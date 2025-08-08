You are Here
অ্যাপোলো 13 কমান্ডার ছিলেন 97
মহাকাশচারী জিম লাভল, যার ইতিহাস তৈরির নেতৃত্বটি মুনের কাছে নিকট-বিশিষ্ট ১৯ 1970০ মিশনের কমান্ডার হিসাবে নেতৃত্ব হিসাবে মার্কিন স্পেস প্রোগ্রামের অন্যতম উদযাপিত গল্প এবং হিট রন হাওয়ার্ড ছবিতে ক্রনিকল করা হয়েছিল অ্যাপোলো 13বৃহস্পতিবার ইলিনয়ে মারা গেছেন। তিনি ছিলেন 97।

তাঁর পরিবার এবং নাসা দ্বারা তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

লাভল পরিবার নাসার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমরা তাঁর আশ্চর্যজনক জীবন এবং ক্যারিয়ারের সাফল্যের জন্য প্রচুর গর্বিত, যা মানব মহাকাশ বিমানের অগ্রণী ক্ষেত্রে তাঁর কিংবদন্তি নেতৃত্বের দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে।” “তবে, আমাদের সকলের কাছে তিনি বাবা, দাদাদাদ এবং আমাদের পরিবারের নেতা ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি ছিলেন আমাদের নায়ক। আমরা তাঁর অবিশ্বাস্য আশাবাদ, তাঁর রসবোধের অনুভূতি এবং যেভাবে তিনি আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করেছিলেন যে আমরা অসম্ভবকে করতে পারি। তিনি সত্যই এক ধরণের ছিলেন।”

ভারপ্রাপ্ত নাসা প্রশাসন শান ডাফি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “নাসা ক্যাপ্টেন জিম লাভেলের পরিবারের প্রতি তার সমবেদনা প্রেরণ করে, যার জীবন ও কাজ কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জিমের চরিত্র এবং অবিচল সাহস আমাদের দেশকে চাঁদে পৌঁছাতে সহায়তা করেছিল এবং আমরা তাঁর প্যাসেজিংকে একটি সম্ভাব্য ট্র্যাজেডিকে সাফল্যে পরিণত করেছিলেন।

অ্যাপোলো 13 মিশন – জেমিনি সপ্তম, জেমিনি দ্বাদশ এবং অ্যাপোলো 8 এর পরে লাভেলের চতুর্থ স্পেসফ্লাইটগুলি – একটি চাঁদ অবতরণের অভিপ্রায় নিয়ে 11 এপ্রিল, 1970 এ চালু হয়েছিল, তবে মিশনে দু’দিন একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্ককে ক্রুশিয়াল বৈদ্যুতিক সিস্টেমগুলি অক্ষম করে বিস্ফোরিত করেছিল। ব্যাকআপ সিস্টেমগুলি দ্বারা সমর্থিত, কমান্ডার লাভল এবং তার নভোচারী জ্যাক সুইগার্ট এবং ফ্রেড হেইস সফলভাবে চাঁদের চারপাশে লুপ করে পৃথিবীতে একটি নাটকীয় প্রত্যাবর্তন বন্ধ করে দিয়েছেন।

ঘটনাটি-যার মধ্যে সুইগার্ট এবং লাভল উভয়ের প্রায়শই ছদ্মবেশী বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, “হিউস্টন, আমাদের একটি সমস্যা ছিল”-এটি অসংখ্য চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি এবং টিভি সিরিজে চিত্রিত করা হয়েছে, যা হাওয়ার্ডের 1995 সালে সর্বাধিক বিখ্যাত, যেখানে টম হ্যাঙ্কস লাভলকে অভিনয় করেছিলেন। ফিল্মটি, যা তার আপেক্ষিক নির্ভুলতার জন্য উচ্চ নম্বর পেয়েছিল, বিখ্যাত “হিউস্টন” বাক্যাংশে কিছু লাইসেন্স নিয়েছিল। ফিল্মটিতে হ্যাঙ্কসের লাভলকে প্রথমে বক্তব্যটি উচ্চারণ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, এটি আসলে সুইগার্ট (কেভিন বেকন অভিনয় করেছেন) যিনি প্রথম এটি বলেছিলেন। প্রাথমিক “ঠিক আছে, হিউস্টন, আমাদের এখানে একটি সমস্যা ছিল,” ক্রুদের মিশন কন্ট্রোল দ্বারা পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়েছিল, সেই সময় লাভল বলেছিলেন, “আহা, হিউস্টন, আমাদের একটি সমস্যা ছিল।”

1998 এইচবিও মিনিসারিগুলিতে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত, রন হাওয়ার্ড, ব্রায়ান গ্রেজার, টম হ্যাঙ্কস এবং মাইকেল বোস্টিক সহ-প্রযোজনা করেছেন, লাভলকে টিম ডেলি চিত্রিত করেছেন।

