অ্যাপোলো 13 কমান্ডার এবং নাসা নভোচারী জিম লাভল ডেড 97

জেমস (জিম) লাভল, অ্যাপোলো 13 এর কমান্ডার, যিনি একটি ব্যর্থ মুন মিশনকে ফ্লাই ক্যান-ডু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিজয়ে পরিণত করতে সহায়তা করেছিলেন, তিনি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন 97।
বৃহস্পতিবার নাসার লেক ফরেস্টে লাভল মারা যান শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন।
“জিমের চরিত্র এবং অবিচল সাহস আমাদের জাতিকে চাঁদে পৌঁছাতে সহায়তা করেছিল এবং একটি সম্ভাব্য ট্র্যাজেডিকে এমন একটি সাফল্যে পরিণত করেছিল যা থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে শিখেছি,” ইউএস ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেছে। “আমরা তাঁর কৃতিত্বগুলি উদযাপন করার পরেও আমরা তাঁর পাসিং শোক করি।”
এজেন্সিটির প্রথম দশকে নাসার অন্যতম ভ্রমণকারী নভোচারী, লাভল চারবার উড়েছিলেন – জেমিনি 7, জেমিনি 12, অ্যাপোলো 8 এবং অ্যাপোলো 13 – দুটি অ্যাপোলো ফ্লাইট পৃথিবীতে ফিরে আসার সাথে।
1968 সালে, অ্যাপোলো 8 ক্রু অফ লাভল, ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান এবং উইলিয়াম অ্যান্ডার্স প্রথম পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং প্রথমটি উড়ে গিয়েছিলেন এবং চাঁদকে বৃত্তাকার করেছিলেন। তারা অবতরণ করতে পারেনি, তবে তারা মহাকাশ দৌড়ে সোভিয়েতদের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে রেখেছিল। চিঠি লেখকরা ক্রুদের বলেছিলেন যে তাদের পৃথিবীর প্রথম পৃথিবী থেকে পৃথিবীর চমকপ্রদ ফ্যাকাশে নীল বিন্দু ছবি, এবং জেনেসিস থেকে ক্রুদের ক্রিসমাসের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 1968 সালের একটি অশান্তি থেকে রক্ষা করেছিল।
তবে বিগ রেসকিউ মিশনটি এখনও আসেনি। এটি ছিল ১৯ 1970০ সালের এপ্রিলে অ্যাপোলো ১৩ টি ফ্লাইটের সময়। লাভলকে চাঁদে হাঁটার পঞ্চম ব্যক্তি হওয়ার কথা ছিল। তবে অ্যাপোলো 13 এর পরিষেবা মডিউল, লাভল এবং আরও দু’জন বহন করে, চাঁদের পথে হঠাৎ অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণটি অনুভব করেছিল। মহাকাশচারীরা সবেমাত্র বেঁচে গিয়েছিলেন, লাইফবোট হিসাবে ক্র্যাম্পড লুনার মডিউলটিতে চারটি শীতল এবং বকবক দিন কাটাতেন।
” আমি যে জিনিসটি বেশিরভাগ লোকেরা মনে রাখতে চাই তা কিছুটা অর্থে, এটি একটি সাফল্যের অনেকটাই ছিল, ” লাভল ১৯৯৪ সালের একটি সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন। ” যে আমরা কিছু অর্জন করেছি তা নয়, তবে একটি সাফল্য যে আমরা (নাসা) কর্মীদের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছি। ”
‘আমি আর সংকট নিয়ে চিন্তা করি না’
একজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন নৌবাহিনীর অধিনায়ক তাঁর শান্ত আচরণের জন্য পরিচিত, লাভল নাসার একজন ইতিহাসবিদকে বলেছিলেন যে মৃত্যুর সাথে তাঁর ব্রাশ তাকে প্রভাবিত করেছে।
১৯৯৯ সালে তিনি বলেছিলেন, “আমি আর সংকট নিয়ে আর চিন্তা করি না।” সুতরাং, আমি সংকট নিয়ে চিন্তা করি না। “
এবং জনপ্রিয় 1995 মুভিতে মিশনের পুনর্বিবেচনা অ্যাপোলো 13 লাভল, ফ্রেড হেইস এবং জ্যাক সুইগার্টকে নতুন করে খ্যাতি নিয়ে এসেছেন – টম হ্যাঙ্কস অভিনয় করেছেন, “হিউস্টন, আমাদের একটি সমস্যা আছে”, এমন একটি বাক্য যা তিনি ঠিক উচ্চারণ করেননি বলে প্রতিবেদন করে টম হ্যাঙ্কস অভিনয় করেছেন, লাভেলের মুভি পার্সোনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
অন্যান্য মহাকাশচারীদের মতো তাঁর শিরাগুলিতে বরফের জল ছিল, তবে তিনি সোয়াগারকে দেখিয়েছিলেন না, কেবল শান্ত আত্মবিশ্বাস, স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের ইতিহাসবিদ রজার লুনিয়াস বলেছেন। তিনি লাভলকে “খুব ব্যক্তিগত, খুব নিচে থেকে পৃথিবীর ধরণের ব্যক্তি বলেছেন, যিনি বলেছেন যে ‘আমি এটিই করি Yes হ্যাঁ, জড়িত ঝুঁকি রয়েছে I আমি ঝুঁকি পরিমাপ করি।”
