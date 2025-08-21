You are Here
অ্যাপল টিভি+ অ্যাপল ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিক সাবস্ক্রিপশন মূল্য বাড়িয়েছে

অ্যাপল অ্যাপল টিভি+ এর মাসিক ব্যয় বাড়িয়ে $ 3 দ্বারা বাড়িয়ে তুলছে, প্রায় দুই বছরে স্ট্রিমিং পরিষেবার প্রথম মূল্য বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।

বৃহস্পতিবার থেকে, অ্যাপল টিভি+ নতুন মার্কিন গ্রাহক এবং নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য $ 9.99 থেকে বেশি এক মাসে 12.99 ডলার ব্যয় করবে।

সংস্থাটির মতে বিদ্যমান গ্রাহকরা তাদের পরবর্তী পুনর্নবীকরণের তারিখের 30 দিন পরে তাদের বিলগুলিতে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন।

অ্যাপল টিভি+ এর জন্য বার্ষিক সাবস্ক্রিপশনের দাম একই থাকে, যেমন অ্যাপল ওয়ান এর ব্যয়ও হয় – একটি বান্ডিলযুক্ত সাবস্ক্রিপশন পরিষেবা যা অ্যাপল টিভি+, অ্যাপল আর্কেড এবং আরও অনেক কিছু সহ বেশ কয়েকটি পরিষেবা একত্রিত করে।

টেক জায়ান্ট সম্প্রতি 2023 সালের অক্টোবরে অ্যাপল টিভি+ এর দাম বাড়িয়েছে।

অ্যাপল বলেছিল, “এটি প্রবর্তনের পর থেকে অ্যাপল টিভি+ এর কয়েকশো একচেটিয়া অ্যাপল অরিজিনালগুলির গভীর গ্রন্থাগারটি প্রসারিত করেছে, হাজার হাজার ঘন্টা প্রিমিয়াম প্রোগ্রামিং জুড়ে জেনার এবং ব্র্যান্ড-নতুন রিলিজগুলি সাপ্তাহিক-সমস্ত বিজ্ঞাপন-মুক্ত,” অ্যাপল বলেছিল।

রয়টার্স জানিয়েছে, অ্যাপল টিভি+ জনপ্রিয় শো যেমন “সিভারেন্স” এবং “টেড লাসো” হোস্ট করে, স্ট্রিমিং পরিষেবাটি গ্রাহক সংখ্যায় নেটফ্লিক্স এবং ডিজনি+ এর মতো প্রতিযোগীদের অনুসরণ করেছে, রয়টার্স জানিয়েছে।

পাঁচ জন বিশ্লেষকের দৃশ্যমান আলফা জরিপে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের শেষের দিকে অ্যাপল টিভি+ প্রায় ৪০ মিলিয়ন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।


এদিকে, নেটফ্লিক্সের একই সময়ের মধ্যে 300 মিলিয়নেরও বেশি ছিল, রয়টার্স জানিয়েছে।

আইফোন প্রস্তুতকারক অ্যাপল টিভি+এ বছরে 1 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হারাচ্ছেন, মার্চ মাসে প্রকাশিত তথ্য।

গ্রাহকদের উত্সাহ দেওয়ার পদক্ষেপে, অ্যাপল এই বছরের শুরুর দিকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলিতে এর স্ট্রিমিং পরিষেবাটি প্রসারিত করেছিল, ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে

ময়ূর একইভাবে জুলাই মাসে তার প্রিমিয়াম প্লাস প্ল্যানস এবং বিজ্ঞাপন-সমর্থিত পরিকল্পনাগুলির $ 3 দ্বারা ব্যয় বাড়িয়েছে।

