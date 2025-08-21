অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নতুন মালভূমি হত্যার তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নাইজেরিয়ান সরকারকে জরুরিভাবে একটি মারাত্মক আক্রমণ তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে যা মালভূমি রাজ্যে ১৫ জন প্রাণ দাবি করেছে।
হিউম্যান রাইটস গ্রুপ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় বন্দুকধারীরা মঙ্গু স্থানীয় সরকার এলাকার চকফেমে বেশ কয়েকটি গ্রামে ঝড় তুলেছিল।
ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামগুলির মধ্যে রয়েছে টিম, কোপপাং, মিহিদিহিন, জিব্ল্যাং, জিলেম, জিবিন এবং ম্যান্ডেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আক্রমণকারীরা তাদের মুখোমুখি লোকদের হত্যা করেছিল এবং বাড়িঘর এবং অন্যান্য সম্পত্তিগুলিতেও গুলি চালিয়েছিল। 200 টিরও বেশি বাসিন্দাকে তাদের সম্প্রদায়গুলি পালাতে বাধ্য করা হয়েছিল।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই ঘটনাকে বর্ণনা করেছে যে মালভূমিতে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি কীভাবে পুনরাবৃত্তি, সহিংস অভিযানের সংস্পর্শে রয়েছে তার আরেকটি উদাহরণ হিসাবে। এটি নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষকে নাগরিকদের “বন্দুকধারীদের” বলে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছে।
“এই আক্রমণগুলি থামাতে ব্যর্থতা মানুষকে তাদের জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যয় করে। তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ না নিয়ে আরও অনেক জীবন হারাতে পারে,” এই দলটি সতর্ক করে দিয়েছিল।
সংগঠনটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমপক্ষে ১,৩366 জন মানুষ মালভূমিতে নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ৫৩৩ জন মহিলা এবং ২3৩ শিশু রয়েছে।
একই সময়ে, 29,554 জন বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। এর আগে ২০২৫ সালের এপ্রিলে বাসা স্থানীয় সরকার অঞ্চলে পৃথক হামলায় কমপক্ষে ৫১ জন নিহত হয়েছেন।