অ্যাপ্লিকেশন এসএনএস 24 বিব্রতকর সহ যা ডেটা ক্ষতি ছাড়াই সমাধান করা হচ্ছে | স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শেয়ার্ড সার্ভিসেস (এসএমপি) যে কোনও ডেটা ক্ষতি নেই এবং সমস্ত ব্যবহারকারীর ক্লিনিকাল তথ্য সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করে নতুন অবিচ্ছিন্ন অ্যাপ এসএনএসের অ্যাক্সেসের সাথে অ্যাক্সেস সমাধান করার চেষ্টা করে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শেয়ার্ড সার্ভিসেস একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে তারা “কিছু ব্যবহারকারী নতুন এসএনএস 24 অ্যাপে অ্যাক্সেসের জন্য যে সীমাবদ্ধতাগুলি রিপোর্ট করেছেন তা সনাক্ত এবং সমাধান করার প্রচেষ্টা”।
এসপিএমএস অনুসারে, এই বিব্রতকর অনেকগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি যেমন ব্যবহারকারীদের ডেটা সন্নিবেশ বা যত্ন সত্তার সাথে তথ্য সংহতকরণ, যার সিস্টেমগুলি প্রযুক্তিগত বিবর্তনেও রয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, মনে রাখবেন যে কেবল বৈদ্যুতিনভাবে রেকর্ড করা হয়েছে এমন বহু -ফ্যাক্টর অক্ষমতার চিকিত্সক সত্যতা।
এসপিএমএস জোর দেয় যে “ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ডেটা কোনও ক্ষতি বা নির্মূল নেই এবং সমস্ত ক্লিনিকাল তথ্য সত্তা এবং স্বাস্থ্য পেশাদারদের দৈনিক ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে এমন তথ্য সিস্টেমে সুরক্ষিত এবং অক্ষত রয়েছে।”
উদাহরণস্বরূপ, তারা উল্লেখ করেছেন, “এমনকি যদি গত 12 মাসের চিকিত্সা উপার্জনগুলি অ্যাপ্লিকেশনটিতে দৃশ্যমান না হয় তবে তারা এখনও ক্লিনিকাল সিস্টেমে যথাযথভাবে নিবন্ধিত, ঠিক যেমন ডাক্তারদের দ্বারা নির্ধারিত হয়।”
জুলাইয়ের শেষের দিকে, উত্তরাষ্টরা লুসার সমস্যাগুলি জানিয়েছিলেন যখন তারা নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং এসএনএস 24 পোর্টাল অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেছিল, এসপিএমএস বলেছে যে তারা 30 জুলাই অতিক্রম করেছে।
“এই মুহুর্তে, দুটি উপলভ্য পদ্ধতি (ডিজিটাল মোবাইল কী এবং এনএইচএস ব্যবহারকারী) পুরোপুরি কার্যকরী,” তারা লুসাকে সেই সময়ে বলেছিলেন।
এই শুক্রবার প্রকাশিত ডেটা ইঙ্গিত দেয় যে নতুন অ্যাপ্লিকেশন এনএইচএস 24, 23 জুলাই চালু হওয়ার পর থেকে, ডিজিটাল পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য তথ্য সাফল্যের সাথে, 1.5 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীকে উপস্থাপন করেছে।
“সাধারণ নকশা আরও স্বজ্ঞাত, সরলীকৃত নেভিগেশন এবং সর্বোপরি, ডিজিটাল ডেন্টিস্ট এবং ওরাল হেলথ ডিজিটাল বুলেটিনের অ্যাক্সেসের মতো নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সুবিধা, সুরক্ষা এবং স্বায়ত্তশাসন সরবরাহ করে চলেছে, “তারা বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে।
এসএনএস 24 অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেসে অসুবিধার ক্ষেত্রে, এসপিএমএস সেশনটি শেষ করার পরামর্শ দেয়, অ্যাপ্লিকেশনটির সর্বশেষতম সংস্করণটি ইনস্টল করা আছে (আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড বা হুয়াওয়ে স্টোরগুলিতে উপলব্ধ) এবং প্রয়োজনে আপডেট হলে পরীক্ষা করুন।
তারা উপলভ্য পদ্ধতির একটির মাধ্যমে আবার সেশন শুরু করার পরামর্শ দেয়: ডিজিটাল মোবাইল কী বা এনএইচএস ব্যবহারকারী নম্বর।
“If you have difficulty accessing or using APP SNS 24 services (such as prescription consultation, exam results, vaccine report, among others), contact the SNS 24 – 808 24 24 24 24 24, selecting the problem with as much detail as possible, and follow the guidelines provided,” they also recommend.
এসপিএমএস আফসোস করে “কিছু ব্যবহারকারীর দ্বারা অনুভূত হওয়া সীমাবদ্ধতাগুলি এবং নাগরিকদের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে অ্যাক্সেসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং কেন্দ্রিক নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করে।”
তারা আন্ডারলাইন করে যে প্রযুক্তিগত দলগুলি প্রদত্ত পরিষেবার স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা এবং অবিচ্ছিন্ন উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন এবং এসএনএস 24 পোর্টালের স্থায়ী পর্যবেক্ষণ বজায় রাখবে, স্মরণ করে যে এটি একটি নিখরচায় পরিষেবা এবং সপ্তাহে সাত দিন দিন 24 ঘন্টা।