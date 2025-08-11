অ্যাবট টেক্সাস থেকে পালিয়ে যাওয়ার সতর্ক করেছেন ডেমোক্র্যাটরা ‘আক্ষরিক বছর ধরে’ গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট রাজ্য ডেমোক্র্যাটদের সতর্ক করেছিলেন যে টেক্সাসে ফিরে আসার পরে গ্রেপ্তারের হুমকি রবিবার “আক্ষরিক বছর ধরে” স্থায়ী হবে।
হোস্ট শ্যানন ব্রেমের সাথে “ফক্স নিউজ রবিবার” -এ একটি সাক্ষাত্কারের সময় অ্যাবট বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে টেক্সাস আইনসভাটিকে একটি বিশেষ অধিবেশনে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাখা, এই রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া ডেমোক্র্যাটদের জরিমানা বাড়ানো তাঁর কর্তৃত্বের মধ্যে।
অ্যাবট বলেছিলেন, “আমি প্রতি 30 দিনে একটি বিশেষ সেশনে কল করার জন্য অনুমোদিত It এটি 30 দিন স্থায়ী হয় And
“যদি তারা টেক্সাস রাজ্যে ফিরে দেখায়, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং ক্যাপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যদি এই গ্রেপ্তার থেকে বাঁচতে চায় তবে তাদের আক্ষরিক বছর ধরে টেক্সাস রাজ্যের বাইরে থাকতে হবে,” তিনি যোগ করেন।
এই সতর্কতাটি এসেছে যখন অ্যাবট অপরাধী ডেমোক্র্যাটদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যুক্তি দিয়ে তারা রাজ্য সংবিধানের অধীনে তাদের ভূমিকা বাতিল করে দিয়েছে।
“আমাদের এমন একটি পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে আইন প্রণেতারা টেক্সাস সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে আইন লঙ্ঘন করছেন যেখানে তাদের বিলে কাজ করতে হবে। কারণ তারা এই সাংবিধানিক আদেশ লঙ্ঘন করছে, এর অর্থ তারা তাদের শপথ গ্রহণ করছে না, এবং আমি এই আইনী পদক্ষেপে অফিস থেকে সরানো যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
কমপক্ষে 100 সদস্য 150 সদস্যের টেক্সাস হাউস ব্যবসা পরিচালনার জন্য অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে এবং ডেমোক্র্যাটদের প্রায় 50 টি চলে গেছে। অ্যাবট বলেছেন যে নির্বাচিত রাজ্য কর্মকর্তাদের হিসাবে ভোট দেওয়ার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি একটি কর্তব্য এবং এটি “al চ্ছিক নয়”।
বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটস ইলিনয় এবং নিউইয়র্কে স্থাপন করেছেন, যেখানে তারা ডেমোক্র্যাটিক গভর্নরদের সমর্থন পেয়েছেন জেবি প্রিটজকার এবং ক্যাথি হচুল যথাক্রমে।
অ্যাবটের গ্রেপ্তারের বর্ধিত হুমকির পাশাপাশি, রিপাবলিকান গভর্নরও যদি আইন প্রণেতারা অস্টিনে ফিরে না আসেন তবে তার দলের পুনর্নির্মাণের ব্যবধান বাড়ানোর হুমকিও দিয়েছেন।
“আমি এখন যা ভাবছি তা হ’ল তারা যদি প্রদর্শিত না শুরু করে তবে আমি প্রসারিত শুরু করতে পারি,” অ্যাবট “নির্মম” পডকাস্টে উপস্থিত হওয়ার সময় বলেছিলেন। “আমরা এটি ছয় বা সাত বা আটটি নতুন আসন তৈরি করতে পারি যা আমরা রিপাবলিকান পক্ষে যুক্ত করতে যাচ্ছি।”
