অ্যামলোর অধীনে কার্টেল-সম্পর্কিত অপরাধের জন্য মেক্সিকোতে মার্কিন গ্রেপ্তারগুলি, স্টাডি ফাইন্ডস | মেক্সিকো

একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কিত অপরাধের জন্য মেক্সিকোতে গ্রেপ্তার হওয়া আমেরিকানদের সংখ্যা 457%-বা প্রায় ছয়গুণ বেড়েছে-

বর্তমান রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম সেপ্টেম্বরে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ১৮৫ জন মার্কিন নাগরিককে মেক্সিকান সেনাবাহিনী দ্বারা সংগঠিত-অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে-দিনে গড়ে তিন দিন।

অনুযায়ী একটি তদন্ত স্থানীয় নিউজ সাইট অ্যানিমাল পোলটিকো দ্বারা, যা এফওআইএ (তথ্য স্বাধীনতা আইন) অনুরোধ, ওপেন-সোর্স ডেটা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাত্কারের উদ্ধৃতি দিয়েছিল, ল্যাপেজ ওব্রাডোরের রাষ্ট্রপতির সময়, ২,৫০০ আমেরিকানকে মাদক পাচারের মতো অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কেবল তুলনা করে। 449 এনরিক পেরিয়া নিতোর পূর্ববর্তী প্রশাসনের সময়।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে গত ছয় বছরে সংগঠিত-অপরাধ সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ফেডারেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া প্রায় ৪,০০০ বিদেশীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আমেরিকান ছিল।

তদন্তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আমেরিকানরা মেক্সিকান কার্টেলগুলির জন্য উত্তর দিকে মাদক পাচারের জন্য এবং সীমান্তের ওপারে নগদ নগদ করার জন্য ক্রমবর্ধমান পদচারণা হয়ে উঠেছে।

“সত্য (আমেরিকান) হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে না হিটম্যান”বন্দুকধারীদের জন্য অপবাদ মেয়াদ ব্যবহার করে মেক্সিকান সুরক্ষা বিশ্লেষক এডুয়ার্ডো গেরেরো বলেছিলেন। “But there are a lot of things that cartels buy in the southern United States … the technology of war that is used by the cartels. And for all those purchases, well, yes, it’s very useful to have a gringo এটি সহজেই এসে দেশে যেতে পারে। ”

গেরেরো আরও উল্লেখ করেছেন যে মেক্সিকান কার্টেল দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত আমেরিকানদের মধ্যে কয়েকজন ড্রাগ ব্যবহারকারী হতে পারে যারা কার্টেলগুলিতে b ণী শেষ হয়।

“তাদের debts ণ পরিশোধের জন্য, সংস্থাটি তাদের বিক্রি শুরু করতে বলে,” গেরেরো বলেছিলেন। “তারা ক্লায়েন্ট এবং ভোক্তা হিসাবে শুরু করে এবং অপরাধী সংগঠন থেকে বাঁচার উপায় ছাড়াই কর্মচারী হয়ে শেষ করে।”

প্রতিবেদনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যা দ্বারা সমর্থিত: তথ্য অনুসারে মার্কিন সাজা কমিশন থেকে, ২০২৩ অর্থবছরে ৩,০০০ ফেন্টানেল পাচারের অপরাধের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দণ্ডিতদের মধ্যে ৮ 86% আমেরিকান নাগরিক ছিলেন।

“আপনি যখন সীমান্তে আদালতে মামলাগুলি দেখেন, তখন বড় আকারের পাচারের সাথে সম্পর্কিত,” সংগঠিত অপরাধের বিশেষজ্ঞ সিসিলিয়া ফারফান বলেছিলেন, “এগুলি হ’ল মেক্সিকান এবং আমেরিকান নাগরিকদের জড়িত অপারেশন।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ওষুধ প্রবাহের জন্য মেক্সিকোতে ক্রমবর্ধমান আক্রমণ করেছেন বলে অ্যানিমাল পোলটিকোর প্রতিবেদনে এসেছে।

অফিসে প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প একটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের কার্টেলকে “” বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন “হিসাবে চিহ্নিত করে। ট্রাম্প মেক্সিকো এবং কানাডা থেকে প্রবাহিত সমস্ত পণ্যগুলিতে 25% শুল্কের হুমকিও দিয়েছিলেন, “অবৈধ এলিয়েনদের বড় হুমকির কারণে এবং আমাদের নাগরিকদের হত্যা করা মারাত্মক ওষুধের কারণে”।

রাষ্ট্রপতি শেইনবাউম ইউএস-মেক্সিকো সীমান্তে অতিরিক্ত 10,000 ন্যাশনাল গার্ড সেনা প্রেরণে রাজি হওয়ার পরে ট্রাম্প পরে মেক্সিকোতে শুল্ক বিরতি দিয়েছিলেন।

ফারফানের মতে, এই গ্রেপ্তারের সংখ্যাগুলি মেক্সিকো থেকে বর্ধিত ধাক্কাও নির্দেশ করতে পারে যে মাদক পাচার একটি দ্বি বা ত্রি-জাতীয় সমস্যা।

তিনি বলেন, “এই সংখ্যার কার্টেলের এই বিবরণ থেকে অবিকল থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিল যা দরিদ্র অজ্ঞ আমেরিকান নাগরিককে বিষাক্ত করতে চায়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি বলার একটি উপায় যে এটি এমন একটি ব্যবসা যা সীমান্তের উভয় পক্ষের অভিনেতাদের, মাদক পাচারের জন্য, তবে অস্ত্র পাচারের জন্যও প্রয়োজন” “

অ্যানিমাল পোলটিকোর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমেরিকানরা মেক্সিকোতে সম্ভবত বিদেশীরা অপরাধ করার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তারা সংগঠিত অপরাধের শিকার হতে পারে, 700০০ টিরও বেশি নাগরিক নিখোঁজ বা নিখোঁজ হিসাবে রিপোর্ট করেছেন।

অ্যানিম্যাল পোলটিকোর মতে, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৩০7 আমেরিকানকে মেক্সিকোতে হত্যা করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত দেশে নিহত যে কোনও জাতীয়তার সর্বোচ্চ।

তবে আমেরিকানদেরও সীমান্ত পেরিয়ে লোককে পাচারের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। 2021 জুলাই থেকে 2024 সালের মধ্যে জুলাইয়ের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মার্কিন নাগরিককে টেক্সান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাচারের জন্য আটক করা হয়েছিল, স্থানীয় সরকারের তথ্য শো, আমেরিকানরা এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া জাতীয়তার 70% এরও বেশি অংশ নিয়েছে।