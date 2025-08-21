You are Here

অ্যাপল টিভি+ 30% দাম বৃদ্ধি পায় তবে আপনি $ 50 সাশ্রয় করতে পারেন – এখানে কীভাবে রয়েছে

টমাস ফুলার/সোপা চিত্র/গেটি চিত্রের মাধ্যমে লাইট্রকেট

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ

  • অ্যাপল টিভি+ শীঘ্রই এক মাসে 12.99 ডলার ব্যয় হবে।
  • 30% দাম বৃদ্ধি তিন বছরের মধ্যে স্ট্রিমিং পরিষেবা তৃতীয়।
  • পুরো বছরের সাবস্ক্রিপশনের দাম 99 ডলার একই থাকে

আপনি যদি কোনও অ্যাপল টিভি+ গ্রাহক হন তবে পরের মাসে আরও কিছুটা অর্থ প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন।

আজ থেকে, অ্যাপলের স্ট্রিমিং পরিষেবাতে এক মাসের সাবস্ক্রিপশনের দাম এক মাসে 12.99 ডলার – প্রতি মাসে 9.99 ডলার বর্তমান মূল্য থেকে 30% উপরে।

এছাড়াও: সেরা লাইভ টিভি স্ট্রিমিং পরিষেবা: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত

নতুন গ্রাহকদের জন্য, দাম বৃদ্ধি অবিলম্বে কার্যকর হয় (বা কমপক্ষে যখন সাত দিনের পরীক্ষার সময়কাল শেষ হয়)। বিদ্যমান গ্রাহকরা তাদের পরবর্তী পুনর্নবীকরণের তারিখের 30 দিন পরে উচ্চতর মূল্য প্রদান করবেন।

এই বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার সময়, অ্যাপল তার “কয়েক হাজার অ্যাপল অরিজিনালগুলির গভীর গ্রন্থাগার, হাজার হাজার ঘন্টা প্রিমিয়াম প্রোগ্রামিং সহ” উল্লেখ করার সুযোগটি নিয়েছিল, এটি যোগ করে এটি “সমস্ত বিজ্ঞাপন-মুক্ত”।

তুলনার জন্য, বর্তমান সস্তার নেটফ্লিক্স পরিকল্পনাটি প্রতি মাসে $ 7.99, এবং একটি বেসিক ডিজনি+ এবং হুলু বান্ডিল (স্ট্যান্ডেলোন হুলু অ্যাপটি শীঘ্রই চলে যাচ্ছে, উপায় দ্বারা) মাসে $ 10.99। সুতরাং অ্যাপল টিভি+ এর কিছু প্রতিযোগিতার চেয়ে কিছুটা উপরে দাম দেওয়া হলেও সেই সস্তা পরিকল্পনাগুলি বিজ্ঞাপন দ্বারা সমর্থিত।

এছাড়াও: কীভাবে আপনার টিভি ক্যাশে সাফ করবেন (এবং কেন এটি পারফরম্যান্সের উন্নতি করে)

অ্যাপল টিভি+ নভেম্বর 2019 সালে যখন আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন এটি মাসে $ 4.99 ছিল। এটি 2022 সালের অক্টোবরে এক মাসে $ 6.99, 2023 সালের অক্টোবরে এক মাসে 9.99 ডলার এবং এখন এক মাসে 12.99 ডলারে দাঁড়িয়েছে। তিন বছরেরও কম সময়ে, দাম 85%এরও বেশি বেড়েছে।

এই বসন্তের মতো সম্প্রতি আপনি মাসে 3 ডলারের নিচে পরিষেবাটি পেতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটি একটি চুক্তি যা বর্তমান গ্রাহকদের জন্য এমনকি উন্মুক্ত ছিল।

অ্যাপল টিভি+ কী অফার করে

আপনি যদি অ্যাপল টিভি+ অফারগুলির সাথে পরিচিত না হন তবে আপনি একা নন। পরিষেবাটি 2019 সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল তবে উচ্চমানের সামগ্রী সরবরাহ করা সত্ত্বেও অন্যান্য পরিষেবার গ্রাহক বেসটি খুঁজে পায়নি। যদিও অ্যাপল শক্ত তথ্য প্রকাশ করেনি, শিল্প প্রতিবেদনগুলি বলে সংস্থাটি স্ট্রিমিং সার্ভিসে বছরে এক বিলিয়ন ডলারের উপরে হারাচ্ছে।

জনপ্রিয় শো ছাড়াও বিচ্ছেদ এবং টেড লাসোপরিষেবাটি এক্সক্লুসিভ মেজর লিগ সকার এবং মেজর লীগ বেসবল গেমস, পুরষ্কার প্রাপ্ত সিনেমা এবং আরও অনেক কিছুও হোস্ট করে। যদিও তাদের বর্তমান মূলগুলি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে, পিছনের ক্যাটালগটিও একটি ঘড়ির জন্য মূল্যবান।

এছাড়াও: সেরা প্রারম্ভিক শ্রম দিবস টিভি ডিলস: স্যামসাং, এলজি এবং আরও অনেক কিছুতে 50% পর্যন্ত সঞ্চয় করুন

একটি অ্যাপল টিভি+ সাবস্ক্রিপশনে সংরক্ষণ করার কয়েকটি উপায় এখনও রয়েছে। নতুন অ্যাকাউন্টগুলির জন্য 7 দিনের বিনামূল্যে ট্রায়াল বাদে, বেশিরভাগ অ্যাপল হার্ডওয়্যার ক্রয়গুলি আপনাকে 12-মাস, 6-মাস বা 3 মাসের সাবস্ক্রিপশন বিনামূল্যে পান।

আপনি যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে চান তবে এক বছরের সাবস্ক্রিপশনের দাম একই থাকে $ 99। এটি পুরানো দামের চেয়ে প্রায় 21 ডলার কেটে ফেলেছে, তবে এটি আপনাকে এখন 50 ডলারেরও বেশি সাশ্রয় করে। আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করার কথা ভাবছেন বা আপনি বর্তমান গ্রাহক সম্পর্কে ভাবছেন, তবে এটি আবার বাড়ার আগে এই দামটি লক করা খারাপ ধারণা নাও হতে পারে।



