুরু হতে পারে, বর্তমান 128 জিবি বেসলাইন দ্বিগুণ করে। 50 ডলার মূল্য বৃদ্ধিঅ্যাপল কমপক্ষে এটি “আরও ভাল মান” হিসাবে পিচ করতে পারে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে কোনও অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াই সংস্থাটি তার ম্যাক কম্পিউটারের ডিফল্ট র্যামকে 8 জিবি থেকে 16 জিবিতে দ্বিগুণ করেছে – তবে এটি বর্তমান ট্রাম্পের শুল্ক চক্র শুরুর আগেই ছিল।
আইফোন 17 সিরিজ কখন ঘোষণা করা হবে?
বেশিরভাগ বছর, ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনগুলি সেপ্টেম্বরে চালু করা হয়। ম্যাক্রুমারস হাইলাইট মূলত একটি গল্প দ্বারা রিপোর্ট আইফোন-টিকার.ডি জার্মান মোবাইল ফোন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, অ্যাপল আইফোন 17 ইভেন্টটি মঙ্গলবার, 9 সেপ্টেম্বর হতে পারে।
নির্দিষ্ট তারিখগুলি পাওয়া এখনও খুব তাড়াতাড়ি; কয়েক বছর, অ্যাপল কেবল আমন্ত্রণগুলি প্রেরণ এবং ইভেন্টটি হোস্টিংয়ের মধ্যে এক সপ্তাহ বা দুটি নেতৃত্বের সময় দেয়। তবে অতীতের পূর্ববর্তী বছরগুলি দেখায় যে সেপ্টেম্বরে কিছু সময় হওয়া উচিত যখন 17 মডেলগুলি তাদের আত্মপ্রকাশ করে। স্মার্টফোনের এই পরিবারটি তবে সেই প্রবণতাটি অনুসরণ করতে পারে। ইঙ্গিত রয়েছে যে 2026 সালে আইফোন 18 সংগ্রহের প্রবর্তনটি শরত্কালে একটি স্তরের সমর্থক ঘোষণায় বিভক্ত হবে এবং নিম্নলিখিত বসন্তের একটি স্ট্যান্ডার্ড মডেল ঘোষণা করে।
নতুন আইফোন 17 লাইনআপ কী অন্তর্ভুক্ত করবে?
ডিজাইন ফাঁস পরামর্শ দেয় যে অ্যাপল একটি অতি-পাতলা স্মার্টফোন তৈরি করছে, সম্ভবত অ্যাপলের আল্ট্রালাইট ল্যাপটপের উপাধি মেলে আইফোন 17 এয়ার নামকরণ করা হবে। ব্লুমবার্গঅ্যাপল সম্পর্কে প্রায়শই অ্যাডভান্সড ইন্টেলের একটি শক্ত উত্স, জানুয়ারিতে জানিয়েছে যে আইফোন 17 এয়ারটি একটি বেসিক এ 19 চিপ দিয়ে সজ্জিত হবে এবং কেবল একটি একক ক্যামেরা লেন্স থাকবে। এটি অ্যাপলের নতুন ইন-হাউস মডেমও ব্যবহার করতে পারে, যা আইফোন 16E এ ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়েছিল। এই উন্নয়ন সম্পর্কে আরও বিশদ সেপ্টেম্বরের আগে ফুটো হতে পারে, তবে আমরা আপাতত এটিই জানি।
অ্যাপল বিশ্লেষক জেফ পুয়ের একজন বিনিয়োগকারী নোট নির্দেশিত যে বাতাসে একটি টাইটানিয়াম ফ্রেম থাকবে। যদি তার প্রতিবেদনগুলি সঠিক হয় তবে লাইটওয়েট স্মার্টফোনটি সেই ধাতবটি ব্যবহার করার জন্য আইফোন 17 লাইনআপে একমাত্র এন্ট্রি হবে; আইফোন 17, আইফোন 17 প্রো, এবং আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা অদ্ভুতভাবে টাইটানিয়ামের চেয়ে হালকা উপাদান। অন্যান্য অনুমানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে বায়ু অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটানিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করবে, তাই সরকারী ঘোষণার আগে পর্যন্ত সঠিক উপকরণগুলি জানা যাবে না।
অতিরিক্তভাবে, একটি আগস্ট 4 ম্যাক্রুমারস রিপোর্ট আইফোন এয়ারের অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি প্যাকটি কেবল 2.49 মিমি পুরু – আইফোন 17 প্রো ব্যাটারির অর্ধেক বেধ। ফাঁস পোস্ট করা হয়েছিল কোরিয়ান ভাষার নাভার ব্লগযেখানে তারা আইফোন 17 এয়ার এবং 17 টি প্রো পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যাটারিগুলি দেখায়। একই অ্যাকাউন্টে দাবি করা হয়েছে 17 এয়ারের ব্যাটারি ক্ষমতা ছিল মাত্র 2,800 এমএএইচ, ম্যাক্রুমারস নোট। (এটি বর্তমান আইফোন 16 মডেলের ব্যাটারি ক্ষমতার নীচে))
মাজিন বু এর সাম্প্রতিক গুজব, কাকে ম্যাক্রুমারস “হিট-বা-মিস লিকার” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে, “আইফোন 17 প্রো এর একটি আপডেট হওয়া অ্যান্টেনা ডিজাইনের জন্য আরও ভাল ওয়্যারলেস সিগন্যাল শক্তি থাকবে বলে পরামর্শ দেয়। ব্যক্তি এক্স এ একটি রেন্ডার পোস্ট করেছেন এটি একটি নতুন অ্যান্টেনা সিস্টেম দেখায় যা আইফোন 17 প্রো -এর অনুমানযুক্ত প্রশস্ত রিয়ার ক্যামেরা বাম্পের চারপাশে মোড়ানো। আবার, এটি একটি রেন্ডার, বাস্তব-বিশ্বের ছবি নয়। এটি বলেছিল, আমরা আরও ভাল ওয়্যারলেস রিসেপশনের লক্ষ্যটি ছিটকে দিতে পারি না, তাই আমরা আশা করছি এটির একটি সত্যের সত্যতা রয়েছে।
প্রতিটি নতুন রোস্টার একটি বেস মডেল অন্তর্ভুক্ত করে, তবে বছরের পর বছর ধরে অ্যাপল বিভিন্ন ধরণের ফোনকে কাঁপিয়ে তুলেছে। সম্ভবত একটি আইফোন 17 এবং একটি আইফোন 17 প্রো থাকবে। অ্যাপল আকারের বিষয়গুলির দর্শনের প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, এবং আরও বড় পর্দা এবং আরও ভাল ব্যাটারির জীবন সহ একটি আইফোন প্রো ম্যাক্স বিকল্প তৈরি করছে; 17 রোস্টার প্রায় অবশ্যই একটি আছে।
নতুন প্রো আইফোনগুলির পিছনে একটি পূর্ণ-প্রস্থ “ক্যামেরা দ্বীপ” রয়েছে বলে জানা গেছে, যা প্রথমবারের মতো কোনও অ্যাপল মডেল সেই নকশার পক্ষে বেছে নিয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় আইফোন 17 “বন্য মধ্যে দাগযুক্ত” Proported। ছবিগুলি, হাইলাইট করা হয়েছে ম্যাক্রুমারসস্বতন্ত্র ব্যাক প্যানেল সহ একটি কালো কেসড আইফোন (17 প্রো?) দেখান। এটা কি আসল চুক্তি? দ্বৈত কোণগুলি একটি সোশ্যাল মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে ক্রমবর্ধমান এআই-বর্ধিত জাল দিয়ে দূষিত একটি ডিগ্রি বিশ্বাসযোগ্যতা ধার দেয় তবে আপনার অনুমানটি আমাদের মতোই ভাল।
আইফোন 17 এয়ার একটি সম্ভাব্য আইফোন 17 প্লাসের জায়গাটি গ্রহণ করার জন্য লক্ষ্য করে। যেহেতু আইফোন 16 ই সবেমাত্র ফেব্রুয়ারিতে একটি আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চ মূল্য পয়েন্টে প্রবর্তিত হয়েছিল, তাই এটি সম্ভবত সম্ভবত বর্ণালীটির নীচের প্রান্তে একটি নতুন সংযোজন হবে বলে মনে হয় না, যে মডেলগুলি আগে এসই বলা হত।
খুব কমপক্ষে, মনে হচ্ছে আইফোন 17 এয়ার চার্জিং পোর্টটি সরিয়ে নেবে না এবং কেবল ওয়্যারলেস সংযোগের উপর নির্ভর করবে না। ব্লুমবার্গ বলেছিলেন যে অ্যাপল যখন কোনও একটি বন্দর ছাড়াই আইফোন 17 বায়ু তৈরির তদন্ত করেছিল, তখন সংস্থাটি (ভাগ্যক্রমে) পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে গুজবযুক্ত ফোনে একটি 6.6 ইঞ্চি স্ক্রিন থাকবে এবং এতে ডায়নামিক দ্বীপ এবং ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ বোতাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশেষে, দামটি 900 ডলারে গুজবযুক্ত – সম্ভবত স্ট্যান্ডার্ড আইফোন 17 এর চেয়ে বেশি তবে প্রো এর চেয়ে কম।
নতুন স্মার্টফোনগুলির জন্য রঙিন লাইনআপ কী হবে তা নির্ভরযোগ্য চেহারা বলে মনে হচ্ছে এমনটি আমরাও পেয়েছি। ম্যাকওয়ার্ল্ড রিপোর্ট করেছেন যে আইফোন 17 কালো, সাদা, ইস্পাত ধূসর, সবুজ, বেগুনি এবং হালকা নীল রঙে পাওয়া যাবে। আইফোন 17 এয়ারটিতে চারটি রঙের বিকল্প থাকবে: কালো, সাদা, হালকা নীল এবং হালকা সোনার। যদিও এয়ার রঙগুলি কম স্যাচুরেটেড হবে, আইফোন 17 প্রো এবং আইফোন 17 প্রো ম্যাক্সের ভিজ্যুয়ালগুলি সাহসী হবে। প্রো মডেলগুলির বিকল্পগুলি কালো, সাদা, ধূসর, গা dark ় নীল এবং কমলা বলে আশা করা হচ্ছে।
30 জুলাই, টমের গাইড থেকে একটি এক্স পোস্ট হাইলাইট সনি ডিকসন – অপ্রকাশিত আইফোন তথ্যের একটি দীর্ঘকালীন এবং সাধারণত নির্ভরযোগ্য ফাঁস – “ডামি” আইফোন 17 টি নতুন রঙগুলিতে দেখানো হয়েছে যা পূর্বোক্তের উত্স ছিল ম্যাকওয়ার্ল্ড গল্প যদিও এগুলি আক্ষরিক অর্থে কেবল মক-আপগুলি-বাস্তব নয়, আইফোনগুলি ফাঁস করা-ডিজাইন এবং রঙিন গুজবগুলি কীভাবে বাস্তব-বিশ্বের চেহারা এবং অনুভূতিতে অনুবাদ করে তা দেখতে আকর্ষণীয়।
আইওএস 26 কেমন হবে?
অ্যাপল ডাব্লুডাব্লুডিসি 2025 এর সাথে তার নম্বর কনভেনশনগুলিকে আপত্তি জানায় এবং প্রতিটি নতুন অপারেটিং সিস্টেমের নামটি প্রকাশিত বছরটির সাথে মেলে। সুতরাং যখন আইফোনগুলির পরবর্তী তরঙ্গ হিট হয়, তারা আইওএস 26 এ চলবে।
ডিজাইনের দিক থেকে, বড় বিকাশকারী শোকেস চলাকালীন প্রবর্তিত স্মার্টফোন ওএস তরল গ্লাস নামে একটি বিতর্কিত পদ্ধতির গ্রহণ করেছিল। অ্যাপল আইওএস 26 এর পরবর্তী বিটা পরীক্ষায় স্বচ্ছতার প্রভাবগুলির পরিমাণ হ্রাস করে চলেছে, তবে এটিতে এখনও কাচের মতো ভিজ্যুয়াল থাকবে।
বৈশিষ্ট্য তালিকায় বড় এবং ছোট আপডেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও কার্যকর দিক থেকে, ফোন এবং ফটো অ্যাপ্লিকেশনগুলি নতুনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপার্জনকারী বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেমন লাইভ অনুবাদ ক্ষমতা ফোন, ফেসটাইম এবং বার্তাগুলিতে আসছে। অ্যাপল বর্তমানে শিশু অ্যাকাউন্টগুলির জন্য একটি সংবেদনশীল সামগ্রী সতর্কতাও পরীক্ষা করছে যা অন-ডিভাইস মেশিন লার্নিং সরঞ্জামগুলির দ্বারা নগ্নতা সনাক্ত করা হলে ফেসটাইম ভিডিও হিমায়িত করবে। এবং সংস্থাটি ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্সও চালু করছে, যা এআই ব্যবহার করবে একটি চিত্রের উপাদানগুলি অনুসন্ধান করতে।
আইওএস 26 এও নাবালিকা, জীবন উন্নতির মানের একটি লিটানি রয়েছে। গ্রুপ পাঠ্যগুলি পোলগুলির জন্য সমর্থন পাচ্ছে। এবং সেখানে ধীর রাইজারদের জন্য, আইওএস 26 অবশেষে আপনাকে নয় মিনিটের স্নুজ অ্যালার্মের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দেবে।
পরবর্তী আইওএস এখন পাবলিক বিটা হিসাবে উপলব্ধ। তরল কাচের নকশা এবং অন্যান্য নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির আমাদের প্রাথমিক ছাপগুলি এখানে। আইওএস 26 আইফোন 11 এর মাধ্যমে সমস্ত মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আইফোন 17 এর পাশাপাশি অন্য কোন পণ্য প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে?
যদি অ্যাপল তার স্বাভাবিক প্যাটার্নটি অনুসরণ করে তবে আইফোন 17 নতুন অ্যাপল ওয়াচ পণ্যগুলির পাশাপাশি ঘোষণা করা হবে। এটি হবে অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 11 (যদি অ্যাপল একই নামকরণ স্কিমের সাথে লেগে থাকে), এবং সম্ভবত একটি অ্যাপল ওয়াচ আল্ট্রা 3 এবং/অথবা একটি আপডেট হওয়া অ্যাপল ওয়াচ এসই। (তারা সকলেই অবশ্যই ওয়াচোস 26 চালাবে।) অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি – এবং এটি আবারও অনুমান – রিফ্রেশ অ্যাপল এয়ারপডস প্রো (যা 2022 সালে এটির শেষ বড় আপডেট পেয়েছিল) এবং সম্ভবত নতুন এয়ারট্যাগ ট্র্যাকার (প্রথম 2021 সালে প্রকাশিত) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
সাম্প্রতিক বিটা সফটওয়্যার বিল্ডগুলিতে পণ্য আইডি নম্বরগুলির অন্তর্ভুক্তির জন্য এই সপ্তাহে অ্যাপল গুজব মিলটি বাহুতে একটি বড় শট পেয়েছে। প্রতি ম্যাক্রুমারসএটি নতুন হার্ডওয়ারের একটি লন্ড্রি তালিকা, এর মতো দীর্ঘ-গুজব পণ্য আপডেট সহ অ্যাপল টিভি, হোমপড মিনিনতুন অ্যাপল স্টুডিও ডিসপ্লে মনিটর এবং দুটি তাজা আইপ্যাড।
অবশ্যই, এমনকি যদি সেই তালিকাটি সম্পূর্ণ সঠিক হয় তবে আমরা 2026 অবধি এই পণ্যগুলি দেখতে পাচ্ছি না – যদি কখনও হয়। সুতরাং সমস্ত পণ্য আইফোন 17 এর সাথে মঞ্চটি ভাগ করে নেওয়ার আশা করবেন না, বিশেষত যেহেতু অ্যাপল তার তারকা পারফর্মারকে মনোযোগের কেন্দ্রে রাখতে পছন্দ করে।
এটি বলেছিল, মনে রাখবেন যে অ্যাপল সম্প্রতি অক্টোবরের শেষের দিকে ম্যাক-কেন্দ্রিক ঘোষণা দিয়েছিল (যেমন এটি গত বছর নতুন এম 4 ম্যাকস আত্মপ্রকাশের জন্য হয়েছিল), তাই রাস্তায় কয়েক সপ্তাহ নেমে অন্য জুতো নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদা থাকে।
আপডেট, আগস্ট 15, 2025, 2:05 অপরাহ্ন ET: আইফোন 17 এ অল-অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসিস সম্পর্কে নতুন গুজব যুক্ত করেছেন।
আপডেট, আগস্ট 13, 2025, 10:02 অপরাহ্ন ET: আইফোন 17 এর পাশাপাশি প্রকাশিত হবে এমন পণ্যগুলির একটি তালিকা যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, আগস্ট 11, 2025, 7:27 অপরাহ্ন ET: আইফোন 17 প্রো এর জন্য একটি গুজবযুক্ত নতুন অ্যান্টেনা ডিজাইনের একটি রেন্ডার যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, 8 আগস্ট, 2025, 4:43 অপরাহ্ন ET: আইফোন 17 মূল্য সম্পর্কে নতুন জল্পনা এবং প্রতিবেদন যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, আগস্ট 6, 2025, 4:05 অপরাহ্ন ET: সম্ভাব্য আইফোন 17 ইভেন্টের তারিখ সম্পর্কে সর্বশেষ বিবরণ যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, আগস্ট 4, 2025, 5:23 অপরাহ্ন ET: আইফোন 17 মডেল সম্পর্কে সর্বশেষতম ব্যাটারি ফাঁস যুক্ত হয়েছে।
আপডেট, আগস্ট 1, 2025, 8:15 এএম ইটি: সম্ভাব্য আইফোন 17 রঙ দেখানো নতুন ফটো যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, 30 জুলাই, 2025, 11:08 এএম ইটি: আইফোন 17 সম্পর্কে সর্বশেষ ফাঁস এবং গুজব যুক্ত করা হয়েছে এবং আইওএস 26 পাবলিক বিটা সম্পর্কে আপডেট তথ্য।
আপডেট, জুলাই 17, 2025, 4:40 অপরাহ্ন ET: আইওএস 26 সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য, বায়ুর জন্য সম্ভাব্য উপকরণ এবং বিভিন্ন মডেলের জন্য রঙ বিকল্প যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, মার্চ 17, 2025, দুপুর ২ টা: গুজব মূল্য এবং আইফোন 17 এয়ারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ যুক্ত করা হয়েছে।
আপডেট, এপ্রিল 11, 2025, 3:45 অপরাহ্ন ET: ফ্রন্ট পেজ টেকের নতুন ভিডিও থেকে বিশদ যুক্ত করা হয়েছে যা একটি ফাঁস আইওএস 19 বিল্ড থেকে বিশদ প্রকাশ করার দাবি করে।
কেটি টিগু এই গল্পটিতে অবদান রেখেছিলেন।