অ্যাবটসফোর্ড কানকস: রোডে ক্যাল্ডার কাপ জিততে গেমের স্থিতিস্থাপকতা

“এটি আমাদের গ্রুপ পুরো প্লে অফসের মেকআপ ছিল,” মালহোরার জোর দিয়েছিলেন। “আমরা পরেরটির অপেক্ষায় রয়েছি। যখন আমরা নিজের মতো খেলতে এবং অগ্রিম খেলা বা পূর্বচিকিত্সার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই তখন এটি কাজ করে We আমরা এটি প্রমাণ করেছি And

এটি বলেছিল, মালহোত্রা তার দলকে গেম 5 -এ হুক থেকে ছাড়তে দিচ্ছিল না।

“আমরা আমাদের খেলাটি খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করি নি,” তিনি স্বীকার করেছেন। “আপনি কোনও খেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনাকে শার্লোটের ক্রেডিট দিতে হবে Their তাদের পিঠে প্রাচীরের কাছে ছিল এবং তারা প্রস্তুত হয়ে আমাদের দিকে সমস্ত কিছু ছুঁড়ে ফেলেছিল They

“আমরা দ্বিতীয় পিরিয়ডে পাক টার্নওভারগুলির সাথে কোনও অনুগ্রহ করি নি, এবং তারা স্থানান্তর ও মূলধন করতে সক্ষম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, বছরের এই সময়টি হ’ল ভুলগুলি সীমাবদ্ধ করে এবং টার্নওভারগুলি জোর করার সময় মূলধনকে সীমাবদ্ধ করে। এমন অনেকগুলি উদাহরণ ছিল যেখানে আমরা নিজের মতো দেখতে পাইনি।

“আমরা ওভারটাইম রোলে উঠলাম, কিছু মানের চেহারা ছিল, এবং (ম্যাক্স) সাসন একটি পোস্টে হিট করেছে The ছেলেরা টিকিয়ে রাখা হয়েছে It এটি ভক্তদের জন্য অবিশ্বাস্য সন্ধ্যা হত It এটি একটি স্টোরিবুকের শেষ হতে পারত, তবে আমরা গল্পের বইয়ের দল নই।