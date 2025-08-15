You are Here
অ্যাপলের ‘পুনরায় নকশা করা’ রক্ত অক্সিজেন মনিটরিং বৈশিষ্ট্যটি আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপল ঘড়িতে আঘাত করেছে
আমদানি নিষেধাজ্ঞার এক বছরেরও বেশি সময় পরে সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অ্যাপল ওয়াচ মডেল থেকে রক্ত অক্সিজেন পর্যবেক্ষণ অপসারণ করতে বাধ্য করেছিল, অ্যাপল বলেছে যে এটি আজ পরে এই বৈশিষ্ট্যটির একটি নতুন নকশাকৃত সংস্করণ প্রবর্তন করবে। এর একটি পোস্টে নিউজরুম ওয়েবসাইটসংস্থাটি বলেছে যে বৈশিষ্ট্যটি অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 9, সিরিজ 10 এবং একটি যৌথ অ্যাপল ওয়াচ এবং আইফোন আপডেটের মাধ্যমে আল্ট্রা 2 ব্যবহারকারীকে দেখবে। অ্যাপল একবার সফ্টওয়্যারটি ঘূর্ণায়মান শুরু করার পরে, আপনাকে পুনরায় কাজ করা বৈশিষ্ট্যটি অ্যাক্সেস করতে আপনার ডিভাইসগুলি আইওএস 18.6.1 এবং ওয়াচোস 11.6.1 এ আপডেট করতে হবে। আপডেটের পরে, আপনার অ্যাপল ওয়াচ দ্বারা ক্যাপচার করা কোনও রক্ত অক্সিজেনের ডেটা আপনার আইফোনে গণনা করা হবে, যার ফলে স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনটির শ্বাসযন্ত্রের বিভাগে দেখা যায়।

অ্যাপল বলেছিলেন, “পূর্বে কেনা অ্যাপল ওয়াচ ইউনিটগুলিতে কোনও প্রভাব পড়বে না যার মধ্যে মূল রক্ত অক্সিজেন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কেনা অ্যাপল ওয়াচ ইউনিটগুলিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,” অ্যাপল বলেছিলেন।

আজকের আপডেটটি অ্যাপলের লংয়ে আরেকটি অপ্রত্যাশিত বিকাশকে চিহ্নিত করেছে, মাসিমোর সাথে আইনী বিরোধের আঁকা। 2021 সালে, মেডিকেল ডিভাইস প্রস্তুতকারক আপেল মামলাপ্রযুক্তি জায়ান্টটি পালস অক্সিমিটার রক্ত-অক্সিজেন পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত তার বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্যগুলিতে লঙ্ঘন করেছিল বলে অভিযোগ করে। কয়েক বছর আইনী পিছনে পিছনে পিছনে, যখন মার্কিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন (আইটিসি) পূর্বের রায়কে বহাল রেখেছিল যে অ্যাপল মাসিমোর পেটেন্ট লঙ্ঘন করেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিডেন সিদ্ধান্তটি ভেটো না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, অ্যাপল অস্থায়ীভাবে অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 9 এবং আল্ট্রা 2 এর বিক্রয় বিরতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরে সংস্থাটি লঙ্ঘনকারী রক্ত অক্সিজেন পর্যবেক্ষণ বৈশিষ্ট্যটি সরিয়ে একটি আপডেটের পরে আবারও পরিধানযোগ্যগুলি বিক্রি শুরু করে। এখন অ্যাপল বলছে যে সাম্প্রতিক মার্কিন শুল্কের রায় দেওয়ার কারণে এটি সামান্য পরিবর্তন সহ এটি আবার কার্যকারিতা সরবরাহ করতে সক্ষম।

