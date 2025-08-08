অ্যাপল আইওএস, আইপ্যাড ওএস এবং ম্যাকোস 26 এ অ্যাপল গোয়েন্দাগুলিতে জিপিটি -5 এনে দেবে

ওপেনাই অবশেষে এই সপ্তাহে তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মডেলটি প্রকাশ করেছে, কোডিং, নির্ভুলতা, সুরক্ষা এবং আরও অনেক কিছুর জন্য এটি এখনও সর্বোত্তমভাবে ঘোষণা করেছে। সিইও স্যাম আল্টম্যান এমনকি আইফোন প্রথম যখন এই ঘোষণার আগে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ে একটি রেটিনা ডিসপ্লে গ্রহণ করেছিলেন তখন কোয়ালিটিতে জাম্প আপের সাথে তুলনা করেছিলেন। সত্যিই বড় কথা।
চ্যাটজিপিটি -র সাথে সংহতকরণ দেওয়া, আপনি ভাবতে পারেন যে সর্বশেষতম মডেলটি কখন এটি সমর্থন করে এমন ডিভাইসগুলিতে পৌঁছে যাবে। উত্তরটি অনুসারে উত্তরটি খুব শীঘ্রই । অ্যাপল প্রকাশনায় একটি বিবৃতিতে বলেছিল যে অ্যাপল গোয়েন্দাগুলি জিপিটি -5 ইন, আইপ্যাডোস 26 এবং ম্যাকোস তাহো 26 এ লাভ করবে Those এই সফ্টওয়্যার আপডেটগুলি তাদের চূড়ান্ত আকারে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যেমন তারা tradition তিহ্যগতভাবে গ্রীষ্মের লেজ শেষে করে, তাই আপনাকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না।
বর্তমানে, অ্যাপলের নিজস্ব এআই মডেলের একটি al চ্ছিক অ্যাড-অন। আপনি যখন কোনও অনুরোধ করছেন যে আপনি নিজেরাই অ্যাপল গোয়েন্দাগুলি হ্যান্ডেল করতে সক্ষম না হতে পারে, ফটো এবং নথি সম্পর্কে প্রশ্নের উদাহরণ ব্যবহার করে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। আপনার পরিবেশ সম্পর্কে আরও জানতে চ্যাটজিপিটি আপনার আইফোনের ক্যামেরা অ্যাপে ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণের সাথেও সংহত করে এবং আপনি যদি আপনার চ্যাটজিপিটি অ্যাকাউন্টটি সংযুক্ত করেন তবে আপনি আপনার অনুরোধগুলি আপনার ব্যক্তিগত ইতিহাসে সংরক্ষণ করতে পারেন।
চ্যাটজিপিটি সেটিংসে অ্যাপল গোয়েন্দাগুলির এক্সটেনশন হিসাবে সক্রিয় করতে হবে এবং আপনি যদি এটি বন্ধ করে দেন তবে আপনাকে যদি এটি করার বিষয়ে আপনি যদি এটি করেন তবে সিরির কোনও বাহ্যিক মডেলের দিকে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওপেনএআই বলেছে যে জিপিটি -5 এটি আজ অবধি, নিরাপদ পরিপূর্ণতা নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের জন্য অংশ হিসাবে ধন্যবাদ, যার অর্থ এটি তার নির্মাতার দ্বারা আরোপিত সুরক্ষা পরামিতিগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে সহায়ক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।
জিপিটি -5 প্রত্যেকের জন্য বিনামূল্যে, তবে ওপেনএআই ভারী ব্যবহারকারীদের জন্য টায়ার্ড পেইড প্ল্যানস সরবরাহ করে, প্রতি মাসে চ্যাটজিপিটি প্লাস সাবস্ক্রিপশন থেকে, প্রতি মাসে 200 ডলার পর্যন্ত যা সীমাহীন ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়। আপনার যদি এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে একটি থাকে তবে আপনি অ্যাপল গোয়েন্দাগুলির মাধ্যমে লগ ইন করতে পারেন এবং সমস্ত একই সুবিধা অর্জন করতে পারেন।
আমরা যদি কোনও প্রতিক্রিয়া পাই তবে আমরা এই নিবন্ধটি আপডেট করব বলে এনগ্যাজেট মন্তব্যের জন্য অ্যাপলের কাছে পৌঁছেছে।