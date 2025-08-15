অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলিতে বাতিলকরণ পর্যবেক্ষণ করে ড্রাইভিং পরীক্ষার অপেক্ষার সময়গুলি কাটছে

এমন অ্যাপস রয়েছে যা আপনাকে ড্রাইভিং টেস্ট বাতিলকরণ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে এবং কেউ আপনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি স্লট বুক করতে পারে।
আপনি যদি আপনার ড্রাইভিং পরীক্ষাটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করতে চাইছেন তবে এটি ড্রাইভেনো অ্যাপ্লিকেশন বা ড্রাইভিং টেস্ট হেল্পার আইই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার উপযুক্ত হতে পারে।
ড্রাইভেনো আপনাকে আয়ারল্যান্ডের সমস্ত রোড সেফটি অথরিটি (আরএসএ) পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বাতিলকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করে পূর্ববর্তী ড্রাইভিং পরীক্ষার তারিখগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করে।
আপনার পছন্দসই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কোনও বাতিলকরণ উপলব্ধ হয়ে গেলে আপনি তাত্ক্ষণিক বিজ্ঞপ্তিগুলি পেতে পারেন।
ড্রাইভিং টেস্ট হেল্পার আইই আপনাকে বাতিলকরণ সম্পর্কেও অবহিত করতে পারে। পাশাপাশি এটির পাশাপাশি, আপনি কোনও স্লটটি মিস করবেন না তা নিশ্চিত করার জন্য এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগুলি বুক করতে পারে।
এর সিস্টেমটি ক্রমাগত রাজ্য জুড়ে ড্রাইভিং টেস্ট সেন্টার পর্যবেক্ষণ করে, লার্নার ড্রাইভারদের পূর্ববর্তী পরীক্ষার তারিখগুলি সুরক্ষায় প্রান্ত দেয়।
ড্রাইভিং টেস্ট হেল্পার আইই অ্যাপ্লিকেশনটির একটি পর্যালোচনাতে বলা হয়েছে: “আমাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি পরীক্ষা পেতে সহায়তা করেছে। প্রতি দুই ঘন্টা লগ ইন করা খুব সহজ। 100%সুপারিশ করবে” “
অন্যটি বলেছেন: “অ্যাপটি আশ্চর্যজনক আপনার পছন্দগুলি যুক্ত করুন এবং আপনি সেই অনুযায়ী একটি স্লট পাবেন And