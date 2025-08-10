অ্যাপল টিভিতে ফাউন্ডেশন আরও হাইপ থাকা উচিত

যদিও আমি বুঝতে পারি যে এমন কিছু লোক আছেন যারা অ্যাপল টিভিতে ফাউন্ডেশন সিরিজটি কখনই পছন্দ করবেন না কারণ এটি বইগুলি খুব কাছ থেকে অনুসরণ করে না, এটি এখনও একটি উজ্জ্বল শো।
এটি দুর্দান্ত সাই-ফাইয়ের বাইরে তবে বিস্তারের মতো খুব বেশি কঠোর নয় যাতে এটি আরও বেশি পরিমাণে আবেদন করতে পারে। এটিতে আশ্চর্যজনক ভিজ্যুয়াল, চরিত্র এবং চরিত্র বিল্ডিং রয়েছে, অভিনয়টি আকর্ষণীয় তবে খুব জটিল গল্পের লাইন সহ ভাল থেকে দুর্দান্ত পর্যন্ত রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যের উদ্দেশ্য রয়েছে এবং চরিত্রগুলি সেই অনুপ্রেরণা এবং তাদের ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে সুস্পষ্ট প্রেরণা এবং ধারাবাহিক ক্রিয়া রয়েছে।
আবার, কীভাবে এটিতে কমপক্ষে যতটা হাইপ নেই ততটা হাইপ নেই যতটা বিচ্ছিন্নতা বা অপরিচিত জিনিস আমার বোঝার বাইরে।
