অ্যাপল তার সমস্ত প্ল্যাটফর্মের জন্য কেবল একটি সুরক্ষা আপডেট ফেলেছে

আইওএস 26 পরের মাস বা তার মধ্যে আসার সাথে সাথে অ্যাপলের আইওএস 18 আপডেট করার জন্য অনেকগুলি কারণ নেই। তবে এটি তাদের মধ্যে একটি। সংস্থা ধাক্কা বুধবার এর প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য একটি সুরক্ষা আপডেট। আইওএস 18.6.2 চিত্র প্রক্রিয়াকরণের সাথে সম্পর্কিত একটি দুর্বলতা প্যাচ করে।
অ্যাপলের সুরক্ষা নোট বলুন আপডেটটি চিত্র I/O এর সাথে সম্পর্কিত একটি গর্ত প্লাগ করে। (এটি একটি উন্নয়ন কাঠামো চিত্রের ডেটা পড়া এবং লেখার জন্য।) “একটি দূষিত চিত্র ফাইল প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে স্মৃতি দুর্নীতি হতে পারে,” সংস্থাটি লিখেছিল। অ্যাপল বলেছিলেন যে দুর্বলতা “নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত পরিশীলিত আক্রমণ” তে কাজে লাগানো হতে পারে।
বাস্তুতন্ত্র-প্রশস্ত আপডেট আইওএস 18.6.2, আইপ্যাডোস 18.6.2 এবং ম্যাকোস সিকোইয়া 15.6.1 অন্তর্ভুক্ত। পুরানো ফার্মওয়্যার সংস্করণগুলিতে আটকে থাকা আইপ্যাড এবং ম্যাকগুলির জন্য সমতুল্য আপডেটও রয়েছে।
সুযোগটি পাওয়ার সাথে সাথে আপনার ডিভাইসটি আপডেট করতে ক্ষতি করতে পারে না। যান সেটিংস> সাধারণ> সফ্টওয়্যার আপডেটএবং আগুন দূরে।