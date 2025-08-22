You are Here
অ্যাপল গুগল জেমিনির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিরির জন্য “মস্তিষ্ক” হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল – মেডুজা
News

অ্যাপল গুগল জেমিনির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিরির জন্য “মস্তিষ্ক” হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল – মেডুজা

অ্যাপল সিরি ভয়েস সহকারীটির আপডেট সংস্করণটির জন্য জেমিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার বিষয়ে গুগলকে আলোচনা করছে, ব্লুমবার্গ সূত্রের বরাত দিয়ে 22 আগস্ট জানিয়েছে।

তাদের মতে, অ্যাপল গুগলকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি পৃথক মডেল বিকাশের পরামর্শ দিয়েছিল, যা ২০২26 সালে সিরির নতুন সংস্করণের ভিত্তি হয়ে উঠবে। গুগল, এজেন্সি অনুসারে, অ্যাপল সার্ভারগুলিতে কাজ করতে পারে এমন একটি মডেল প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে।

অ্যাপল এখনও কী করতে হবে তা স্থির করেনি: সিরির জন্য ব্যবহার করুন একটি মডেল নিজেই বিকশিত একটি মডেল, বা কোনও অংশীদারের সাথে যোগাযোগ করুন। এই বছরের শুরুর দিকে, অ্যাপল তাদের ক্লড বা চ্যাটজিপিটি মডেলগুলি সিরির জন্য “মস্তিষ্ক” হয়ে উঠতে পারে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য নৃতাত্ত্বিক পিবিসি এবং ওপেনএআইয়ের অংশীদারিত্বের বিষয়ে কথা বলেছেন।

অ্যাপল এখনও কে অংশীদার হতে পারে তা বেছে নেননি। প্রাথমিকভাবে, সংস্থাটি এই ক্ষমতাতে নৃতাত্ত্বিক হিসাবে বিবেচনা করেছিল, তবে ক্লাড বিকাশকারীর আর্থিক প্রয়োজনীয়তার কারণে এটি অনুসন্ধানটি প্রসারিত করেছিল।

গুগল এবং অ্যাপলের সম্ভাব্য সহযোগিতা সম্পর্কে খবরের পটভূমির বিপরীতে, উভয় সংস্থার শেয়ারগুলি বেড়ে উঠেছে: গুগল – ২.৯% থেকে ২০৫.৪6, এবং অ্যাপল – ১.৪% থেকে ২২7.৯৫ ডলার।

অ্যাপল 2025 সালের বসন্তে সিরি আপডেট করার পরিকল্পনা করেছিল, তবে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে, এক বছরের জন্য আপডেটটি স্থগিত করেছে।

গবেষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। একটি দৃশ্যে, এআই 2030 সালে মানবতা ধ্বংস করে আমরা কি আসলেই বিপদে আছি?

গবেষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। একটি দৃশ্যে, এআই 2030 সালে মানবতা ধ্বংস করে আমরা কি আসলেই বিপদে আছি?

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।