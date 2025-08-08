অ্যাপলের সিইও টিম কুক বলেছেন যে তিনি স্টার্টআপগুলি কিনতে চান

গত সপ্তাহে, অ্যাপলের আয়ের আহ্বানে সিইও টিম কুক বলেছিলেন যে তিনি সংস্থাগুলি অর্জন করতে চাইছেন।
“আমরা খুব উন্মুক্ত (সংযুক্তি এবং অধিগ্রহণ),” কুক এ সময় বলেছেন। “আমরা মূলত নিজেকে জিজ্ঞাসা করি যে কোনও সংস্থা আমাদের কোনও রোডম্যাপ ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করতে পারে কিনা। তারা যদি তা করে তবে আমরা আগ্রহী।”
কুক উল্লেখ ২০২৫ সালে অ্যাপল এখন পর্যন্ত যে সাতটি বা তার বেশি সংস্থাগুলি অর্জন করেছিল, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি এআই-কেন্দ্রিক ছিল না এবং “জীবনের সর্বস্তরের” থেকে এসেছিল। তিনি আরও বলেন, প্রতি কয়েক সপ্তাহে সংস্থাটি দ্রুত চুক্তি করছে।
অ্যাপল একটি স্টার্টআপে কী খুঁজছেন?
কুক বলেছিলেন, “আমরা কোনও নির্দিষ্ট আকারের সংস্থায় আটকে নেই।”
অ্যাপলের প্রায় 133 বিলিয়ন ডলার নগদ রয়েছে, তাই দামটি সমস্যা নয়। বরং প্রশ্নটি হ’ল কীভাবে একটি স্টার্টআপ গ্রাহক পণ্যগুলির সাথে অ্যাপল বাস্তুতন্ত্রের সাথে ফিট করতে পারে।
ব্যবসায় ইনসাইডার নোট করে যে অ্যাপলের সর্বকালের বৃহত্তম অধিগ্রহণটি 2014 সালে 3 বিলিয়ন ডলারে বিটস ইলেকট্রনিক্সকে বিটস ইলেকট্রনিক্স ছিল।
আউটলেট বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ক্ষেত্রগুলি অ্যাপলকে কেনার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত সেই ক্ষেত্রটিতে এবং অনেক বড় নামগুলি রিংয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল-জনপ্রিয় এআই চালিত অনুসন্ধান ইঞ্জিন, বিভ্রান্তি সহ।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরামর্শ হ’ল মেশিনস ল্যাব, প্রাক্তন ওপেনএ সিটিও মীরা মুরাতি প্রতিষ্ঠিত স্টার্টআপ। সংস্থাটি এখনও পর্যন্ত 12 বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে, যদিও এটি এখনও কোনও পণ্য চালু করতে পারে নি। জুলাইয়ে, মুরাতি পোস্ট করেছেন এক্স এ যে সংস্থাটি “পরের কয়েক মাসের মধ্যে” তার প্রথম পণ্যটি ভাগ করে নেবে।
তবুও, বিভ্রান্তি এবং চিন্তাভাবনা মেশিন ল্যাব খুব দামি হতে পারে (উভয়ই প্রায় 20 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে, দ্বি অনুমান, যদি তারা এমনকি বিক্রয়ের জন্যও ছিল), তাই ছোট সংস্থাগুলি অবশ্যই একটি শট আছে।
আপনার পিচ ডেককে রিফ্রেশ দেওয়ার সময় এসেছে।
