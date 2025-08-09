অ্যাপল মার্টিন সৈকত দিবসের ছবিগুলিতে মা গুইনথ প্যাল্ট্রোর সাথে স্ট্রাইকিং সাদৃশ্য বহন করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মায়ের মতো, মেয়ের মতো।
অ্যাপল মার্টিন হ্যাম্পটনগুলিতে একটি আউট করার সময় মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তার বিখ্যাত মা গুইনেথ প্যাল্ট্রোর সাথে আকর্ষণীয়ভাবে দেখাচ্ছে।
21 বছর বয়সী মার্টিন তার টোনড ফিগারটি একটি লাল জিঙ্গহাম ত্রিভুজ বিকিনিতে উপকূলে হাঁটতে গিয়ে নিউইয়র্কের হট স্পটে তার নিজের ফ্রোলিকিং করার ছবিগুলির সাথে তুলনা করে।
তার বিখ্যাত মায়ের সাথে তরুণ স্টারলেটের সাদৃশ্যটি অস্বাভাবিক উপস্থিত হয়েছিল, যখন সে সূর্যকে ভিজিয়ে সমুদ্রের বাতাসে নিয়ে যায়।
প্যাল্ট্রো এর আগে মাতৃত্বের বিষয়ে কথা বলেছে এবং আরও বেশি সন্তান না থাকার বিষয়ে তার অনুশোচনা।
এপ্রিল মাসে, “আয়রন ম্যান” অভিনেত্রী – যিনি স্বামী ব্র্যাড ফ্যালচুকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন – তিনি একটি “মিশ্রিত পরিবার” তৈরির চ্যালেঞ্জগুলি প্রকাশ্যে আলোচনা করেছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁর অনুসরণ করা তাঁর নিজের সন্তানদের সম্পর্কে এক আফসোস প্রকাশ করেছিলেন।
“আমার বাবা, ব্রুস প্যাল্ট্রো বলতেন যে তাঁর পুরো জীবনে তাঁর একমাত্র অনুশোচনা ছিল বেশি বাচ্চা না।” তিনি বললেন। “এবং আমি দীর্ঘদিন ধরে এমন অনুভব করেছি।”
প্যাল্ট্রো প্রাক্তন স্বামী ক্রিস মার্টিনের সাথে দুটি সন্তান, অ্যাপল এবং পুত্র মূসা শেয়ার করেছেন। ফালচুকের দুটি সন্তান, পুত্র ব্রোডি এবং কন্যা ইসাবেলা, তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজান বুককিনিকের সাথে।
প্যাল্ট্রো – যিনি ২০১ 2016 সালে মার্টিনকে তালাক দিয়েছিলেন এবং ২০১ 2018 সালে ফালচাককে বিয়ে করেছিলেন – বলেছিলেন যে পরিবারগুলির সংমিশ্রণ শুরুতেই জটিল ছিল।
তিনি বলেন, “একটি আদর্শ বিশ্বে, আপনার বাচ্চাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা আপনার কাজ শেষ করে দেয় এবং আপনার বাচ্চাদের কখনও বিবাহবিচ্ছেদ বা পরিবার বা এর মতো কিছু মিশ্রিত করতে হয় না But তবে অনেক সময়, এটি এমন হয় না,” তিনি বলেছিলেন।
“সৎ-পিতা-মাতা একটি সুন্দর কৌশলগত ক্ষেত্র,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এটির জন্য প্রচুর জবাবদিহিতা, দুর্বলতা, আপনার ট্রিগারগুলি বোঝার জন্য – এবং কিছুই মনে হয় না যে কেউ কেউ, বিশেষত মহিলা, যেমন সৎ মায়ের মতো। প্রতিবারই যা ঘটেছিল বলে মনে হয়। বাচ্চারা খুব কঠিন সময় বোঝার এবং সামঞ্জস্য করতে পারে, তারা তাদের পরিবারকে গতিশীল করতে দেয় না, এবং উভয়ই সাইডকে সম্মান জানাতে চেষ্টা করে না।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রিস্টিনা ডুগান রামিরেজ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।