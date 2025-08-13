অ্যামাজন একই দিনের বিতরণে ধ্বংসযোগ্য খাবার যুক্ত করে

অ্যামাজন হয় এক হাজারেরও বেশি মার্কিন শহরে ধ্বংসযোগ্য খাদ্য আইটেম যুক্ত করার সাথে এর একই দিনের মুদি বিতরণ পরিষেবা। ক্রেতারা এখন তাদের আদেশে উত্পাদন, দুগ্ধ, মাংস, সামুদ্রিক খাবার এবং হিমায়িত খাবারগুলির মতো তাজা মুদি আইটেম যুক্ত করতে পারেন। মুদি এবং নন-গ্রোসারি আইটেমগুলি একটি ক্রমে একত্রিত করা যেতে পারে, একটি কার্ট থেকে চেক আউট এবং একই দিনে একসাথে প্রাপ্ত। গত বছর ফিনিক্স অঞ্চলে সংস্থার এই পরিষেবা ছিল।
প্রাইম সদস্যরা নিখরচায় একই দিনের ডেলিভারি পেতে থাকে যেখানে 25 ডলারেরও বেশি অর্ডারগুলিতে পাওয়া যায় এবং অ-প্রাইম সদস্যরা এখনও একই দিনের বিতরণ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত 12.99 ডলার শিপিং ফি দিতে পারে।
অ্যামাজন 2017 সালে এবং এর পর বছরগুলিতে মুদি বাজারের শেয়ার ক্যাপচারের জন্য কৌশলগত পদক্ষেপ নিচ্ছে। টেক জায়ান্ট পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেছে এবং এমনকি এটি খুলেছে ।
অ্যামাজনের সিইও অ্যান্ডি জেসি আইএস পছন্দগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য ব্যবসায়ের মুদি দিক এবং। অ্যামাজন বলছে যে এটি পরের বছর আরও বেশি অবস্থান যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে 2025 সালের শেষের দিকে “2,300 টিরও বেশি শহরগুলিতে প্রসারিত” করার পরিকল্পনা করেছে।