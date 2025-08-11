You are Here
অ্যাপোলো 13 রাইড ট্র্যাপ উত্সবকারীদের বোর্ডমাস্টার্স ইভেন্টে উল্টে
News

অ্যাপোলো 13 রাইড ট্র্যাপ উত্সবকারীদের বোর্ডমাস্টার্স ইভেন্টে উল্টে

একটি প্রধান সংগীত ইভেন্টে উত্সবকারীরা হঠাৎ করে একটি জনপ্রিয় বিনোদন যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে নিজেকে হৃদয় বন্ধ করে দেওয়ার পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করে, বেশ কয়েকজন লোককে বাতাসে উল্টোদিকে আটকে রেখেছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে বোর্ডমাস্টার্সে, ইংল্যান্ডের কর্নওয়ালে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত একটি সার্ফ এবং সংগীত উত্সব এ ঘটনাটি ঘটেছিল। উপস্থিতদের দ্বারা ধরা পড়া ভিডিও এবং অনুষ্ঠানের আয়োজকদের একটি বিবৃতি অনুসারে, অ্যাপোলো 13 রাইডটি সকাল 1 টার দিকে একটি সংক্ষিপ্ত শক্তি ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিল

প্রত্যক্ষদর্শী ভিডিওটি টিকটকের উপর প্রচারিত রাইডারদের মাটির উপরে উঁচু স্থগিত করে দেখায়, প্রায় 20 মিনিটের জন্য সরে যেতে অক্ষম।

একজন টিকটোক ব্যবহারকারী যিনি দৃশ্যটি চিত্রিত করেছিলেন তাকে এটিকে “ম্যাড” বলে অভিহিত করেছিলেন, অন্য একজন বাতাস সম্পর্কে রাইড মিড-সাসপেনশনকে সম্ভাব্যভাবে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে কৌতুক করেছিলেন।

সৌদি আরব পার্কে বিনোদন পার্ক রাইড স্ন্যাপস, 23 জন আহত হয়েছে

জনপ্রিয় যুক্তরাজ্যের সংগীত উত্সব চলাকালীন অ্যাপোলো 13 যাত্রায় কাজ বন্ধ করার পরে বেশ কয়েকজন রাইডারকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আটকে রাখা হয়েছিল। (অ্যাপোলো 13 রাইড ফেসবুক/হিউ আর হেস্টিংস/গেটি চিত্র)

যাত্রায় থাকার দাবি করা অন্য একজন ব্যবহারকারী বলেছিলেন “এটি কেবল শীতল হিমশীতল ছিল।”

অ্যাপোলো 13 রাইড, যা যুক্তরাজ্য জুড়ে উত্সব এবং মেলাগুলিতে ভ্রমণ করে, নাসার অসুস্থ 1970 এর স্পেস মিশনের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে, যখন মহাকাশযানের পরিষেবা মডিউলটিতে একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়েছিল।

এই আকর্ষণটিতে একটি ঘোরানো বাহু এবং আট জন পর্যন্ত সিট রয়েছে, প্রতিটি প্রান্তে চারটি, রাইডারদের বাতাসে 180 ফুট পর্যন্ত উঁচুতে দুলছে। ত্রুটি চলাকালীন, চারজন লোক উল্টানো অবস্থানে আটকে ছিল বলে জানা গেছে।

খোলার পর থেকে তৃতীয়বারের জন্য সিডার পয়েন্টের ত্রুটিতে ‘টিল্ট’ রোলার কোস্টার, রাইডারদের বাতাসে স্থগিত করে রেখেছিল

শ্রমিকদের অ্যাপোলো 13 থ্রিল রাইড ইনস্টল করতে দেখা যায়। (অ্যাপোলো 13 রাইড ফেসবুক)

নাটকীয় ভিজ্যুয়াল সত্ত্বেও, আয়োজকরা জোর দিয়েছিলেন যে সুরক্ষা প্রোটোকলগুলি ঠিক ঠিক যেমনটি কাজ করেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে বোর্ডমাস্টার্সের এক মুখপাত্র বলেছেন, “সুরক্ষা সতর্কতা হিসাবে যাত্রাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বোর্ডে থাকা লোকদের সাথে থামল।” “রাইড অপারেটর তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং 20 মিনিটের মধ্যে রাইড থেকে সমস্ত অতিথিকে নিরাপদে সহায়তা করে” ”

ক্যালিফোর্নিয়া স্টান্টম্যান হিউম্যান ক্যাননবল অ্যাক্টটি ভয়াবহভাবে ভুল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাটিতে ক্র্যাশ হয়ে গেছে, ভিডিও শো

ইংল্যান্ডের নিউকয়েতে 9 আগস্ট, 2025 -এ ওয়াটারগেট বেতে বোর্ডমাস্টার্স ফেস্টিভালের মূল মঞ্চ অঞ্চলের সাধারণ দৃশ্য। (হিউ আর হেস্টিংস/গেটি চিত্র)

বিবৃতিটি আরও বলেছিল, “কোনও বিপদে অতিথি ছিলেন না।” “এই যাত্রাটি তখন থেকে একটি সম্পূর্ণ সুরক্ষা চেক করেছে এবং স্বাভাবিক অপারেশনটি আবার শুরু করেছে।”

অ্যাপোলো 13 রাইডটি 2024 সালে চালু হয়েছিল এবং এর অপারেটররা নিয়মিত আপডেটগুলি এবং পর্দার পিছনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পোস্ট করে অফিসিয়াল ফেসবুক পৃষ্ঠা। এপ্রিলের একটি পোস্ট গিয়ার পরিদর্শন, আলো ফিক্স এবং পিভট পয়েন্টগুলি গ্রিসিং সহ প্রতিটি ইভেন্টের আগে সম্পাদিত কঠোর চেকগুলির রূপরেখা তৈরি করেছিল।

চার দিনের উত্সব 10 আগস্ট রবিবার উপসংহারে চলবে।

স্টিফেনি প্রাইস ফক্স নিউজ ডিজিটাল এবং ফক্স ব্যবসায়ের একজন লেখক। তিনি নিখোঁজ ব্যক্তি, হত্যাকাণ্ড, জাতীয় অপরাধের মামলা, অবৈধ অভিবাসন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিষয়গুলি কভার করেছেন। গল্পের টিপস এবং ধারণাগুলি স্টিফেনি.প্রাইস@fox.com এ প্রেরণ করা যেতে পারে

