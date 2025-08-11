অ্যাপল কীভাবে সিরিকে কোনও ভয়েস সহকারীকে পুনর্নির্মাণ করতে পারে আমি আসলে ব্যবহার করি (এবং এর জন্য জেমিনি খনন)

জেডডনেটের মূল গ্রহণযোগ্যতা:
- অ্যাপ্লিকেশন ইন্টেন্টগুলির একটি আপগ্রেড সংস্করণ সিরিকে সত্যিকারের হ্যান্ডস-ফ্রি আইফোন সহযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।
- অ্যাপল বর্তমানে এই সিরি অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলি মুষ্টিমেয় তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে পরীক্ষা করছে।
- ব্লুমবার্গের খবরে বলা হয়েছে, 2026 সালের বসন্তে পুনর্নির্মাণ করা সিরি পাঠাতে পারে।
অ্যাপল যখন প্রথম একটি আপগ্রেডড এবং আরও সক্ষম সিরি ঘোষণা করেছিল, তখন এর প্রতিটি ব্যবহারকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্তেজিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই প্রতিশ্রুতি কখনই ঘটেনি, এবং নতুন সিরি বিলম্বিত হতে চলেছে। তবে, আসন্ন অ্যাপল ইভেন্টের আগে, নতুন বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে যা অ্যান্টসি ব্যবহারকারীদের আরও কিছুটা ধৈর্যশীল করে তুলতে পারে।
এবং যদি গুজবগুলি সত্য হয় তবে আমি বড় সিরি রোলআউটটি শেষ পর্যন্ত আমাকে জেমিনি থেকে অ্যাপলের ভয়েস সহকারীকে স্যুইচ করার জন্য প্রত্যাশা করছি।
ক রিপোর্ট ব্লুমবার্গের মার্ক গুরম্যান থেকে, অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলি “শেষ পর্যন্ত সিরিকে আপনার আইফোনটির সত্যিকারের হ্যান্ডস-ফ্রি নিয়ামক হিসাবে তৈরি করতে পারে।” তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, “অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলির অর্থ হবে: আপনার ভয়েস ব্যতীত আর কিছুই না থাকলে আপনি সিরিকে একটি নির্দিষ্ট ফটো খুঁজে পেতে, এটি সম্পাদনা করতে এবং এটি প্রেরণ করতে বলতে সক্ষম হবেন। বা কোনও ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মন্তব্য করুন…। সিরি আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি আপনার মতো পরিচালনা করতে পারে – যথার্থতার সাথে, তাদের নিজস্ব ইন্টারফেসের ভিতরে।”
কেন এই আপগ্রেড এত গুরুত্বপূর্ণ
এগুলি এখনও একটি সুদূর স্বপ্নের মতো শোনাচ্ছে, বিশেষত যখন অন্যান্য সংস্থাগুলি তাদের ভয়েস সহায়কগুলিতে প্রকাশ্যে অনুরূপ ক্ষমতাগুলি প্রকাশের জন্য লড়াই করে চলেছে। অ্যামাজন ফেব্রুয়ারিতে আলেক্সা+ ঘোষণা করে এবং এর ডেমোগুলি একটি উবার এবং একটি কনসার্টের টিকিট বুকিং প্রদর্শন করেছিল, তবে আলেক্সা+ এখনও জনসাধারণের প্রাপ্যতা অর্জন করতে পারেনি।
কারণ এটি প্রতিবার স্বাস্থ্য বা ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কিত উচ্চ-স্টেক কাজগুলি পাওয়া শক্ত। গুরম্যান জানিয়েছেন যে অ্যাপল ইঞ্জিনিয়াররা পুনর্নির্মাণ করা সিরি “উচ্চ-অবস্থানের পরিস্থিতিগুলি পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট সঠিক” তা নিশ্চিত করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন।
প্রতিবেদনে, অ্যাপল বর্তমানে ইউটিউব, অ্যামাজন, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, তেমু, থ্রেড এবং আরও অনেক কিছুর মতো মুষ্টিমেয় তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে এই সিরি অ্যাপের উদ্দেশ্যগুলি পরীক্ষা করছে। যাইহোক, এটি অন্যান্য সংবেদনশীল বিভাগগুলিতে “সিরি যা করতে পারে তা তীব্রভাবে সীমাবদ্ধ করতে পারে” এবং এমনকি সেই অঞ্চলগুলিকে পুরোপুরি বাদ দিতে পারে।
একটি নতুন এবং আপডেট হওয়া ভয়েস সহকারী কেবল সিরিকে আরও স্মার্ট করার বিষয়ে নয় তবে অ্যাপল ইকোসিস্টেম জুড়ে একটি নতুন, ভয়েস-প্রথম ইন্টারফেস সক্ষম করে। এখন পর্যন্ত, জেমিনি লাইভ একটি ফোনে সবচেয়ে সক্ষম ভয়েস সহকারী হয়ে উঠেছে, আমি যা পরীক্ষা করেছি তাদের কাছ থেকে।
আমি বর্তমানে গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ 7 ব্যবহার করছি এবং নিজেকে ঘন ঘন জেমিনি লাইভের সাথে কথোপকথন করতে দেখছি, তবে অ্যাপের সামঞ্জস্যতার বিষয়টি যখন আসে তখন ঘর্ষণ হয়। আমি আশা করি আমি আমার ওয়ার্কিং গুগল ডক বা পুনঃনির্ধারিত সভাগুলিতে ধারণা যুক্ত করতে পারি এবং ক্যালেন্ডার আমন্ত্রণগুলি কেবল আমার ফোনটি জিজ্ঞাসা করেই, তবে এটি এখনও সম্ভব নয়।
গুগল বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ উত্পাদনশীলতা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে মিথুন লাইভ সমর্থনকে প্রসারিত করছে, যা অভিজ্ঞতার উন্নতি করতে পারে-আমি এখন গুগল কিপে আমার চিন্তাভাবনা যুক্ত করতে পারি এবং গুগল ক্যালেন্ডারে অনুস্মারক যুক্ত করতে পারি, যা সিরির বর্তমান সংস্করণের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম।
তবে অ্যাপল যদি অনুমান করা হচ্ছে যে সিরি তৈরিতে সফল হয় তবে আমি আনন্দের সাথে গুগলের মিথুনের পরিবর্তে এটি ব্যবহার করতে স্যুইচ করব।
আমি যখন বাইরে থাকি তখন আমি এটি পছন্দ করি এবং আমার মেটা রে-ব্যানগুলি একটি হোয়াটসঅ্যাপ বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে এবং আমাকে সেই ব্যক্তির জবাব দিতে দেয় বা আমার ফোনটি স্পর্শ না করে তাদের কল করতে দেয়। আমি এমন একটি ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমার গ্যাজেটের সাথে যোগাযোগের জন্য আমাকে কোনও স্ক্রিন স্পর্শ করতে হবে না, তবে আমার স্মার্টগ্লাস বা এক জোড়া ইয়ারবডের মাধ্যমে এটির সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে।
যদিও এই ধারণাটি মজাদার এবং ভবিষ্যত বলে মনে হচ্ছে, তবে এর উচ্চতর ঝুঁকি এবং ত্রুটির সামান্য মার্জিন থাকবে, এ কারণেই এটি এখনও ঘটেনি। যেমন গুরম্যান বলেছেন, অ্যাপল যদি আসলে এটি বাজারে আনতে সক্ষম হয় তবে “এটি সম্ভবত এমন হিট হতে পারে যা অনেক ব্যবহারকারী আসতে দেখেনি।”
