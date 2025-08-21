অ্যামাজনের শ্রম দিবস বিক্রয় বিসেল ভ্যাকুয়ামগুলিতে ডিল করে

শ্রম দিবস ডিল
বিসেল ভ্যাকুয়াম যে চুষে না
পরিষ্কার কার্পেট, পূর্ণ ওয়ালেট, হারাতে পারে না … শ্রম দিবসের জন্য বড় বিক্রয়গুলিতে থাকা এই বিসেল ভ্যাকুয়ামগুলির জন্য সমস্ত ধন্যবাদ।
যদি আপনি পোষা প্রাণী, বাচ্চারা পেয়ে থাকেন বা গোলমাল করার ক্ষেত্রে সত্যিই ভাল হন তবে এটি এমন একটি শূন্যতায় বিনিয়োগ করার সময় হতে পারে যা আসলে আপনার বাড়িটি পরিষ্কার রাখতে পারে। আপনার কাছে এমন কোনও পাওয়ার হাউস খাড়া প্রয়োজন যা পোষা চুলগুলি ক্যাপচার করতে পারে … বা অবিশ্বাস্যভাবে জনপ্রিয় ছোট সবুজ মিনি … বিসেল আপনাকে covered েকে ফেলেছে … এবং এই ঘাতক ডিলগুলির জন্য আপনার ওয়ালেটটি নিষ্কাশন করবে না।
অ্যামাজনের শ্রম দিবস চুক্তির জন্য ধন্যবাদ, এই সমস্ত শূন্যতা 20-30% ছাড়, তাই দ্রুত স্ট্রাইক করুন!
বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেস – লেক
ছোট্ট সবুজ মেশিনটি সবেমাত্র একটি আপগ্রেড পেয়েছে। এটি এখন আগের চেয়ে আরও কমপ্যাক্ট এবং বহনযোগ্য। সঙ্গে বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেস এই সমস্ত দুর্ঘটনাজনিত দাগ পরিষ্কার করা এত সহজ … এবং এটিও নতুন রঙে আসে!
আপনি আপনার শেষ মেয়েদের রাত থেকে দেরী নাইট টেকআউট বা ওয়াইন স্পিলেজ থেকে গ্রিজের চিহ্ন পেয়েছেন, কর্ড এবং মাত্র 7 পাউন্ড নিখরচায়, আপনি যেখানেই হওয়া দরকার সেখানে এই হালকা ওজনের শূন্যতা নিতে পারেন … এবং কাজটি ASAP সম্পন্ন করতে পারেন।
বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেস – সন্ধ্যা
বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেস – চা
ছোট্ট সবুজ একটুও… সবুজ? দ্য বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেস এই সীমিত সংস্করণ সন্ধ্যার রঙ সহ এখন বিভিন্ন রঙে আসে।
এর শক্তিশালী স্তন্যপান এবং চিত্তাকর্ষক স্ক্রাবিং শক্তি কেবল কাজটি সম্পন্ন করবে না, তবে আপনি এটি স্টাইলেও করবেন। এবং কোনও কর্ডের প্রয়োজন নেই, আপনি এটি যেতে পারেন। গাড়িতে জগাখিচুড়ি? অফিসে দাগ? ছোট্ট সবুজ মিনি আপনাকে covered েকে দিয়েছে।
বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেস – সন্ধ্যা – চা
আপনি ক্লাসিকের সাথে ভুল হতে পারবেন না বিসেল লিটল গ্রিন মিনি কর্ডলেসএই নতুন চা রঙেরওয়েতেও উপলব্ধ।
আপনি এই ছোট তবে শক্তিশালী, লাইটওয়েট ক্লিনিং মেশিন থেকে বড় ফলাফলের গ্যারান্টিযুক্ত। কর্ডলেস ক্লিনিংয়ের 20 মিনিটের অবধি, আপনি এর শক্তিশালী স্তন্যপান এবং স্ক্রাবিং শক্তি দ্বারা মুগ্ধ হবেন, আপনাকে শক্ত দাগ থেকে বাঁচাতে এবং মেসগুলি পরিষ্কার করা কঠিন।
বিসেল লিটল গ্রিন পোষা ডিলাক্স
শুনুন, পোষা প্রাণীর মালিকরা! যদি আপনি এমন একটি কুকুরছানা পেয়ে থাকেন যা ক্রমাগত নোংরা পাঞ্জা বা অন্য চার-পায়ে বন্ধু দিয়ে দাগ তৈরি করে যা গোলমাল করছে, দ্য বিসেল লিটল গ্রিন পোষা ডিলাক্স কার্পেট ক্লিনার আপনার প্রয়োজন ঠিক তাই।
এই শক্তিশালী শূন্যতাটি দক্ষতার সাথে পোষা মেসগুলি মোকাবেলায় ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছিল … কার্পেট, গৃহসজ্জার সামগ্রী, গাড়ি অভ্যন্তরীণ এবং আরও অনেক কিছু থেকে শক্ত দাগ এবং দাগ অপসারণ করা হয়েছিল। এবং প্রতিটি ক্রয় বিসেল পিইটি ফাউন্ডেশনকে সমর্থন করে, আপনি আপনার ঘরটি পরিষ্কার রাখবেন এবং গৃহহীন প্রাণীগুলিকে সহায়তা করবেন।
বিসেল ক্লিনভিউ সুইভেল রিওয়াইন্ড পোষা প্রাণীর কাছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার
আপনার পোষা প্রাণীর পরে পরিষ্কার করার জন্য আপনার যদি আরও কিছুটা ভারী শুল্কের প্রয়োজন হয় তবে বিসেল ক্লিনভিউ সুইভেল রিওয়াইন্ড পোষা প্রাণীর কাছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কৌশলটি করা উচিত।
পোষ্য চুল কার্পেটে এম্বেড করা? কোন সমস্যা নেই। এই খাড়া ভ্যাকুয়াম এক টন শক্তি প্যাক করে এবং দ্রুত মেসগুলি পরিচালনা করে। এবং এর ট্রিপল অ্যাকশন ব্রাশ রোলের সাহায্যে এটি সহজেই ময়লা, দাগ, চুল, ড্যানডার এবং আরও কার্পেট, হার্ড ফ্লোর এবং অঞ্চল রাগগুলি থেকে তুলতে পারে।
বিসেল পোষা চুলের ইরেজার অ্যালার্জেন লিফট-অফ
অ্যালার্জি আপনি নিচে নামলেন? অনুমতি দিন বিসেল পোষা চুলের ইরেজার অ্যালার্জেন লিফট-অফ ভ্যাকুয়াম আপনাকে তুলতে … এবং এই সমস্ত উদ্বেগজনক অ্যালার্জি ট্রিগারগুলি থেকে মুক্তি পান।
এটি আপনি নিজের বাড়িতে যেখানেই থাকুন না কেন শক্ত মেঝে এবং নরম পৃষ্ঠগুলিতে কুকুরের খাবারের টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো এবং হেপা সিলড অ্যালার্জেন সিস্টেমের জন্য ধন্যবাদ, এই শূন্যতাটি ধুলো এবং পোষা প্রাণীর ড্যানডার সহ সমস্ত ছোট কণায় ধারণ করে, তা নিশ্চিত করে যে সেগুলি আপনার বাড়ির বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হবে না।
বিসেল পাওয়ারক্লিয়ান ফুরফাইন্ডার
যদি আপনি ঘরে বসে ফিউরি বন্ধু পেয়ে থাকেন তবে আপনি যে জায়গাগুলি দেখতে পাচ্ছেন না সেখানে পোষা চুলের গ্যারান্টিযুক্ত। দ্য বিসেল পাওয়ারক্লিয়ান ফুরফাইন্ডার কর্ডলেস স্টিক ভ্যাকুয়াম উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করতে এবং সূক্ষ্ম ময়লা এবং চুলগুলি সন্ধান করতে একটি হেডলাইট ব্যবহার করে … যখন ফুরফাইন্ডার সরঞ্জামটি সহজেই গৃহসজ্জার সামগ্রী থেকে পোষা চুলগুলি টান দেয়। এটি আপনার পালঙ্ক বা কার্পেটে এম্বেড করা থাকুক না কেন, পোষা চুলগুলি খনন, উত্তোলন, আলগা করতে এবং অপসারণের জন্য শক্তিশালী ব্রিস্টলস এবং একটি অন্তর্নির্মিত ডি-ফুরিং স্ট্রিপ ব্যবহার করে।
