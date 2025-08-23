অ্যাপল টিভি+এর ফাউন্ডেশন কীভাবে খচ্চরের ব্যাকস্টোরিটি পরিবর্তন করেছে

এই নিবন্ধটি রয়েছে স্পয়লার “ফাউন্ডেশন” মরসুম 3, পর্ব 7, “ফাউন্ডেশনের শেষ” এর জন্য।
অ্যাপল টিভি+এর “ফাউন্ডেশন” সিজন 3 উড়ে গেছে হরি সেলডনের গল্পটি, তার ফাউন্ডেশনের জুটি এবং পতিত গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যের গল্পটি খোলে। মঞ্চটি নির্ধারণের দুটি মরসুমের পরে, আসল নিক্ষেপটি খচ্চর (পিলৌ আসবাক) আকারে এসেছিল – এবং আমি আরও উত্তেজিত হতে পারি না। মাইন্ড-কন্ট্রোলিং চরিত্রটি মরসুমের উদ্বোধনী আইনে উপস্থিত হয়েছিল, যেখানে তিনি একটি বিশ্ব নেতাকে হেরফের করেছিলেন, নিজের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনীকে পরিণত করেছিলেন এবং একটি গ্রহকে জয় করেছিলেন, সমস্তই আঙুল তুলে না নিয়ে। Apisode ম পর্বে, তিনি তার টেলিপ্যাথিক শক্তিগুলি ফাউন্ডেশনের মূলধন গ্রহে টার্মিনাস নিজেই ভয়ঙ্কর প্রভাবের সাথে ব্যবহার করেন।
এবং তবুও, সর্বশেষ পর্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর অংশটি টার্মিনাসের বিজয় ছিল না। পর্বটি যেভাবে শুরু হয়েছিল এবং খচ্চরের ব্যাকস্টোরির সাথে শেষ হয়েছিল। এটি রসেমের দূরবর্তী বহিরাগত পৌঁছনো গ্রহে খোলে। (পার্শ্ব দ্রষ্টব্য: সেই নাম আছে লেখক আইজাক অসিমভের একটি আকর্ষণীয় লিঙ্কও।) সেখানে, একটি তরুণ খচ্চর তার বাবা -মা এবং নবজাতক ভাইবোনের সাথে দেখানো হয়েছে। স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী আধিকারিকরা সন্তানের কাছে এসে আবিষ্কার করেছেন, দর্শকদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে বহু-শিশু পরিবারগুলিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
পর্বের শেষে, ক্ষোভের গল্পটি একটি ভয়াবহ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কারণ খচ্চরের বাবা তাকে পরিবারের আকারের আইনী সীমাতে থাকার জন্য ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি উদীয়মান ভিলেনের মানসিক শক্তিগুলি আনলক করে এবং তাকে আত্মরক্ষার এবং ঠান্ডা রক্তের এক মর্মাহত মিশ্রণে তার বাবা-মাকে হত্যা করার জন্য পরিচালিত করে। পুরো গল্পটি ব্যাখ্যা করে যে খচ্চর কেন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে তিনি গ্রহীদের মধ্যে জয়লাভ করছেন এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে সহিংসতা এবং স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতগুলির ভয়াবহ ঘটনা ঘটায়। তবে এখানে আকর্ষণীয় বিষয়: এই ভয়ঙ্কর গ্যালাকটিক ব্যাকউডস মার্ডার অরিজিন গল্পটি বইগুলি থেকে খচ্চরের ব্যাকস্টোরি নয়।
খচ্চরের বইয়ের ব্যাকস্টোরিটি কম শীতল – তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ
শোরনার ডেভিড এস গায়ার দেখিয়েছেন যে তিনি তার “ফাউন্ডেশন” অভিযোজনে পরিবর্তন করতে ভয় পান না এবং আমি এটি পেয়েছি। এই বইয়ের সিরিজটি (যা আমি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমি দু’বার পড়েছি) এর সাথে একমত হওয়ার আগে আমি রেকর্ডে গিয়েছি। সৃজনশীল সিদ্ধান্ত এবং শৈল্পিক লাইসেন্স যে কোনও অভিযোজনে অনিবার্য ছিল। তবুও, মরসুম 3 খচ্চরের বড় পরিবর্তনগুলি সহ সকলের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলি করেছে। এর মধ্যে একটি তার চরিত্রটি ম্যাগনিফিকো গৌরব থেকে পৃথক করা। বইগুলিতে, খচ্চরটি ম্যাগনিফিকোর মতোই মাস্ক্রেডসকে দ্বিতীয় ভিত্তি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে, তবে শোতে, তারা তাদের একটি ক্লিনার গল্পের জন্য পৃথক চরিত্র হিসাবে বিবেচনা করছে। আবার, আমি এটি পেয়েছি। এটি একটি ভিন্ন মাধ্যম, আপনার সীমিত সময় আছে, ইয়াদদা ইয়াদদা। তবে খচ্চরের ব্যাকস্টোরির এই মৌলিক পরিবর্তন আমাকে কিছুটা ধাঁধা দেয়। কেন এখানে।
বইগুলিতে, খচ্চরটি গাইয়া নামে একটি সম্পূর্ণ অনন্য গ্রহ থেকে এসেছে। সেখানে বসবাসকারী মানুষগুলি বহু শতাব্দী ধরে রোবট দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল কারণ তারা মানসিক দক্ষতা বিকাশ করেছিল এবং তারপরে তাদেরকে একটি সম্মিলিত শক্তিতে গড়ে তোলে যা পুরো গ্রহকে অন্তর্ভুক্ত করে। গাইয়া পরবর্তীকালে ফাউন্ডেশন গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্যগুলির জন্য, “ফাউন্ডেশনের এজ” বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে যে খচ্চরটি গাইয়া থেকে এসেছে।
খচ্চর একটি গায়ান বিদ্রোহী
বইগুলিতে আমরা গায়াই আবিষ্কার করার অল্প সময়ের মধ্যেই ডম নামে একজন বাসিন্দা ব্যাখ্যা করেছেন:
“(খচ্চর) একজন অবহেলিত ছিল এবং তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আমরা এটি সম্ভব ছিল না বলে মনে করার মতো যথেষ্ট নির্বোধ ছিলাম, তাই আমরা তাকে থামানোর জন্য সময় মতো কাজ করি নি। তারপরে, আমরা যখন বাইরের জগতের দিকে মনোনিবেশ করেছি, তখন আমরা আপনাকে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে কী বলে তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছি এবং আমরা এটি তাদের কাছে রেখে দিয়েছি।”
এখানে আমি এই পরিবর্তনটি নিয়ে কিছুটা আটকে আছি। খচ্চরের উত্সের রসেম সংস্করণ 3 মরসুমের জন্য কাজ করে তবে এর প্রভাব খচ্চরের গল্পের বাইরে চলে যাবে না। একবার সেই খলনায়ককে কাটিয়ে উঠলে, ব্যাকওয়াটার কৃষি গ্রহে তাঁর শুরুটি খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না। বইগুলিতে, খচ্চরকে গাইয়ার সাথে সংযুক্ত করে পুরো গল্প জুড়ে ধারাবাহিকতার বৃহত্তর ধারণা তৈরি করে কারণ মানসিক একক-বংশোদ্ভূত গ্রহটি পরে ফোকাসে আসে।
এটি একটি মিস সুযোগের মতো মনে হয় তবে আমি নিশ্চিত যে পরিবর্তনের কারণগুলি ছিল। হয়তো শোরনাররা এখনও গাইয়ার পরিচয় দিতে চায় না। গল্পটি সহজ করার জন্য তারা গাইয়াকে গাই এবং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সাথে প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছেন (খচ্চর/ম্যাগনিফিকো স্প্লিটের মতো)। চতুর্থ মরশুমের জন্য শোটি বাছাই না করার ক্ষেত্রে তারা এই মৌসুমটি স্ব-অন্তর্ভুক্ত রাখতে চেয়েছিল। কারণ যাই হোক না কেন, যদি আমরা 3 মরসুমের বাইরে আরও “ফাউন্ডেশন” পাই (এবং কেউ আমার চেয়ে বেশি চায় না), আমরা 3 মরসুমে দেখেছি এমন দাগগুলির দর্শনীয় উত্থাপনের আশা করতে পারি যা কেবল এগিয়ে চলতে থাকে। বাকল আপ, ভাবেন: দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন এবং খচ্চর একটি সংঘর্ষের কোর্সে চলে গেছে, এবং যদি এটি এই বিশেষ অভিযোজনের জন্য কাটা তৈরি করে তবে গাইয়া সম্ভবত খুব বেশি পিছিয়ে থাকবে না।
“ফাউন্ডেশন” অ্যাপল টিভি+এ স্ট্রিমিং করছে।