অ্যাব্রেগো গার্সিয়া নির্বাসন যুদ্ধের মধ্যে ফেডারেল হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়েছে

সালভাদোরান অভিবাসী কিলমার আব্রেগো গার্সিয়া শুক্রবার টেনেসিতে ফেডারেল হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং মেরিল্যান্ডে তার পরিবারে ফিরে আসবেন, যদিও তার আইনী কার্যক্রম শেষ হয়নি।
এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের পরিবহনের অভিযোগে অভিযুক্ত অ্যাব্রেগো গার্সিয়া তার ভাইয়ের হেফাজতে থাকবেন। ২০২২ সালের ট্র্যাফিক স্টপ থেকে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, তবে আদালতের ফাইলিংগুলি পরে এল সালভাদোরে জেল হওয়ার সময় তদন্ত শুরু হয়েছিল এবং তদন্তটি কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।
মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক বারবারা হোমস শুক্রবার টেনেসির মধ্য জেলায় অ্যাব্রেগো গার্সিয়ার মুক্তির শর্ত নির্ধারণ করে একটি আদেশ জারি করেছেন, তাকে বিচারের আগে তৃতীয় পক্ষের কাস্টোডিয়ান হিসাবে তার ভাইয়ের হেফাজতে রেখেছিলেন। তাকে অবশ্যই একটি বৈদ্যুতিন মনিটরিং ডিভাইস পরতে হবে, মেরিল্যান্ডে প্রিট্রিয়াল পরিষেবাগুলির সাথে চেক ইন করতে হবে এবং 25 আগস্ট সকাল 10 টার পরে সেখানে কোনও রিপোর্ট করতে হবে।
ট্রাম্প ডোজের কাছ থেকে ফৌজদারি অভিযোগ খারিজ করার জন্য অ্যাব্রেগো গার্সিয়া আইনজীবীরা গতি ফাইল করেন
“এরপরে অ্যাব্রেগোকে অবশ্যই তার ভাইয়ের হেফাজতে মনোনীত তৃতীয় পক্ষের কাস্টোডিয়ান হিসাবে থাকতে হবে এবং প্রিট্রিয়াল রিলিজের সমস্ত শর্তের সাথে সম্মতিতে থাকতে হবে,” হোমস তার আদেশে বলেছিলেন।
ট্রাম্পের কিছু কর্মকর্তা তাঁর মুক্তির খবরটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সহ সাক্ষাত করেছিলেন। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ডিএইচএসের সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম এই সিদ্ধান্তকে “কর্মী উদার বিচারকদের” যারা আইন প্রয়োগের “বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন” তাদের কাজ হিসাবে নিন্দা করেছেন।
“এই সালভাদোরান মানুষ ন্যায়বিচারের মুখোমুখি না হওয়া এবং আমাদের দেশের বাইরে না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই বন্ধ করব না।”
ফক্স নিউজকে একাধিক সূত্রের দ্বারা বলা হয়েছিল যে মেরিল্যান্ডের ফেডারেল বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত শর্তের কারণে ডিএইচএস বা আইস উভয়েরই অভিবাসন ভিত্তিতে অ্যাব্রেগো গার্সিয়াকে গ্রেপ্তার করার “তাত্ক্ষণিক পরিকল্পনা” ছিল না।
তবুও, তার মুক্তির শর্তগুলি – টেনেসি এবং মেরিল্যান্ডের ফেডারেল আদালতগুলির পৃথক আদেশে উদ্দীপনা বিশদে কোড করা – উভয় সংস্থার কর্মীদের মধ্যে হতাশার জন্ম দিয়েছে, বিষয়টির সাথে পরিচিত সূত্রের তথ্য অনুসারে।
এজেন্সিগুলি আরও দিকনির্দেশনার বিষয়ে বিচার বিভাগের সাথে পরামর্শ করেছে বলে জানা গেছে, যদিও এই বিষয়ে পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
বিচার বিভাগের আইনজীবীরা অ্যাব্রেগো গার্সিয়ার মুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, এই বছরের শুরুর দিকে একটি স্পষ্টত শুনানিতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি এই সম্প্রদায়ের জন্য বিপদজনক।
তবে হোমস এবং ইউএস জেলা জজ ওয়েভারলি ক্রেনশো জুনিয়র, টেনেসিরও পৃথকভাবে নির্ধারণ করেছিলেন যে অ্যাব্রেগো গার্সিয়া মুক্তির জন্য মুলতুবি বিচারের জন্য যোগ্য ছিলেন। ক্রেনশো তার পক্ষ থেকে তাঁর রায়টিতে বলেছিলেন যে বিচার বিভাগ “অ্যাব্রেগোর ইতিহাসে কিছু আছে বা তার প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যগুলি, যা আটক করার পরোয়ানা দেয় তার কোনও প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়।”
হোমস শুক্রবার শেষ হওয়া 30 দিনের সময়কালের জন্য জুলাইয়ে ফেডারেল হেফাজত থেকে অ্যাব্রেগো গার্সিয়ার মুক্তি থাকতে রাজি হয়েছিল। তিনি অ্যাব্রেগো গার্সিয়ার অ্যাটর্নিদের অনুরোধে এটি করেছিলেন, যিনি এই আশঙ্কা করেছিলেন যে বরফ তাকে আটক করবে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে তাকে তৃতীয় দেশে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে এই আশঙ্কায়।
বিচারক অ্যাব্রেগো গার্সিয়া নির্বাসন নিয়ে ট্রাম্প ডোজকে চাপ দিয়েছেন; উত্তরগুলি স্তম্ভিত নীরবতায় কোর্টরুম ছেড়ে যায়
বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা গত জুলাইয়ে মেরিল্যান্ডে মার্কিন জেলা জজ পলা জিনিসকে বলেছিলেন যে তারা অবিলম্বে অ্যাব্রেগো গার্সিয়াকে টেনেসিতে মার্কিন মার্শাল হেফাজত থেকে মুক্তি দিয়ে বরফের হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার এবং তার ফৌজদারি মামলার অবস্থান নির্বিশেষে তাকে তৃতীয় দেশে নির্বাসিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
ডিওজে -র আইনজীবী বিচারক জিনিসকে বলেছেন, “আমরা ফৌজদারি মামলাটি উদ্ঘাটিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় কেবল তাকে বরফের হেফাজতে রেখে দেওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই।”
পরে তিনি ফেডারেল হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়ে অবিলম্বে গার্সিয়াকে অবিলম্বে নির্বাসন থেকে বরফ অবরুদ্ধ করার আদেশ জারি করেছিলেন।
জিনিস, যিনি মার্চ থেকে তার পরিবার নিয়ে আসা পৃথক, মাসব্যাপী নাগরিক মামলার সভাপতিত্ব করেছিলেন, তিনি জুলাইয়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে অ্যাব্রেগো গার্সিয়াকে কোনও নির্বাসন কার্যক্রম শুরু করার আগে 72২ ঘন্টা নোটিশের সময় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটি তার আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করার বা উপযুক্ত চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তৃতীয় দেশে তাকে অপসারণকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এটি করা হয়েছিল।
ফেডারেল বিচারক অ্যাব্রেগো গার্সিয়া মামলায় যুক্তি প্রসারিত করেছেন, বরফ সাক্ষীকে স্ল্যাম করেছেন যারা ‘কিছুই জানতেন না’
আব্রেগো গার্সিয়াকে ২০১৯ সালের আদালতের আদেশের লঙ্ঘন করে মার্চ মাসে এল সালভাদোরকে নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা যা স্বীকার করেছিলেন তা “প্রশাসনিক ত্রুটি” ছিল।
তিনি এক দশকেরও বেশি সময় আগে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করেছিলেন এবং মার্চ মাসে কর্তৃপক্ষ যখন তাকে মার্চ মাসে এল সালভাদোরের সর্বোচ্চ সুরক্ষা কারাগারে নির্বাসিত করে তখন তার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে মেরিল্যান্ডে বসবাস করছিলেন।
ট্রাম্পের কর্মকর্তারা বারবার অভিযোগ করেছেন যে অ্যাব্রেগো গার্সিয়া একজন দুষ্ট এমএস -13 গ্যাং সদস্য, একটি ধারণা ক্রেনশো “কল্পিত” হিসাবে বরখাস্ত করেছেন।
এই সপ্তাহের শুরুতে, অ্যাব্রেগো গার্সিয়ার অ্যাটর্নিরা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা খারিজ করার জন্য একটি প্রস্তাব দায়ের করেছিলেন, একটি নতুন আদালতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা ফৌজদারি মামলাটি একটি “ভিন্ডিকটিভ” এবং নির্বাচনী মামলা -মোকদ্দমা হিসাবে সমান।
“এই গতিগুলি খুব কমই তৈরি করা হয় এবং খুব কমই সফল হয়,” তারা স্বীকার করেছে। “তবে যদি এই কারণগুলিতে বরখাস্ত করার জন্য কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তবে এটিই সেই ঘটনা।”
