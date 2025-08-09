You are Here
'অ্যাপোলো 13 এর রন হাওয়ার্ড এবং ব্রায়ান গ্রাজার জিম লাভলকে শ্রদ্ধা জানায়


‘অ্যাপোলো 13 এর রন হাওয়ার্ড এবং ব্রায়ান গ্রাজার জিম লাভলকে শ্রদ্ধা জানায়

অ্যাপোলো 13 পরিচালক রন হাওয়ার্ড এবং প্রযোজক ব্রায়ান গ্রাজার আজ তারা তাদের হিট 1995 চলচ্চিত্রের উপর ভিত্তি করে জিম লাভলকে কমান্ডার জিম লাভলকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার 97 বছর বয়সে নভোচারী মারা যান।

গ্রাজার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “জিম লাভল একজন সত্যিকারের আমেরিকান নায়ক ছিলেন যার সাহস, বুদ্ধি এবং চাপের অধীনে অনুগ্রহ একটি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।” “তিনি কেবল মহাকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কিংবদন্তি ছিলেন না, বরং অবিশ্বাস্যভাবে উদার, দয়ালু এবং অনুপ্রেরণামূলক মানুষও ছিলেন। কমান্ডার লাভল, আপনাকে ধন্যবাদ, আমরা যা হতে পারি তার সেরাটি দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।”

হাওয়ার্ড বলেছেন: “শান্তিতে রেস্ট, কমান্ডার লাভল। নেভি টেস্ট পাইলট, জেমিনি 7, জেমিনি 12, অ্যাপোলো 8 এবং অবশ্যই, অ্যাপোলো 13। কেবল জিম জেনে রাখা একটি দুর্দান্ত সম্মান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবজাতি। ”

11 এপ্রিল, 1970 এপ্রিল চালু হওয়া মুন শটটি যখন লেড 42 বছর বয়সে ছিল, তবে কখনও তার নির্ধারিত অবতরণ করেনি। ফ্লাইটের দু’দিনের একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং মিশনটিকে উদ্ধার অভিযানে পরিণত করেছিল। নাসার বিজ্ঞানীরা মহাকাশযানটিকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর জন্য চাঁদের মাধ্যাকর্ষণকে স্লিংশট হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে এটি চার দিন পরে ছড়িয়ে পড়ে।

অ্যাপোলো 13 45 বছর আগে সেখানে কী ঘটেছিল এবং কীভাবে শান্ত কিন্তু চাপযুক্ত নাসা দল তাদেরকে ঘরে তুলে এনেছিল, তার প্রতিকূলতার বিপরীতে কী ঘটেছিল তার একটি গ্রিপিং কাহিনী। ছবিটি একটি আন্তর্জাতিক ধাক্কা ছিল, যা বিশ্বব্যাপী $ 355.2 মিলিয়ন ডলার করে, প্রায় সমানভাবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মধ্যে বিভক্ত। এটি টম হ্যাঙ্কসকে লাভেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, কেভিন বেকন এবং বিল প্যাকসটনের পাশাপাশি যথাক্রমে সহযোগী নভোচারী জ্যাক সুইগার্ট এবং ফ্রেড হেইস। এড হ্যারিস এবং গ্যারি সিনিস আরও অভিনয় করেছিলেন, ক্যাথলিন কুইনলানকে লাভেলের স্ত্রী মেরিলিনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

হ্যাঙ্কস ব্যাক-টু-ব্যাক সেরা অভিনেতা অস্কারের জন্য গরম ছিল ফিলাডেলফিয়া এবং ফরেস্ট গাম্প যখন তিনি লাভলকে চিত্রিত করেছিলেন। অভিনেতা আজ ইনস্টাগ্রামে তাঁর নিজের একটি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যেটিতে লেখা আছে: “এমন কিছু লোক আছেন যারা সাহস করেন, যারা স্বপ্ন দেখেন এবং যারা অন্যকে যে জায়গাগুলিতে আমরা আমাদের নিজের দিকে না নিয়ে যাই। জীবিত থাকার কোর্স – এবং জিম লাভলের চেয়ে এই যাত্রাগুলি একটি পূর্ণিমা তৈরি করার জন্য, তিনি স্বর্গে, মহাবিশ্বের কাছে, এই পরবর্তী ভ্রমণে, জিম লাভলকে। “

