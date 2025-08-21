You are Here
অ্যাপল এক্সিকিউটিভ ক্রিস পার্নেল প্যারামাউন্ট+ এ ইভিপি মূল হিসাবে যোগদান করেছেন
News

অ্যাপল এক্সিকিউটিভ ক্রিস পার্নেল প্যারামাউন্ট+ এ ইভিপি মূল হিসাবে যোগদান করেছেন

এক্সক্লুসিভ: প্যারামাউন্ট+এর অরিজিনালসের প্রধান জেন উইজম্যান হাই-প্রোফাইল ভাড়া নিয়ে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি ক্রিস পার্নেলকে সম্প্রতি একটি অ্যাপল টিভি+ ক্রিয়েটিভ এক্সিকিউটিভ এবং এর আগে সনি পিকচার্স টিভি স্টুডিওর সহ-সভাপতি নিয়ে আসছেন, স্ট্রিমারের তদারকিতে তাঁর দলকে সরাসরি-থেকে-গ্রাহক-এর প্যারামাউন্টের চেয়ারম্যান সিন্ডি হল্যান্ডের তদারকিতে তাঁর দলে নিয়ে আসছেন।

পার্নেলকে প্যারামাউন্ট+ অরিজিনালসের জন্য ইভিপি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, উইজম্যানকে রিপোর্ট করে। তিনি প্ল্যাটফর্মের মূল সামগ্রীর স্লেটের বিকাশ এবং উত্পাদনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

যেহেতু প্রাক্তন নেটফ্লিক্সের কমেডি ওয়াইজম্যানকে দুই সপ্তাহ আগে প্যারামাউন্ট+ এর জন্য অরিজিনালদের প্রধান হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল, স্কাইড্যান্সের প্যারামাউন্ট গ্লোবাল অধিগ্রহণের সমাপ্তির পরে, এমন বকবক হয়েছিল যে তিনি নাটকের পটভূমির সাথে একটি পাকা নির্বাহী নিয়োগ করতে পারেন।

পার্নেল সেই বিলে ফিট করে। নাটকটিতে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে-উভয়ই সনি টিভিতে, যেখানে তিনি ডিপার্টমেন্টের সহ-প্রধান হিসাবে নাটক র‌্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে উঠেছিলেন এবং অ্যাপলও করেছেন-তবে তিনি প্যারামাউন্ট+এর জন্য উভয় জেনার জুড়ে শেফার্ড প্রকল্পগুলিও দেখেছেন।

একজন ভাল-পছন্দসই নির্বাহী, পার্নেল কমিক বই/জেনার-সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর প্রতি তাঁর আবেগের জন্য পরিচিত, যা তিনি প্যারামাউন্ট+এর স্বাক্ষর প্যারামাউন্ট আইপিতে প্রয়োগ করবেন স্টার ট্রেক ফ্র্যাঞ্চাইজি, যা স্ট্রিমারের নতুন নেতৃত্ব আরও প্রসারিত করতে চাইছে।

পার্নেল অন্য স্ট্রিমার, অ্যাপল টিভি+ থেকে প্যারামাউন্ট+ এ যোগ দিচ্ছেন, যেখানে তিনি গত পাঁচ বছর ধরে ম্যাট চের্নিসের অধীনে মার্কিন টেলিভিশনের সিনিয়র সৃজনশীল নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সেখানে তিনি যেমন স্ক্রিপ্টেড সিরিজটি বিকাশে জড়িত ছিলেন ডার্ক ম্যাটার, নিউরোমেন্সার, শেষ সীমান্ত, খারাপ বানর এবং ভিন্স গিলিগানের আসন্ন বেশ কয়েকটি সাথে পুনরায় একত্রিত ব্রেকিং খারাপ স্রষ্টা যার সাথে তিনি সনি টিভিতে কাজ করেছিলেন।

পার্নেল প্ল্যাটফর্মের প্রথম পূর্ণ নিমজ্জনকারী সিরিজ সহ অ্যাপল ভিশন প্রো লঞ্চের জন্য অ্যাপলটিভি+এর মূল সামগ্রীর বিকাশেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন অ্যাডভেঞ্চার এবং প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের স্থানিক ফিল্ম বোনো: আত্মসমর্পণের গল্প (নিমজ্জনকারী)

২০২০ সালে অ্যাপল টিভিতে যোগদানের আগে, পার্নেল সনি টিভিতে ১ years বছর অতিবাহিত করেছিলেন, মার্কিন নাটক বিকাশ ও প্রোগ্রামিংয়ের সহ-প্রধান হিসাবে স্টিন্টস সহ এসপিটি স্টুডিওর সহ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্টুডিওর ঘরোয়া টেলিভিশন ব্যবসায়ের সমস্ত সৃজনশীল দিকগুলি সহ-রাষ্ট্রপতি জেসন ক্লোডফেল্টারের পাশাপাশি গাইড করে।

বছরের পর বছর ধরে, পার্নেল এ জাতীয় সম্প্রচার, কেবল এবং স্ট্রিমিং সিরিজ বিকাশে সহায়তা করেছিল সমস্ত মানবজাতির জন্য, আউটল্যান্ডার, দ্য বয়েজ, দ্য ব্ল্যাকলিস্ট, আরও ভাল কল শৌল, ছেলেরা, কালজয়ী, প্রচারক, সময়ের চাকা, বৈদ্যুতিক স্বপ্ন এবং জম্বিল্যান্ডযা পরে কলম্বিয়া ছবিগুলির জন্য একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।