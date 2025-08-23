অ্যাপল দাবি করেছে যে একজন প্রাক্তন কর্মচারী ওপ্পোর জন্য অ্যাপল ওয়াচ ট্রেড সিক্রেটস চুরি করেছেন

নতুন নিয়োগকর্তার সাথে বাণিজ্য গোপনীয়তা ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগে অ্যাপল তার আগের আরও একজন কর্মচারীর পিছনে যাচ্ছেন। অ্যাপলের মামলা প্রাক্তন কর্মচারী চেন শি তালিকাভুক্ত করেছেন যিনি আপেল ওয়াচ দলে ওপ্পো সহ আসামী হিসাবে কাজ করেছিলেন, তারা দাবি করেছেন যে তারা “অ্যাপলের ব্যবসায়ের গোপনীয়তা চুরি করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।”
মামলা অনুসারে, শি 2020 সালের জানুয়ারী থেকে জুন 2025 পর্যন্ত অ্যাপল ওয়াচের জন্য সেন্সর সিস্টেম স্থপতি হিসাবে কাজ করেছিলেন, তবে 2025 সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে ওপ্পোর সাথে কর্মসংস্থান চাইছিলেন। অ্যাপল দাবি করেছেন যে তার প্রাক্তন কর্মচারী প্রকাশ করেননি যে তিনি ওপ্পোতে যোগ দিতে যাচ্ছেন এবং তার পরিবর্তে বলেছিলেন যে তিনি তার বড় বাবা -মায়ের দেখাশোনা করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন এবং কোনও নতুন জব খুঁজে পাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। যাইহোক, মামলাটি বলেছে যে শি “অ্যাপল ওয়াচের দলের সদস্যদের সাথে” অপটিক্যাল সেন্সর, তাপমাত্রা সেন্সর এবং ইসিজি সেন্সর “সম্পর্কে তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে” কয়েক ডজন এক-এক-বৈঠকে অংশ নিয়েছিল “।
মামলায়, শি অভিযোগে অ্যাপলের সুরক্ষিত ফোল্ডারগুলির মধ্যে একটি থেকে 63 টি ফাইল ডাউনলোড করেছে এবং “কীভাবে মুছে ফেলা যায় (ক) ম্যাকবুক” এর জন্য ইন্টারনেট অনুসন্ধানের আগে উপাদানটি একটি ইউএসবি ড্রাইভে স্থানান্তরিত করেছে এবং “আমি কি কোনও শেয়ার্ড ড্রাইভে কোনও ফাইল খুলেছি কিনা তা কি কেউ দেখতে পারে?” এই দাবির পাশাপাশি অ্যাপল মামলাটিতে বলেছিলেন যে শি তার ভবিষ্যতের ওপ্পো নিয়োগকারীদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি অ্যাপলের স্বাস্থ্য-সংবেদনশীল প্রযুক্তি সম্পর্কে “যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করবেন”।
ওপ্পো তখন থেকে একটি বিবৃতি দিয়েছে ম্যাক্রুমারস অ্যাপলের মামলা সম্পর্কে, দাবি করে যে এটি “ওপ্পোতে তার কর্মসংস্থানের সময় এই অভিযোগ এবং কর্মচারীর আচরণের মধ্যে কোনও সংযোগ স্থাপনের কোনও প্রমাণ খুঁজে পায়নি।” সংস্থার বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে ওপ্পো “অ্যাপলের বাণিজ্য গোপনীয়তাগুলিকে অপব্যবহার করেনি।”
এটি প্রথমবার নয় যে অ্যাপল তার প্রাক্তন কর্মীদের একজনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিয়েছে। এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে, সংস্থাটি একটি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, অভিযোগ করে যে তিনি ভিশন প্রো সম্পর্কে বাণিজ্য গোপনীয়তা চুরি করেছেন এবং তাদের নতুন নিয়োগকর্তা স্ন্যাপের সাথে ভাগ করেছেন।