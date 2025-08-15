অ্যাপল টিভি+ 37 বছরের মধ্যে প্রথম ‘চিনাবাদাম’ বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ করে

অ্যাপল আজকের প্রিমিয়ারের সাথে নতুন চিনাবাদাম সামগ্রী প্রকাশের প্রতিশ্রুতিটি ভাল করছে স্নোপি উপস্থাপনা: একটি গ্রীষ্মের বাদ্যযন্ত্র। এটি শেষের সাথে 37 বছরের মধ্যে প্রথম চিনাবাদাম মিউজিকাল, স্নোপি: বাদ্যযন্ত্রডেবিউটিং ওয়ে ব্যাক 1988। নতুন কার্টুনটি চার্লি ব্রাউন এবং বন্ধুরা তাদের প্রিয় গ্রীষ্মকালীন শিবির ক্লোভারহিলকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সাথে সাথে কিছু আকর্ষণীয় নতুন গান (এবং একটি জাজ পিয়ানো স্কোর অবশ্যই) প্রবর্তন করেছে।
এরিক উইস দ্বারা পরিচালিত 40 মিনিটের বিশেষটি চার্লি ব্রাউন এর ছোট বোন স্যালির চারপাশে কেন্দ্রিক, যিনি প্রথমবারের মতো আগমনের পরে গ্রীষ্মের শিবিরকে ঘৃণা করেন। এটি তার ভাইয়ের উপর নির্ভর করে, শিবিরে তার শেষ বছরে, তার মনোভাব পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। অন্যান্য বড় প্লট লাইনে, বাচ্চারা আবিষ্কার করেছে যে ক্লোভারহিল ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তাই চার্লি ব্রাউন এটি সংরক্ষণের জন্য একটি উত্সব রাখার পরিকল্পনা নিয়ে আসে। স্নোপি এবার মূল চরিত্র নয়, তবে এটি অনেক কমিক ত্রাণের উত্স (একটি “কুকুরছানা” তাঁবু তৈরি করা এবং তার ডগহাউসের মতো উপরে ঘুমানো)।
চার্লস এম শুল্টজের মূল অঙ্কনগুলির স্টাইলটি ক্যাপচার করার চেষ্টা করতে বিশেষটি ডিজিটাল অ্যানিমেশন ব্যবহার করে। একটি মারাত্মক গানের সময় (আমরা যখন হালকা ছিলাম)চার্লি ব্রাউন তার প্রথম শিবিরের দিনগুলিতে প্রতিফলিত হিসাবে অ্যানিমেশনটি শুল্টজের 1950 এর দশকের স্টাইলে ফিরে আসে – এমন কিছু যা বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের ঠিক অনুভূতিতে আঘাত করতে বাধ্য।
বিশেষের পিছনে স্রষ্টারা অন্য কেউ নন ক্রেগ এবং চার্লস শুলজ, চিনাবাদামের স্রষ্টা চার্লস এম শুল্টজের পুত্র এবং নাতি। ক্রেগ শুল্টজ বলেছেন, “চিন্তাভাবনা আমার মনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, চরিত্রগুলি দেখে কি উত্তেজনাপূর্ণ হবে না, আপনি জানেন, আসলে গান এবং নাচ,” ক্রেগ শুল্টজ বলেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমস। তিনি আরও অনুভব করেছিলেন যে বাদ্যযন্ত্র সংখ্যা বিশেষকে একটি বর্ধিত জীবন দেবে।
অ্যাপলের পাইপলাইনে আরও চিনাবাদাম সামগ্রী রয়েছে, একটি নতুন বৈশিষ্ট্য-দৈর্ঘ্যের স্নোপি মুভি সহ। স্নোপি উপস্থাপনা: একটি গ্রীষ্মের বাদ্যযন্ত্র অ্যাপল টিভি+এ স্ট্রিমিংয়ের জন্য এখন উপলব্ধ।