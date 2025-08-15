You are Here
অ্যাবুর-নেতৃত্বাধীন এলপি এডিসিকে সমর্থন করার জন্য ওবিআইকে স্ল্যাম করে
জুলিয়াস অ্যাবুরের নেতৃত্বাধীন দলটি লেবার পার্টির (এলপি) দলটির ২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবিকে “উবার” রাজনীতিবিদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

শুক্রবার ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আবুর ওবিআইয়ের বিরুদ্ধে সাবটারফিউজকে রাজনীতিতে একটি শিল্পে উন্নীত করার অভিযোগ এবং সম্প্রতি “কান্নাকাটি নেকড়ে যেখানে নেই সেখানে” অভিযোগ করেছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে ওবিআই একসাথে একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিততা বজায় রাখার জন্য গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নিজেকে কার্যকরভাবে একটি জায়গা বুক করেছে – সমস্ত কিছুই তিনি নাইজেরিয়ার সভাপতিত্বে মরিয়া বিড হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

“এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ওবি নিজেকে নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক জায়গাতে একটি বিড়ম্বনা এবং একটি প্যারাডক্সে পরিণত করেছে।

“তিনি নিজেকে” উবার “রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিণত করেছেন, কোনও অবস্থান নিতে এবং তার সিদ্ধান্তে দাঁড়াতে রাজি নন,” তিনি বলেছিলেন

স্মরণ করুন যে ওবিআই তার সমর্থকদের দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য জুড়ে আসন্ন উপ-নির্বাচনে আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

