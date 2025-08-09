অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ক্লান্ত প্রতিষ্ঠাতা আইআরএল ইভেন্টগুলি হোস্টিং শুরু করে

লুসি রুট আপনার সাধারণ উদ্যোক্তা নয়।
৩০ বছর বয়সী লন্ডনর-একটি বিকিনিতে বরফের ope ালু স্কিইংয়ের জন্য ভাইরাল হওয়ার জন্য এবং তার ইনস্টাগ্রাম অনুসারীদের সাথে একজন ব্যক্তির সাথে চতুর্থ তারিখের জন্য 10,000 মাইল উড়তে হবে কিনা তা নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য পরিচিত-একটি নতুন ডেটিং মডেল বিকাশের জন্য তার সারগ্রাহী অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহার করেছেন যা সমস্ত অর্থবহ সংযোগ তৈরির বিষয়ে।
রুট সিএনবিসিকে বলেছিল যে traditional তিহ্যবাহী ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করার সময় তার আত্মবিশ্বাস কখনও কম ছিল না।
কয়েক বছর ভূত হওয়ার পরে এবং তিনি “ডাউনলোডের অদ্ভুত ডোপামাইন চক্র, কিছু তারিখ চেষ্টা করে, খারাপ আচরণের মুখোমুখি হওয়া, সেগুলি লেখার এবং তারপরে আর কখনও না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তারপরে আবার চক্রটি শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,” – রুটে নির্ধারিত হয়েছিল যে লোকেরা বাস্তব জীবনে (আইআরএল) সংযোগের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল।
তিনি রোমান্টিক সংযোগ তৈরির লোকদের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য হেইস্ট্যাক ডেটিংয়ের ধারণাটি নিয়ে এসেছিলেন।
“আমরা যা করতে পারি তা হ’ল সম্ভাবনাগুলি বাড়ানো এবং লোকদের সঠিক পরিবেশে যেখানে তারা নিরাপদ বোধ করে এবং অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে রাখে the
রুট কেবল তার গ্রাহকরা কোনও ইভেন্টে প্রদর্শিত হবে এবং এলোমেলোভাবে কথোপকথন শুরু করার চেষ্টা করবে বলে আশা করে না। পরিবর্তে, অংশগ্রহণকারীরা এমন একটি ফর্ম পূরণ করে যা একটি অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তাদের ডেটা ইনপুট করে যা তাদের অনুরূপ আগ্রহ এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি ছোট গ্রুপের সাথে মেলে।
“আমি যে পরামিতিগুলি অর্থবহ সংযোগের দিকে নিয়ে যায় সেগুলি নিয়ে গবেষণা করেছি এবং লোকেরা কীভাবে কাজ করে তার মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বোঝার চেষ্টা করেছি – অন্তর্মুখী বনাম এক্সট্রোভার্ট, প্রচেষ্টা স্তর, ক্যারিয়ারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি এটি সম্পর্কে শত শত লোকের সাথে কথা বলেছি এবং আমি এই বর্তমান অ্যালগরিদম নিয়ে এসেছি, যা আমরা সর্বদা অনুকূলিত করছি,” রুট বলেছিল।
অংশগ্রহণকারীরা ক্রিকেট বা টাচ রাগবি -র মতো এক ঘন্টার জন্য কোনও ক্রিয়াকলাপের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারপরে সন্ধ্যার বাকি অংশটি পুরো গ্রুপের অতিথিদের সাথে ব্যয় করে।
এখনও অবধি, প্রায় 200 থেকে 500 জন লোক একটি ইভেন্ট পর্যন্ত দেখিয়েছে এবং 92% গ্রাহক একা দেখিয়েছেন, রুট বলেছেন, লন্ডনের ইভেন্টগুলির সাথে প্রায় 30 ডলার (39.85 ডলার) ব্যয় হয়েছে।
‘ডেটিং বার্নআউট’
রুট তার উদ্যোক্তা যাত্রা এবং বছরের পর বছর ধরে ইনস্টাগ্রামে ডেটিং ওয়ার্ল্ডে পুরুষদের দুর্বল আচরণের জন্য তার বিরক্তি দলিল করে আসছে।
একজন ক্যান্সার থেকে বেঁচে যাওয়া, তিনি তাবু নামে একটি পিল কেস তৈরি করেছিলেন যা ২০২৩ সালে বিবিসির ড্রাগনের ডেনে বিনিয়োগকে সুরক্ষিত করেছিল। হেইস্ট্যাকের আগে তিনি কলম্বিয়ায় দূরবর্তীভাবে তাবুতে কাজ করছিলেন, যখন তার জীবনের স্নিপেটগুলি পোস্ট করে, মহিলাদের কখনও তাড়া না করার কথা মনে করিয়ে দেয় না যদি না তিনি আইস-ক্রিম পুরুষ না হন। “
রুট সিএনবিসিকে জানিয়েছেন, ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করার তিন বছর তার আত্মবিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে অবনতি করেছে। তিনি একা নন, ডেটিং অ্যাপ ব্যবহারকারীরা অনলাইন ডেটিংয়ের সাথে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।
“জাহান্নামের কোনও উপায় নেই যে বাস্তব জীবনে লোকেরা ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে তারা যে কিছু বলেছিল তা আমাকে বলত। লোকেরা আরও ভাল আচরণ করে। তারা দয়ালু।”
লুসি রুট
হেইস্ট্যাক ডেটিং প্রতিষ্ঠাতা
ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির ঘন ঘন ব্যবহার মানসিক স্বাস্থ্যের হ্রাসে অবদান রাখতে পারে এবং একটি ব্যক্তির দেহের চিত্রকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এ অনুসারে অধ্যয়ন এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উপলব্ধ অংশীদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আত্ম-সম্মানকে হ্রাস করেছে। ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ এবং এলজিবিটিকিউ + সংযোগ জুড়ে, ভুতুড়ে এবং অনলাইন যৌন সহিংসতা এমন কারণ ছিল যা মানসিক সঙ্কটে অবদান রাখে।
এই অভিজ্ঞতাগুলি ডেটিং অ্যাপের ব্যবহার হ্রাসের দিকে পরিচালিত করছে, একটি অনুসারে অফকম রিপোর্ট ২০২৪ সালের শেষের দিকে, যা যুক্তরাজ্যের প্রাপ্তবয়স্করা কীভাবে অনলাইনে সময় ব্যয় করেছিল তা ট্র্যাক করে। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টিন্ডার প্রায়, 000০০,০০০ ব্যবহারকারীকে হারিয়েছেন, কব্জা তার অ্যাপে ১৩১,০০০ কম দর্শনার্থী দেখেছেন, বম্বল ৩ 36৮,০০০ ব্যবহারকারীকে শেয়ার করেছেন এবং গ্রিন্ডার ব্যবহারকারীরা ১১,০০০ কমেছে।
সহস্রাব্দ এবং জেনারেল জেড অনলাইনে ডেটিংয়ের পিছনে থাকায়, আইআরএল ইভেন্টগুলি প্রত্যাবর্তন করছে এবং এমনকি ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি হাইপটিতে ট্যাপ করার চেষ্টা করছে। নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং লন্ডন জুড়ে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য যুবকদের ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ স্থাপন এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ইভেন্টগুলি রাখার জন্য মার্চ মাসে হিঞ্জ একটি million মিলিয়ন ডলার তহবিল ঘোষণা করেছিল।
বাম্বল আইআরএল 2022 সালে ফিটনেস, খাদ্য, সংগীত এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের চারপাশে একচেটিয়া ব্যক্তিগত ইভেন্টগুলির একটি পরিসীমা সহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
“হ্যাঁ, আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে 5 টি কব্জির তারিখগুলি পূরণ করতে পারেন, বা আপনি একবার একটি পাবে এসে কয়েকশো দেখা করতে পারেন I আমি মনে করি লোকেরা প্রেম খুঁজে পেতে চায় না এবং তারা ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে আসা বাজে কথাটি দিয়ে নিজেকে আর রাখতে রাজি হয় না।
রুট বলেছিল, “আমি ঠিক সেখানেই পেয়েছি I
এটি একটি উদ্যোক্তা নেটওয়ার্কিং ইভেন্টে ছিল যে রুট তার এখনকার প্রেমিকের সাথে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দেখা করেছিল। তিনি ইনস্টাগ্রামে নথিভুক্ত ইভেন্টগুলির একটি পালা সময়ে, তিনি চতুর্থ তারিখের জন্য আবার দেখা করতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করার সময় তিনি 10,000 মাইল উড়েছিলেন। তিনি যখন তার নতুন সম্পর্কটি নেভিগেট করছিলেন, তখন অন্যদের প্রেম খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য রুট হেইস্ট্যাকের বিকাশ করছিল।
প্রায় ৫০,০০০ অনুসারীদের সাথে, এটি রুটের ইনস্টাগ্রাম সম্প্রদায় ছিল যা শব্দের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুখের পর্যালোচনা এবং সুপারিশ সহ হাইস্ট্যাকের প্রাথমিক বিক্রয়কে চালিত করেছিল।
“যদিও আমি বলব যে প্রাথমিক বিক্রয় অবশ্যই আমার ইনস্টাগ্রাম সম্প্রদায় দ্বারা চালিত হয়েছিল, আপনার যদি খারাপ অভিজ্ঞতা হয় তবে আপনি ফিরে যাবেন না I আমি সংখ্যায় যাচ্ছি না, তবে আমাদের খুব বেশি রিটার্ন ব্যবহারকারীর হার ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
হেইস্ট্যাক লিডসে চালু হতে চলেছে এবং তার ছয়টি দলের সাথে লুসি তার ইভেন্টগুলি যুক্তরাজ্যের বাকি অংশে নিয়ে আসছে
“আইআরএল ইভেন্টগুলিতে, আরও অনেক জবাবদিহিতার নরক রয়েছে, এবং লোকেরা কার্যত তাদের তুলনায় ব্যক্তিদের তুলনায় খুব আলাদা আচরণ করে। নরকের কোনও উপায় নেই যে বাস্তব জীবনে লোকেরা আমাকে ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে বলেছিল এমন কিছু কথা বলত। লোকেরা আরও ভাল আচরণ করে। তারা কিন্ডার।”
বাইরে দাঁড়াতে, আপনার নেটওয়ার্ক বাড়াতে এবং আরও কাজের সুযোগ পেতে চান? সিএনবিসি দ্বারা স্মার্টারের জন্য সাইন আপ করুন এটি নতুন অনলাইন কোর্স করুন, কীভাবে একটি স্ট্যান্ডআউট ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করবেন: অনলাইন, ব্যক্তিগতভাবে এবং কর্মক্ষেত্রে। কীভাবে আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে, একটি দুর্দান্ত খ্যাতি তৈরি করতে হবে এবং একটি ডিজিটাল উপস্থিতি তৈরি করবেন যা এআই প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না তা তিনটি বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের কাছ থেকে শিখুন।