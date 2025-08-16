অ্যাবট, রোলিনস গবাদি পশু, গবাদি পশুদের উপর স্ক্রুওয়ার্ম হুমকির সমাধান করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে

অস্টিন (কেএক্সএএন) – শুক্রবার, টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট (আর) এবং কৃষি সচিব ব্রুক রোলিনস প্রকাশ্যে নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনাগুলি সম্বোধন করেছেন, যা প্রাণিসম্পদ এবং গবাদি পশু শিল্পকে ব্যাহত করেছে।
মার্কিন কৃষি বিভাগের মতে, নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্মস হ’ল একটি আক্রমণাত্মক প্রজাতি এই বুড়োগুলি প্রাণিসম্পদ, পোষা প্রাণী এবং মাঝে মাঝে মানুষের মতো জীবন্ত প্রাণীর তাজা ক্ষতগুলিতে লার্ভা উড়ে যায়। তারা যে ক্ষতি করে তা মারাত্মক হতে পারে।
একটি সংবাদ সম্মেলনের সময়, রোলিনস টেক্সাসের এডিনবার্গে একটি নতুন জীবাণুমুক্ত ফ্লাই উত্পাদন সুবিধা ঘোষণা করেছিলেন। সুবিধাটি সপ্তাহে তিনশ মিলিয়ন মাছি প্রজনন করবে।
অধিকন্তু, ট্রাম্প প্রশাসন প্রযুক্তির বিকাশে বিনিয়োগ করবে এবং স্ক্রুওয়ার্ম জনসংখ্যা ট্র্যাক করতে মেক্সিকোয়ের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।
রোলিনস বলেছিলেন, “সংগ্রহ করার জন্য আমাদের কাছে প্রচুর ডেটা রয়েছে। আমাদের অনেক কাজ করার আছে। তবে আমাদের এই দেশে আমাদের গরুর মাংস এবং গবাদি পশু শিল্পকে রক্ষা করতে হবে,”
অ্যাবট সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে গবাদি পশু ও হরিণকে খাওয়ানো স্ক্রুওয়ার্মস প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন লোকসান হতে পারে।
গভর্নর অ্যাবট বলেছেন, “এটি এমন একটি বিষয় যা গবাদি পশু শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয়।”
পশুর নাম তাদের খাওয়ানোর আচরণের পরে নামকরণ করা হয়েছে, লার্ভা তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের মাংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
টেক্সাসের ইউনিভার্স্টির অধ্যাপক এবং ব্র্যাকেনরিজ ফিল্ড ল্যাবের অনুষদ পরিচালক ল্যারি গিলবার্ট বলেছেন, হরিণ জনসংখ্যার উপর নতুন বিশ্ব স্ক্রুওয়ার্মস কী প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে তিনি আরও বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন।
গিলবার্ট বলেছিলেন, “হরিণ পশুপালগুলি এটির পক্ষে খুব দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আপনি হরিণের উপর ক্ষতগুলির চিকিত্সা করার আশেপাশে যান না। তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত।”
জুনে, কৃষি বিভাগ রিপোর্ট সেই স্ক্রুওয়ার্মগুলি দক্ষিণ সীমান্ত থেকে প্রায় 700 মাইল দূরে সনাক্ত করা হয়েছিল। রাজ্যগুলিতে একটি উপদ্রব রোধ করতে মেক্সিকো থেকে গবাদি পশু আমদানি স্থগিত করা হয়েছিল।
এটি বছরের শুরুতে অ্যাবট থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। তিনি টেক্সাসের একটি নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম প্রতিক্রিয়া দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
টেক্সাস এবং সাউথ ওয়েস্টার্ন ক্যাটাল রাইজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সরকারী সম্পর্কের সিনিয়র ডিরেক্টর পিটন শুমানের মতে, একটি স্ক্রুওয়ার্মের প্রকোপ ব্যয় করতে পারে টেক্সাস বার্ষিক গবাদি পশুদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রায় 1.8 বিলিয়ন ডলার।
রাজ্যের শিকার শিল্পও সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। 1960 এর দশকের প্রাদুর্ভাবের সময়, টেক্সাসের সাদা লেজযুক্ত হরিণের 80 শতাংশ স্ক্রুওয়ার্মের ফলে মারা গিয়েছিল।
প্রজাতির উত্স কিউবা, হাইতি, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে। ১৯60০ এর দশকে কীটপতঙ্গগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মূল করা হয়েছিল, তবে তারা মাঝে মাঝে মধ্য আমেরিকা এবং মেক্সিকোতে পুনরায় ডুবে গেছে।
টেক্সাসের এএন্ডএম অ্যাগ্রিলাইফ এক্সটেনশন অফিস অনুসারে জনসংখ্যার মধ্যে জীবাণুমুক্ত পুরুষদের মুক্তির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিয়ন্ত্রণের জন্য জীবাণুমুক্ত জনসংখ্যা ব্যবহার করে বিকশিত হয়েছিল অস্টিনের টেক্সাস ইউনিভার্সিটিতে এনটমোলজিস্টদের দ্বারা, এডওয়ার্ড এফ। নিপলিং এবং রেমন্ড সি বুশল্যান্ড।
নতুন ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্মে আক্রান্ত একটি প্রাণীর লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:
- ম্যাগগট সহ দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত
- প্রাণী কামড়ায় বা তাদের ক্ষত চাটছে
- বেলিবুটন, কান এবং যেখানে ব্র্যান্ডিং ঘটেছে সেখানে ক্ষত
- অলসতা
যদি কোনও উপদ্রব সন্দেহ হয়, টেক্সাস এএন্ডএম অ্যাগ্রিলাইফ আপনাকে টেক্সাস অ্যানিমাল হেলথ কমিশন এবং টেক্সাস পার্ক এবং বন্যজীবনের মতো কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয় এবং আপনার পশুচিকিত্সককে অবহিত করে।
তারপরে আপনার উপদ্রবের লক্ষণগুলির জন্য প্রাণীটি পরিদর্শন করা উচিত এবং কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার জন্য কোনও নমুনা সংগ্রহ করা উচিত। সাময়িক চিকিত্সা সহ বেশ কয়েকটি চিকিত্সার বিকল্প রয়েছে।