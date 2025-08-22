You are Here
অ্যাপলের ‘পুনরায় নকশা করা’ রক্ত ​​অক্সিজেন মনিটরিং বৈশিষ্ট্যের উপরে মাসিমো ফাইল মামলা

ম্যাসিমো, মেডিকেল প্রযুক্তি সংস্থা যার মামলা অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 9 এবং আল্ট্রা 2 এর অস্থায়ী বিক্রয় বিরতি নিয়ে গেছে, মামলা অ্যাপল তার পুনরায় নকশাকৃত রক্ত ​​অক্সিজেন মনিটরিং বৈশিষ্ট্য প্রকাশের পরে মার্কিন শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা দিনগুলি। এটি মাসিমো এবং অ্যাপলের মধ্যে দীর্ঘ আইনী কাহিনীর মধ্যে সর্বশেষতম আপডেট, যা শুরু হয়েছিল যখন প্রাক্তন 2021 সালে আইফোনমেকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, এটি তার হালকা-ভিত্তিক রক্ত ​​অক্সিজেন মনিটরিং পেটেন্টগুলির বেশ কয়েকটি লঙ্ঘন করার অভিযোগ তুলেছিল। ২০২৩ সালে একটি আদালত মাসিমোর পক্ষে থাকার পরে, অ্যাপল কয়েক সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াচ সিরিজ 9 এবং আল্ট্রা 2 বিক্রি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

ডিভাইসগুলির জন্য আমদানি নিষেধাজ্ঞাগুলি রোধ করার জন্য, অ্যাপল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া ঘড়ির মডেলগুলির জন্য রক্ত ​​অক্সিজেন অ্যাপটি সরিয়ে দিয়েছে। তবে কিছু দিন আগে, সংস্থাটি ওয়াচ সিরিজ 9, সিরিজ 10 এবং দেখুন আল্ট্রা 2 মডেলগুলির জন্য একটি “নতুন ডিজাইন করা রক্ত ​​অক্সিজেন বৈশিষ্ট্য” প্রবর্তন করেছে। বৈশিষ্ট্যটি তার পরিবর্তে তাদের জোড়যুক্ত আইফোনগুলিতে ঘড়ির সেন্সরগুলি থেকে ডেটা পরিমাপ এবং গণনা করে কাজ করে। এরপরে ব্যবহারকারীরা স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনটির শ্বাসযন্ত্রের বিভাগে তাদের রক্ত ​​অক্সিজেন ডেটা দেখতে সক্ষম হবেন।

অ্যাপল বলেছে যে আপডেটটি “সাম্প্রতিক মার্কিন শুল্কের রায় দ্বারা সক্ষম করা হয়েছিল।” তবে মাসিমো তার অভিযোগে (মাধ্যমে ব্লুমবার্গ আইন) এটি কেবল এই রায় সম্পর্কে শুনেছিল, যা ১ আগস্ট অ্যাপল ঘোষণা করেছিল, যখন এই ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল। এটি যুক্তি দিয়েছিল যে এজেন্সিটি সাধারণত এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে উভয় পক্ষের শোনা দরকার এবং রীতিনীতিগুলি “তার কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে গেছে।” মাসিমো এখন আদালতকে ইউসিবিপির সিদ্ধান্তের উপর আদেশ নিষেধ করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত কেবল ডিভাইসগুলির আমদানি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাদের রক্তের অক্সিজেন-ট্র্যাকিং ফাংশন অক্ষম করা থাকলে অনুরোধ করছে।

মাসিমো বলেছিলেন, “এই বেআইনী রায় কার্যকরভাবে কার্যকরভাবে অব্যাহতভাবে মাসিমোকে অন্যায় বাণিজ্য অনুশীলন থেকে মুক্ত থাকার এবং মার্কিন বাজারে তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সংরক্ষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।”

