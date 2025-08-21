অ্যাপল টিভি+ সাবস্ক্রিপশনগুলি মাসে মাত্র 13 ডলারে বেড়েছে

অ্যাপল আবার তার স্ট্রিমিং পরিষেবার দাম বাড়িয়ে তুলছে। অ্যাপল টিভি+ প্রতি মাসে 10 ডলার থেকে প্রতি মাসে 13 ডলার পর্যন্ত শুটিং করছে। এটি অবিলম্বে কার্যকর।
বর্তমান গ্রাহকরা পরবর্তী পুনর্নবীকরণের তারিখের 30 দিন পরে দাম পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এখানে একটি সুসংবাদ স্পট আছে। বার্ষিক সাবস্ক্রিপশনটির জন্য মূল্য নির্ধারণ অপরিবর্তিত রয়েছে, যেমন কোনও আপেল ওয়ান বান্ডিলের ব্যয়ও হয়।
বিক্রয়কর্মের ড্রাগ ডিলার পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ধীরে ধীরে তাপটি ঘুরিয়ে দেওয়ার আগে অনেকগুলি প্ল্যাটফর্ম সস্তা শুরু হয়। যাইহোক, অ্যাপল সত্যিই। প্ল্যাটফর্মটি খুব পুরানো নয় এবং সম্প্রতি 2023 হিসাবে প্রতি মাসে $ 7 ডলার ব্যয় করে। এখন এটি প্রায় দ্বিগুণ। সাম্প্রতিক আয়ের কলটিতে, এই সামগ্রিক অ্যাপল টিভি+ দর্শকদের উত্থান “বছরের পর বছর শক্তিশালী ডাবল ডিজিট”।
প্ল্যাটফর্মটি মূলধারার গুঞ্জন তৈরি করছে। বিচ্ছেদ একটি বিশাল হিট এবং প্রমাণিত হয়েছে স্টুডিও এই বছর প্রচুর এমি মনোনয়ন স্কুপ করেছে। প্ল্যাটফর্মটিও একটি সাই-ফাই পাওয়ার হাউস, যেমন শো প্রকাশ করে সমস্ত মানবজাতির জন্য, আক্রমণ, ভিত্তি, মার্ডারবট, সিলো এবং অন্ধকার বিষয়অন্যদের মধ্যে।