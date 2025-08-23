কর্মকর্তারা কিলমার আরমান্ডো অ্যাব্রেগো গার্সিয়াকে কোস্টা রিকার কাছে পাঠানোর প্রস্তাব ঝুঁকিয়েছিলেন, যদি তিনি ফৌজদারি অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন, আইনজীবীরা একটি ফাইলিংয়ে বলেছিলেন, তবে তিনি যদি তা না করেন তবে তাকে উগান্ডায় পাঠানোর হুমকি দিয়েছিলেন।
অ্যাব্রেগো গার্সিয়ার আইনজীবীরা বলেছেন যে মার্কিন কর্মকর্তারা উগান্ডার নির্বাসন হুমকি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন ‘জোর’ করার জন্য দোষী আবেদন করার জন্য
