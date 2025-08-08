অ্যাপল টেক্সাসে আইফোন ইমেজ সেন্সর তৈরি করতে স্যামসাংয়ের সাথে কাজ করছে বলে জানা গেছে

অ্যাপল আছে ঘোষণা এটি “চিপ তৈরির জন্য একটি উদ্ভাবনী নতুন প্রযুক্তি চালু করতে” টেক্সাস প্লান্টে স্যামসাংয়ের সাথে কাজ করছে। এই চিপগুলি আইফোনগুলির জন্য চিত্রের সেন্সরগুলি কাটিং করছে বলে জানা গেছে, অনুসারে ফিনান্সিয়াল টাইমস। এর পরিবর্তে এর অর্থ হ’ল সনি তার আসন্ন ফোনগুলির জন্য অ্যাপলের একমাত্র স্মার্টফোন ক্যামেরা সেন্সর সরবরাহকারী হতে পারে না।
প্রশ্নে থাকা চিপগুলি তিন-স্তরযুক্ত স্ট্যাকড ইমেজ সেন্সর রয়েছে যা দ্রুত স্মার্টফোন ক্যামেরা শ্যুটিংয়ের গতি এবং উচ্চ-ফ্রেম-হারের 8 কে ভিডিওর পাশাপাশি হ্রাসকারী রোলিং শাটার “জেলো” বিকৃতি সহ অনুমতি দেবে। উভয়ই স্যামসুং এবং সনি (পাশাপাশি ক্যানন) সম্প্রতি বলেছে যে তারা এই জাতীয় চিপগুলিতে কাজ করছে।
সংবাদটি অ্যাপল এবং এর ফ্রেমি স্যামসুংয়ের মধ্যে ধরণের পুনর্মিলনকে চিহ্নিত করে। অ্যাপল স্যামসাংয়ের চিপ ব্যবসায়কে হ্রাস করে ২০১১ সালে টিএসএমসির পক্ষে তার প্রাথমিক চুক্তি প্রস্তুতকারক হিসাবে স্যামসাং ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। এখন, স্যামসুং টেসলার জন্য চিপস তৈরির জন্য অ্যাপল এবং সাম্প্রতিক $ 16.5 বিলিয়ন ডিলের সাথে ব্যাক-টু-ব্যাক ফাউন্ড্রি জিতেছে।
ট্রাম্পের গতকাল ঘোষিত বিদেশী চিপগুলিতে আসন্ন শুল্ক থেকে সম্ভবত ছাড়ের কারণে স্যামসুং ব্যবসাটি জিততে পারে 100 শতাংশ হিসাবে উচ্চ হতে পারে। দেখে মনে হচ্ছে স্যামসাং, টিএসএমসি এবং এসকে হিনিক্সের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদনকারী সংস্থাগুলি সেই আমদানি করগুলি ডজ করবে। তবে, সোনির চিত্র সেন্সরগুলি তাইওয়ানের টিএসএমসি দ্বারা চুক্তির অধীনে নির্মিত হয়েছে এবং সোনির নিজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনও চিপ প্ল্যান্ট নেই।
সনি সম্পর্কে একটি আছে 45 শতাংশ ভাগ 21.8 বিলিয়ন ডলারের চিত্র সেন্সর বাজারের মধ্যে স্যামসাংয়ের জন্য প্রায় 19 শতাংশের সাথে তুলনা করুন। সোনির আধিপত্যের একটি বড় কারণ হ’ল এর কাটিয়া প্রান্ত প্রযুক্তি, প্রথম বাজার ব্যাকসাইড আলোকসজ্জা সহ প্রায় প্রতিটি বড় অগ্রিম, দ্বি-স্তর স্ট্যাকড সেন্সর এবং মিররলেস ক্যামেরাগুলিতে গ্লোবাল শাটারগুলি। ক সাম্প্রতিক গুজবসনি তার সেন্সর বিভাগের একটি স্পিন-অফের কথা ভাবছিলেন তবে ট্রাম্পের শুল্কের কারণে এটি পিছনে ছিল।
“আমরা আত্মবিশ্বাসী রয়েছি যে আমরা আমাদের গ্রাহকদের সেন্সর প্রযুক্তি সরবরাহে উন্নত, এবং আমরা বৃহত্তর সেন্সরের আকার এবং ঘনত্বের মাধ্যমে আরও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অব্যাহত রাখার দিকে মনোনিবেশ করব,” সনি অ্যাপলের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদের জবাবে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।