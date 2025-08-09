অ্যাপল টিভি+ এমিলি রতাজকোভস্কি, লেনা ডানহাম সিরিজ প্রাথমিক কাজগুলিতে

এক্সক্লুসিভ: সূত্রগুলি আমাদের বলছে যে অ্যাপল টিভি+ এমিলি রতাজকোভস্কি এবং লেখক স্টেফানি ড্যানলার দ্বারা প্রযোজিত মহিলা পরিচয় এবং আধুনিক মাতৃত্বের অন্বেষণকারী একটি শিরোনামহীন সিরিজের প্রাথমিক বিকাশের সাথে লেনা ডানহাম এক্সিকিউটিভের সাথে তার ভাল জিনিস গিয়ে লেবেলের অধীনে প্রযোজনা করছেন।
রতাজকোভস্কি তারার সাথে সংযুক্ত এবং প্রকল্পটি তার অনুসরণ করে তার চিত্রনাট্য অভিষেকের প্রতিনিধিত্ব করে নিউ ইয়র্ক টাইমস সর্বাধিক বিক্রিত প্রথম বই আমার শরীর। এ 24, যা এইচবিওর পিছনে রয়েছে ইউফোরিয়া, স্টুডিও হিসাবে পরিবেশন করা হয়। এ 24 সোফিয়া কোপ্পোলা-নির্দেশিত সিনেমাও তৈরি করেছে পাথরের উপর অ্যাপলটিভি+সহ বিল মারে এবং রাশিয়া জোন্স অভিনীত।
প্রকল্পটি রতাজকোভস্কি এবং ডানহামের মধ্যে একটি অবসর গ্রহণ করে, যারা নেটফ্লিক্স সিরিজ থেকে আসছেন খুব বেশি। ডানহাম সহ-তৈরি করেছিলেন যে নিউইয়র্ক ওয়ার্কাহলিক জেসিকা অনুসরণ করে যিনি ব্রেকআপের পরে লন্ডনে চলে আসেন, একা থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে ফেলিক্সের হয়ে পড়েছেন। রতাজকোভস্কি ওয়েন্ডি জোন্স খেলেন খুব বেশি।
ছাড়াও খুব বেশিরতাজকোভস্কির অতীত অভিনয়ের ক্রেডিটগুলির মধ্যে ডেভিড ফিনচারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গুন গার্ল এবং অ্যামি শুমার বৈশিষ্ট্য কমেডি আমি সুন্দর অনুভব করছি।
ড্যানলার তার আন্তর্জাতিক সেরা বিক্রেতার জন্য সর্বাধিক পরিচিত সুইটবিটার যা তিনি এলা পূর্ণেল অভিনীত স্টারজ সিরিজে রূপান্তরিত করেছিলেন; এটি একটি রেস্তোঁরায় একটি যুবতী মহিলার পাগল জীবন সম্পর্কে শো। সুইটবিটার নিউ ইয়র্ক সিটির ইউনিয়ন স্কয়ার ক্যাফেতে কাজ করা ড্যানলারের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তিনি মূলত নফফের সাথে দুটি বইয়ের প্রকাশনা চুক্তি করেছিলেন। 2020 সালে, ড্যানলার তার স্মৃতিচারণ প্রকাশ করেছিলেন বিপথগামী যা পারিবারিক কর্মহীনতা, আসক্তি এবং প্রেম এবং হতাশার জড়িয়ে পড়ে।
ডানহাম এইচবিও সিরিজের একজন 8x এমি মনোনীত প্রার্থী মেয়েরাযা তিনি তৈরি করেছেন এবং অভিনয় করেছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি টেলিভিশন সিরিজের একজন অভিনেত্রীর সেরা পারফরম্যান্সের জন্য একটি গোল্ডেন গ্লোব জিতেছিলেন – কমেডি বা মিউজিকাল তার টার্ন ইন মেয়েরা। তিনি সিনেমাগুলি পরিচালনা করেছেন এবং লিখেছেন, ক্ষুদ্র আসবাব, ধারালো লাঠি এবং ক্যাথরিন বার্ডিকে ডেকেছিলেন।
রতাজকোভস্কি ডাব্লুএমই, ওশান অ্যাভে, ওয়ারেন ডার্ন এবং দুপুর ২ টা ধারালো দ্বারা পুনরায় স্থান পেয়েছে। ড্যানলার সিএএ, বিনোদন 360 এবং জনসন শাপিরো স্লওয়েট এবং কোলের সাথে রয়েছেন। ডানহাম সিএএ এবং হ্যানসেন জ্যাকবসন, টেলার এট আল দ্বারা পুনরায় স্থান পেয়েছেন।