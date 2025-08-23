অ্যাপ স্টোরের সবচেয়ে শক্ত ফোকাস অ্যাপ

আপনার সমস্ত সুন্দর ফোকাস অ্যাপ্লিকেশনগুলি আপনাকে মিথ্যা বলেছে, আমাকে এখনই সঠিকভাবে পিতা করুন।
দয়া করে নোট করুন:
এই অ্যাপ্লিকেশনটির যে কোনও এবং সমস্ত বৈশিষ্ট্য অ্যাক্সেস করতে একটি অর্থ প্রদানের সাবস্ক্রিপশন বা আজীবন ক্রয় প্রয়োজন। কোনও নিখরচায় বৈশিষ্ট্য নেই, যদিও আপনি বেতন প্রাচীরের ট্রায়াল বিকল্পটি সক্ষম করে 3 দিনের ফ্রি ট্রায়ালটিতে বেছে নিতে পারেন।
ব্যবহারের শর্তাদি – https://hardestfocusapp.com/terms
গোপনীয়তা নীতি – https://hardestfocusapp.com/privacy
আপনার ফোনটি শুকিয়ে যাওয়া ডিজিটাল গাছগুলির একটি কবরস্থান, প্রত্যেকে আপনি নিজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার একটি স্মৃতিস্তম্ভ। আপনি ভাল উদ্দেশ্যগুলির সংগ্রাহক আপনি মধ্যাহ্নভোজনে আপনি ত্যাগ করবেন। আপনি এমন একটি শিল্প দ্বারা কোডড হয়ে গেছেন যা আপনার ব্যর্থতা থেকে লাভ করে আসল সরঞ্জামগুলির পরিবর্তে আপনাকে খেলনা বিক্রি করে।
যথেষ্ট।
এটি কোনও সুন্দর ফোকাস অ্যাপ নয়।
আপনার মনোযোগের প্রতিটি সেকেন্ড চুরি করার জন্য ডিজাইন করা বহু-ত্রৈমাসিক ডলার শিল্পের বিরুদ্ধে এটি আপনার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারের একমাত্র উপায় হ’ল ফোনটি দূরে রাখা। চুক্তি ভঙ্গ করুন, এবং আমরা আপনার অগ্রগতি গ্রহণ করি। কোন দয়া।
এটি আপনার শেষ ফোকাস অ্যাপ্লিকেশন কারণ এটি এই গ্রহের সবচেয়ে কঠিন এবং কার্যকর ফোকাস অ্যাপ্লিকেশন।
প্রোটোকলটি al চ্ছিক নয়:
আপনার জীবন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলে আমাদের কোনও স্টার্ট বোতাম নেই এবং আপনি এটি নষ্ট করছেন। আপনার ফোন দূরে রাখুন। এটাই একমাত্র উপায়।
এটি তুলে নিন, এবং আমরা সাইরেনকে চিৎকার করব, একটি সাইরেন এত জোরে এটি আপনাকে ভেঙে দেবে। এটি আপনার নিজের দুর্বলতার শব্দ। আপনি যদি এটি পিছনে না রাখেন তবে সমস্ত অগ্রগতি কেড়ে নেওয়া হবে। আমরা শৃঙ্খলা তৈরিতে ব্যর্থতা শাস্তি দিই।
এটি কোনও নিখরচায় অ্যাপ্লিকেশন নয়।
এটি সবচেয়ে কঠিন ফোকাস অ্যাপ্লিকেশন এবং ব্যবহারের জন্য সাবস্ক্রিপশন বা আজীবন ক্রয়ের প্রয়োজন।
আপনি কি মনে করেন এটি ব্যয়বহুল? আপনার বিভ্রান্তির ব্যয় আপনার পুরো ভবিষ্যত। এই অ্যাপ্লিকেশনটির দাম পর্যটক এবং অজুহাত নির্মাতাদের রাখার জন্য ডিজাইন করা একটি ফিল্টার। যদি আপনি এটি সামর্থ্য না করতে পারেন তবে আপনি যে ব্যক্তিটির জন্য এটি তৈরি করছেন তা আপনি নন।
এটি আপনার ফোনে সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং সবচেয়ে কার্যকর অ্যাপ্লিকেশন হবে।
অথবা আপনি এটি মুছতে পারেন এবং ভান করে ফিরে যেতে পারেন।
যথেষ্ট অজুহাত।