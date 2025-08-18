You are Here
অ্যাপল ক্র্যাম্বল কীভাবে রান্না করবেন – উপাদান এবং রেসিপি
News

অ্যাপল ক্র্যাম্বল কীভাবে রান্না করবেন – উপাদান এবং রেসিপি

অ্যাপল ক্র্যাম্বল সহজ এবং দ্রুত বাড়িতে রান্না করুন

একটি অ্যাপল অন্যতম সর্বজনীন ফল। এটি দারুচিনি দিয়ে বেকড, শুকনো, সালাদগুলিতে যুক্ত করা হয় এবং একটি সুগন্ধযুক্ত আপেল কেকও প্রস্তুত করা হয়, যা সর্বদা সফল হয়।

তবে আজ আমরা এমন কিছু কম সুস্বাদু এবং এমনকি সহজ-আপেল ক্র্যাম্বল অফার করি। এটি বালির ময়দার ক্রাঞ্চিং ক্রাস্টের নীচে সুগন্ধযুক্ত আপেলগুলির একটি সূক্ষ্ম ভরাট, যা পুরোপুরি ভ্যানিলা আইসক্রিমের একটি বলের সাথে একত্রিত হয়। দ্রুত রান্না করা, বিনয়ী দেখায় এবং স্বাদটি কেবল অবিস্মরণীয়। তারা ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় আমাদের সাথে একটি রেসিপি ভাগ করেছে “যায় না“।

অ্যাপল ক্র্যাম্বল কীভাবে রান্না করবেন

উপাদান:

  • গোলাপী আপেল – 3 পিসি;
  • চিনি – 2 চামচ। l ;;
  • দারুচিনি – কয়েক চিমটি;
  • ময়দা – 175 গ্রাম;
  • চিনি – 80 গ্রাম;
  • মাখন (বরফ) – 110 গ্রাম;
  • লবণ – একটি চিমটি;
  • ওটমিল – 1 চামচ। L ;;
  • সমুদ্রের লবণ বড় – 2 চিমটি;
  • ভ্যানিলা আইসক্রিম বা স্বাদে সিল।

প্রস্তুতির পদ্ধতি:

  1. খোসা আপেল এবং কোর আপেল, কিউবগুলিতে কাটা।
  2. চিনি এবং দারচিনি দিয়ে আপেল মিশ্রিত করুন, একটি গ্রিজযুক্ত আকারে রাখুন, কমপ্যাক্ট।
  3. ময়দা, চিনি এবং এক চিমটি লবণ মিশ্রিত করুন, ঠান্ডা তেল যোগ করুন, টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
  4. আপেলগুলিতে ক্রাম্বস রাখুন, কিছুটা টিপুন, ওটমিল এবং সমুদ্রের লবণ দিয়ে ছিটিয়ে দিন।
  5. ব্রটলে 190 ° C 35–40 মিনিট বেক করুন।
  6. উষ্ণ পরিবেশন করুন, একটি বল দিয়ে আইসক্রিম পরিপূরক।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।