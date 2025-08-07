You are Here
অ্যাপল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উত্পাদন বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন
News

অ্যাপল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উত্পাদন বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন

অ্যাপল এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশীয় উত্পাদন জন্য $ 100 বিলিয়ন ব্যয় বিনিয়োগের ঘোষণা দিতে চলেছেন, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট প্রথম ছিল।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের আমেরিকা প্রথম অর্থনৈতিক এজেন্ডা আমেরিকান চাকরিগুলিকে সমর্থন করে এবং আমেরিকান ব্যবসায়কে শক্তিশালী করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ট্রিলিয়ন ডলার অর্জন করেছে।”

সম্পর্কিত: ‘অর্থ in ালছে’: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুন্ডাই ঘোষণা করেছেন, অন্যান্য সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়ন বিনিয়োগ করছে

এই ঘোষণাটি ওভাল অফিসে সাড়ে চারটায় একটি সূত্র হবে সিএনবিসিকে বলেছে। মোট প্রতিশ্রুতি চার বছরের মধ্যে $ 600 বিলিয়ন হবে, আউটলেটটি উল্লেখ করেছে।

একটি সূত্র বলেছে ব্লুমবার্গ এই ঘোষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু সরবরাহ চেইন এবং সমাবেশ আনার জন্য একটি নতুন উত্পাদন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হবে

অ্যাপলের সিইও টিম কুক এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

“অ্যাপলের সাথে আজকের ঘোষণাটি আমাদের উত্পাদন শিল্পের জন্য আরেকটি জয় যা একই সাথে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার জন্য সমালোচনামূলক উপাদানগুলির উত্পাদনকে পুনরুত্থানে সহায়তা করবে,” রজার্স আরও বলেছিলেন।

সম্পর্কিত: মঙ্গল বলেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া এর 94% পণ্য এখন সেখানে তৈরি করা হয়েছে

শীর্ষ সিইও, প্রতিষ্ঠাতা এবং অপারেটরগুলিতে যোগদান করুন স্তর আপ সম্মেলন আপনার ব্যবসায়ের স্কেলিং, উপার্জন বাড়ানো এবং টেকসই সাফল্য তৈরির জন্য কৌশলগুলি আনলক করা।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।