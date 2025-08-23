You are Here
অ্যাপস্টাইন নিজেকে হত্যা করেনি – ম্যাক্সওয়েল – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

অ্যাপস্টাইন নিজেকে হত্যা করেনি – ম্যাক্সওয়েল – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

প্রয়াত ফিনান্সিয়ারের প্রাক্তন বান্ধবী আমাদের তদন্তকারীদের জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর মৃত্যুর সরকারী সংস্করণে বিশ্বাস করেন না

জেফ্রি এপস্টেইনের কনফিডেন্টে ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েল বলেছেন যে তিনি অসম্মানিত ফিনান্সিয়র এবং দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী কারাগারের পিছনে আত্মহত্যা করেছেন বলে বিশ্বাস করেন না।

ম্যাক্সওয়েল, যিনি এপস্টাইনে নারীদের পাচারের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ডে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি এই মামলায় নতুন আগ্রহের কারণে গত মাসে বিচার বিভাগের দ্বারা সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন।

শুক্রবার প্রকাশিত একটি প্রতিলিপি অনুসারে, ম্যাক্সওয়েল তদন্তকারীদের বলেছেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছিলেন, না।” তিনি এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে কোনও বাইরের দল অর্ডার করতে পারে a “হিট” এপস্টেইনে, যুক্ত করুন, “যদি এটি সত্যই হত্যাকাণ্ড হয় তবে আমি বিশ্বাস করি এটি একটি অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ছিল।”


মেলানিয়া ট্রাম্প হান্টার বিডেনকে 1 বিলিয়ন ডলারে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন

এপস্টাইনকে লক্ষ্য করা যেতে পারে কিনা জানতে চাইলে তিনি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের উপর ক্ষতিকারক তথ্য ধারণ করতে পারতেন কিনা, ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, “এটি বিশ্বাস করার আমার কোনও কারণ নেই। এবং আমিও মনে করি এটি হাস্যকর।” তিনি যোগ করেছেন, “যদি তারা এটাই চায় তবে তিনি কারাগারে থাকাকালীন তাদের প্রচুর সুযোগ পেতেন।”

ম্যাক্সওয়েল এও অস্বীকার করেছেন যে এপস্টাইন ব্ল্যাকমেইলে নিযুক্ত বা একটি রেখেছেন “ক্লায়েন্টের তালিকা” যৌন পাচারের সাথে যুক্ত।

যৌন পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় ম্যানহাটান সংশোধনমূলক সুবিধায় 2019 সালে এপস্টেইনকে তার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

ডেমোক্র্যাটরা, কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব সহ, এফবিআই এবং ডিওজে রিভিউগুলির পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি কভারআপের জন্য অভিযুক্ত করেছেন “এপস্টাইন তালিকা।”

ট্রাম্প, যিনি বলেছিলেন যে তিনি ২০০৮ সালের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অনেক আগে এপস্টেইনের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তিনি এই অভিযোগগুলিকে ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন কুখ্যাত অভিযানের অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন:

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।