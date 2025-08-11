অ্যাপলের প্রোগ্রামযুক্ত অপ্রচলিত সম্পর্কে আমাকে কে বলেছিল এখন প্রায় দশটি আইফোন 7 প্লাস ব্যবহার করে এবং এটি তার অভিজ্ঞতা

এটি প্রায় নয় বছর আগে কেনা হয়েছিল, আইওএস 15 এ রয়ে গেছে এবং তিনজন মালিকের মধ্য দিয়ে গেছে
কেউ কেউ আইফোনে প্রোগ্রামযুক্ত অপ্রচলিত সন্দেহ করতে পারেন। কয়েক বছর আগে, একটি আইওএস আপডেট আইফোন 6 ধীর করে রেখেছিল, এবং যদিও অ্যাপল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ব্যাটারি উন্নত করার কারণটি ছিল, বিতর্ক এবং অভিযোগের মুখে পিছু হটতে হয়েছিল। তবে এটি আর ঘটেনি, এবং আমার কাছে প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে: আমার পুরানো আইফোন 7 প্লাস।
আমি এটি প্রকাশের কয়েক মাস পরে জানুয়ারী 2017 এ কিনেছি। এবং যদিও আইফোন এক্স কিনতে দেড় বছর সময় লাগেনি, এই ডিভাইসটি ইতিমধ্যে অন্য দুটি মালিক ছিল। এবং এখন, বাজারে প্রায় নয় বছর, এটি নতুন হিসাবে কাজ করে চলেছে।
এটি জন্মের পর থেকে খুব ভাল আইফোন
২০১ 2016 সালের সেপ্টেম্বরে, অ্যাপল যখন আইফোন 7 চালু করেছিল, তখন আমি জানতাম আমার একটি দরকার। বিশেষত, প্লাস, এর অভূতপূর্ব টেলিওবজেক্টিভ লেন্স সহ ডাবল ক্যামেরা সহ সংস্থার প্রথম মডেল। আমি বেশ কয়েক বছর আগে অ্যান্ড্রয়েডের অন্ধকার দিকে ছিলাম, সুতরাং এটি একজন ভাল প্রার্থীর মতো লাগছিল।
আমি ইতিমধ্যে উল্লিখিত জানুয়ারী 2017 এ এটি কিনতে পারতাম, তবে আমি পাত্তা দিইনি। আমি একটি দুর্দান্ত সেল ফোন উপভোগ করতে শুরু করার আগে খুব বেশি দিন হয়নি (মূলধন সি সহ)। এমন একটি ব্যাটারি যা একাধিক দিনের বেশি ব্যবহারের জন্য স্থায়ী হয়েছিল, এমন একটি স্ক্রিন যা এলসিডি হলেও এর 5.5 ইঞ্চিতে দুর্দান্ত মানের অফার করেছিল। কারণ হ্যাঁ, সেই সময় এটি বিশাল ছিল, যদিও সবচেয়ে ছোট আইফোনটিতে এখন 6.1 ইঞ্চি রয়েছে।
এটি আমাকে কোনও সমস্যা দেয়নি, যদিও সেই বছরের নভেম্বরে আইকনিক আইফোন এক্স চালু করা খুব লোভনীয় ছিল, তাই আমি নিজেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আইফোন 7 প্লাস বিক্রি করার কথা ভেবেছিলাম …
সম্পর্কিত উপকরণ
এই মোবাইল ফাংশনের কারণে আমি আমার গাড়িতে একটি ট্র্যাকার পেয়েছি; আপনার সুরক্ষার জন্য কীভাবে এটি সক্রিয় করতে হয় তা শিখুন
আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের শব্দটি কীভাবে উন্নত করবেন একটি লুকানো বিকল্পটি সক্রিয় করে
অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে আইওএস 18.6 চালু করে, আইফোনের জন্য বছরের বৃহত্তম আপডেটগুলির মধ্যে একটি
60% ব্রাজিলিয়ান দু’বছর পরে সেল ফোন বিনিময় করে
স্ক্রিনটি পরিষ্কার করতে এবং ফোনটি কম ব্যবহার করার জন্য প্রাক্তন গুগল কর্মীদের পরামর্শ