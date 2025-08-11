অ্যাবটসফোর্ড ব্যবসায়ের মালিককে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত সহিংস অপরাধী

ম্যাপেল রিজে 2019 সালে ছুরিকাঘাতের জন্য কারাগারে সময় কাটানোর পরে সংবিধিবদ্ধ হিংসাত্মক অপরাধীকে এখন শনিবার শনিবার অ্যাবটসফোর্ড ব্যবসায়ের মালিককে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
9 আগস্ট সকাল 9:40 এর অল্প সময়ের পরে অ্যাবটসফোর্ড পুলিশ জানিয়েছে যে টাউনলাইন রোডসের নিকটে ম্যাকলুরে এলউড লন্ড্রোম্যাটে একটি ছুরিকাঘাতের জন্য টহল অফিসারদের ডেকে আনা হয়েছিল।
পুলিশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ জানিয়েছে, “অজানা ব্যক্তির সাথে চুরি করার চেষ্টা করার সাথে একটি বিক্ষোভের পরে” এবং ভ্যানকুভার এলাকার একটি ট্রমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ব্যবসায়ের মালিককে প্রাণঘাতী আঘাতের সাথে দেখা গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, লন্ড্রোম্যাট মালিক এখন অস্ত্রোপচারের পরে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন।
সন্দেহভাজন, যিনি পুলিশ বলেছিলেন যে “বর্তমানে একটি পূর্ববর্তী সহিংস অপরাধ থেকে বিধিবদ্ধ মুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিল,” পালিয়ে গেছে তবে তাকে কাছের বাড়ির বাড়ির উঠোনে ট্র্যাক করা হয়েছিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
অ্যাবটসফোর্ড পুলিশ নতুন অপরাধ-লড়াইয়ের সরঞ্জাম উন্মোচন
টিমোথি রিচার্ড লুই রাউলি (৪০) এর বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র এবং তীব্র হামলার অভিযোগে হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে।
ব্রেকিং জাতীয় সংবাদ পান
কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।
এই সপ্তাহান্তে তার গ্রেপ্তারের আগে, রোলি 31 জুলাই থেকে নিউ ওয়েস্টমিনস্টারের প্যারোলের এখতিয়ারে বেআইনীভাবে থাকার কারণে 31 জুলাই থেকে চেয়েছিলেন।
বিসি -তে রাউলির অপরাধমূলক ইতিহাস ২০০৪ সালের, যখন তাকে অ্যাবটসফোর্ডে শারীরিক ক্ষতি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে পরিবেশন করা সময়, আরও ১৪ দিনের জেল, তারপরে ১৮ মাসের প্রবেশন অনুসরণ করা হয়েছিল।
এখন ট্রেন্ডিং
কানাডার দীর্ঘতম বিচার পূর্বসূরি-সেটিং বিসি ল্যান্ড দাবিতে 4 টি প্রথম জাতির জন্য শেষ হয়
আর কোন চশমা পড়ছেন না? নতুন এফডিএ-অনুমোদিত চোখের ড্রপগুলি আপনার নিকটবর্তী দৃষ্টি ঠিক করতে পারে
অক্টোবর 2018 এ, রাউলি ভ্যানকুভারের স্ট্যানলি পার্কে কানাডা গুজকে মারাত্মক মারধরের জন্য 72 দিন জেল এবং নয় মাসের প্রবেশন পেয়েছিলেন।
তিনি 6 আগস্ট, 2018 এর ঘটনায় কোনও প্রাণীর কাছে অপ্রয়োজনীয় ব্যথা এবং যন্ত্রণার কারণেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, যা সাক্ষিরা ভিডিওতে ধরা পড়েছিল।
২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে, ম্যাপেল রিজে ২ May মে, ২০১৯ সালে ছুরিকাঘাতের ক্ষেত্রে ভেঙে ও প্রবেশের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে রাউলিকে পাঁচ বছর, ১১ মাস এবং ২০ দিনের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
2019 সালে একই দিনে ম্যাপেল রিজে একটি পৃথক ঘটনার জন্য একটি অস্ত্রের সাথে লাঞ্ছনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে রাউলিকেও এক বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
রোলি লন্ড্রোমেট ছুরিকাঘাতের ক্ষেত্রে রবিবার সকালে জাস্টিস অফ পিসে হাজির হয়েছিলেন এবং অ্যাবটসফোর্ডে ১৪ ই আগস্ট আদালতে হাজির হওয়ার আগে পুলিশ হেফাজতে থাকবেন।
© 2025 গ্লোবাল নিউজ, করুস এন্টারটেইনমেন্ট ইনক এর একটি বিভাগ